«Серьезный дипломат»: Зеленский похвалил Саакашвили

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили — серьезный дипломат и политконсультант. Такое мнение выразил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».

«Думаю, что Михаил Саакашвили играет сейчас самую большую роль, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это своими действиями. Он серьезный дипломат и серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику», — заявил шоумен.

Кроме того, Зеленский сказал по поводу Саакашвили: «пускай приезжает», добавив, что «помощь такого человека понадобится всем».

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Ранее экс-президент Грузии сообщил, что планирует прилететь на Украину, будучи уверенным в поражении действующего украинского президента Петра Порошенко на выборах в воскресенье, 31 марта. Если Порошенко проиграет, то никто не помешает ему приехать на Украину, убежден Саакашвили.

Кроме того, грузино-украинский политик отреагировал на слова Зеленского о своей персоне. Он заявил, что Владимир Зеленский «[очень] не похож на традиционных политиков». Он предположил также в своем фейсбуке, что Зеленскому нарочно задали провокационный вопрос о бывшем главе Одесской области.

«Пусть убирается в свою Грузию» — большинство украинских «политиков» ответили бы так», — предположил Саакашвили.

Владимир Зеленский также раскрыл свои планы в случае проигрыша на выборах.

В ответ на вопрос журналистов комедиант подчеркнул, что не будет считать печальный исход проигрышем. «Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг», — заявил Зеленский. По его словам, ему есть, чем заняться, если он не станет президентом. «Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — пояснил кандидат.

12 февраля Михаил Саакашвили заявил, что в случае избрания Петра Порошенко на второй президентский срок, Украина прекратит свое существование.

«Если не будет изменений, если не поменять Порошенко на кого-то другого, украинское государство просто прекратит свое существование», — заявил Саакашвили, передает ФАН.

По словам политика, он не может поверить в циничный отказ Порошенко выполнять свои предвыборные обещания украинцам. Экс-президент Грузии добавил, что в случае второго срока Порошенко Украина и вовсе «развалится на несколько частей».

Саакашвили добавил, что администрация действующего президента Украины выделила $400 млн на покупку голосов избирателей. При этом Саакашвили отметил, что не верит в то, что Порошенко может честно победить на выборах. Смена президента является «вопросом жизни и смерти» для самого существования украинской государственности, подчеркнул он.

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента страны. Как сообщает НСН, явка в первые три часа работы избирательных участков составила 16,08%. Такие данные были обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

На пост главы государства претендуют 39 кандидатов — рекордное количество с 1991 года. Лидером президентской гонки социологи называют шоумена Владимир Зеленский. Его рейтинг за неделю до выборов составил более 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 12,5%.

К 13.00 воскресенья, 31 марта, в Национальную полицию Украины уже поступило 384 заявления о нарушениях. Открыто четыре уголовных производства. Основные нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней.