Вернут Крым, а там и поговорим: Зеленский о встрече с Путиным

Свой первый вопрос президенту России Владимиру Путину кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский посвятил бы теме компенсаций за Крым и Донбасс. Об этом шоумен заявил в ходе брифинга, сообщают «Вести».

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Кроме того, по словам «слуги народа», он потребует у Путина компенсаций за поддержку ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский назвал события весны 2014 года «страшным, жестоким и отвратительным путем».

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За неделю до выборов шоумен Зеленский заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть. При этом он не предложил идеи по возвращению территории в ближайшем будущем, то есть сразу после выборов 31 марта.

Основные кандидаты на пост лидера Украины постоянно говорят о том, как присоединить полуостров к Украине. Очередное обещание вернуть регион в страну сделал президент Украины Петр Порошенко 18 марта в интервью изданию «Сегодня».

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — процитировал Порошенко отрывок интервью в своем твиттере.

Он заверил, что «то же самое» произойдет и с Донбассом. Кроме того, Порошенко обратился к крымским татарам и призвал их «верить в борьбу украинских властей за возвращение Крыма». «Мы ни на один день не забываем о вас», — подчеркнул он.

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко провела в середине марта в Киеве встречу с избирателями, где представила свой «новый курс» и пообещала «поднять стану не более чем за пять лет». «Мы вернем мир, а Донбасс и Крым будут украинскими», — поделилась планами Тимошенко.

Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в котором «за» вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

В марте 2014 года ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении российских и украинских лиц и организаций, которые, по мнению Евросоюза, «нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины». Попавшим под санкции запретили въезд в Евросоюз на полгода и заморозили зарубежные счета.

Путин в свою очередь заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение, и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда».

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того,

Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на нежелание Киева выполнять свою часть Минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что действующие власти Украины не могут решить проблему Донбасса, передает ФАН.

«Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопроса на этих территориях. Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, все равно придется договариваться», — сказал российский президент.

Он напомнил, что разрешить ситуацию на востоке Украины можно только мирным путем. Путин добавил, что для разрешения ситуации в Донбассе Россия готова работать с любыми новыми украинскими властями, которые определятся после выборов в 2019 году.

«Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения», — подчеркнул Путин.