«Выкинуть Россию из Венесуэлы»: что могут сделать США

Президент США Дональда Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против компаний из третьих стран, имеющих деловые отношения с Венесуэлой. Об этом заявил его советник по нацбезопасности Джон Болтон, передает Reuters. Основной целью таких действий станет попытка сократить доходы президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Реклама

«Мы даже сейчас рассматриваем ряд дополнительных шагов, которые мы могли бы предпринять», — добавил Болтон.

России не дадут нефть Венесуэлы

На днях шаги, направленные против российского присутствия в Венесуэле, были предприняты и нижней палатой американского конгресса.

Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает разработку в кратчайшие сроки стратегии по борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Документ требует от правительства страны контролировать покупку российскими компаниями активов венесуэльских нефтяных компаний, а также предполагает запрет на выдачу виз гражданам, работающим от имени российского правительства.

В России подобные угрозы — ввести новые санкции за сотрудничество с Венесуэлой — назвали нелепыми.

«Попытки пугать российскую стороны санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание», — приводится комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Автор американского законопроекта, член Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц, заявила, что его цель — устранение последствий военного сотрудничества между Москвой и Каракасом. Принятый нижней палатой документ обязует Госдепартамент дать оценку угроз российско-венесуэльского сотрудничества и разработать стратегию для борьбы с российским влиянием.

«Опасное влияние Кремля не только создает препятствие для восстановления законной демократии в Венесуэле, но и представляет неминуемую военную угрозу всему Западному полушарию», — так Вассерман-Шульц излагает свой взгляд на ситуацию, сложившуюся в Венесуэле.

Документ пока не стал законом — для этого он должен быть одобрен сенатом США и подписан президентом. Сейчас вся документация находится в сенате.

Законопроект был одобрен на фоне обеспокоенности администрации США присутствием российский военных в Венесуэле. Ранее ТАСС со ссылкой на перуанскую газету El Comercio сообщал, что в аэропорт Каракаса прилетели самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 т груза на борту.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российские военные прибыли в Венесуэлу по договоренности с законным правительством этой страны.

В Москве заявили, что присутствие российских военных в Венесуэле не связано с угрозами США о вторжении в республику. Об этом ранее сообщил источник РИА «Новости» в военных кругах. По данным агентства, военные России прибыли в Венесуэлу для обсуждения контрактов, которые были заключены до начала нового витка обострения кризиса в латиноамериканской стране. Источник добавил, что визит военных не связан с возможным вводом войск США в Венесуэлу.

При этом Вашингтон уже достаточно продолжительное время планирует наказывать третьи страны за сотрудничество с Мадуро, а сам законопроект начали рассматривать еще 28 февраля.

В нем предлагалось ввести санкции против россиян, поддерживающих режим действующего президента.

Одобренный на этой неделе документ также

требует от президента Венесуэлы (им США признают лидера оппозиции Хуана Гуайдо) взять под особый контроль покупку российскими компаниями активов CITGO Petroleum, чьим основным акционером является государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA, против которой США ввели санкции еще в январе.

Фактически США требуют не продавать активы России, считая эту покупку угрозой национальной безопасности своей страны. И это далеко не первый случай политического давления со стороны Америки на другие государства.

Понимая возможные проблемы для PDVSA, власти Венесуэлы уже объявили, что переносят ее головной офис в Москву из Лиссабона. Россия имеет значительные нефтяные интересы в Венесуэле, а «Роснефть» создала с ней СП по добыче нефти и в настоящее время компания занимается погашением авансовых платежей перед «Роснефтью» на сумму в $6,5 млрд за поставки нефтепродуктов. Всего же, по различным данным, Москва выдала Каракасу кредитов на сумму около $17 млрд, и невозврат этих средств будет чувствительным ударом.

Санкции: любимые, потому что удобные

Использование Вашингтоном экономических мер против стран, режимы которых его не устраивают, — достаточно давняя практика. Как отмечается в недавнем докладе экспертного центра Atlantic Council, «экономические и финансовые санкции стали любимым инструментом американской власти».

Так, многие годы американский санкционный режим действовал в отношении Ирана в связи с тем, что Вашингтон подозревал Тегеран в разработке ядерной программы. Большинство из них было снято после подписания так называемой ядерной сделки, которую заключила администрация Барака Обамы. Тегеран согласился поставить свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ и обеспечить допуск инспекторов на свои объекты.

Однако новый президент — Дональд Трамп — назвал сделку «ужасной» и отменил ее. Ожидания Ирана на экономический рост пошли прахом, а в Госдепе недавно заявили, что новый санкционный режим уже обошелся Ирану в $10 млрд из-за потери доли нефтяного экспорта.

Правда, несмотря на давление США, ЕС пока решил оставаться приверженцем ядерного соглашения и даже создал механизм для продолжения торговли с Ираном.

«Быть партнером США — не значит быть американскими марионетками», — говорит «Газете.Ru» источник в европейских кругах. Правда, пока неясно, сколько будет продолжать европейское сопротивление, так как Вашинтон пообещал жесткие меры даже по отношению к союзникам по НАТО, которые продолжают вести бизнес с Ираном.

Наиболее продолжительный режим санкций со стороны США действует в КНДР. В отношении республики было принято полное экономическое эмбарго, а впоследствии государство было внесено в список стран — спонсоров терроризма. В отношениях с Пхеньяном США пытались действовать методом «кнута и пряника». В 1990-е годы администрация тогдашнего президента Билла Клинтона пообещала КНДР массивную экономическую помощь в обмен на заморозку ядерной программы, однако своих слов не сдержала.

В настоящее время против КНДР действует полномасштабный объем экономических санкций, которые, правда, поддержаны и другими членами Совбеза ООН, включая Россию.

Посредством экономических ограничений США, как и в случае с Ираном, пытаются контролировать распространение ядерного оружия в Северной Корее. Санкционный список против КНДР со стороны ЕС также запрещает практически любые торгово-экономические отношения с Пхеньяном. Вашингтон устами Трампа требует от северокорейцев полный демонтаж ядерной программы, однако руководство КНДР не хочет идти на этот шаг без каких-то гарантий.

Санкции против России, как против СССР

Попытка экономической изоляции России была предпринята США после референдума в Крыму в 2014 году, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России. Санкционные ограничения были введены как в отношении крупных российских компаний, так и отдельных предпринимателей.

Аналитики Bloomberg оценили ущерб, который понесла российская экономика из-за санкций, введенных США и ЕС, примерно в 6% ВВП. При этом они подчеркивают, что действия властей РФ сглаживают внешние шоки.

В ответ на санкции стран Запада Россия ввела продовольственное эмбарго, предусматривающее запрет ввоза на территорию страны отдельных видов продукции из стран, применивших ограничения против российской экономики.

Следование американскому примеру привело к крупным экономическим потерям уже в самом Евросоюзе. В частности, по словам главы МИД Испании Жозепа Борреля, санкции против РФ обошлись Евросоюзу в €21 млрд.

Давление со стороны американских законодателей Евросоюз ощутил и в декабре 2018 года, когда

палата представителей конгресса США приняла резолюцию, призвавшую страны ЕС отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2».

Принятие документа конгрессмены объяснили обеспокоенностью растущей зависимости ЕС от России. Стремление сорвать реализацию проекта продиктовано геополитическими интересами США, которые рискуют потерять возможность поставлять на европейский рынок сжиженный природный газ.

Отказ от строительства способен нанести серьезный ущерб всей европейской энергетике, краткосрочные потери составят почти €5 млрд. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «Северный поток — 2» не остановят даже санкции США, его слова цитирует Deutsche Welle. Это говорит о том, что Евросоюз не готов терпеть экономические потери из-за стремления США диктовать свою политику за рубежом.

Стоит отметить, что в 1970-е годы прошлого века у Европы получалось сопротивляться США, и вполне успешно. Речь шла о запрете США на поставки в СССР труб большого диаметра взамен поставок газа в Европу. Подобные трубы в СССР в то время не производились.

Экономическое противостояние вылилось в политическое — администрация американского президента Рональда Рейгана угрожала европейским компаниям нешуточными санкциями.

Однако тогдашний канцлер ФРГ Вилли Брандт, отошедший от политики своего предшественника Конрада Аденауэра, пошел на заключение соглашений с СССР. Правда, жесткие экономические санкции США, введенные Вашингтоном против Москвы, продолжали действовать даже после того, как страна выполнила все необходимые условия. Речь идет о поправке Джексона-Вэника 1974 года, которая ввела торговые ограничения против СССР в связи с ограничением эмиграции и нарушением прав человека.

Окончательно это ограничение было снято лишь в 2012 году. «Поправка должна была быть снята еще в середине 1980-х при СССР потому, что Горбачев уже тогда выполнил требования, но ее не убрали ни во времена СССР, ни во времена современной истории России. Было немало случаев, когда США относились к Китаю слишком мягко, а к России слишком жестко», — говорит «Газете.Ru» программный директор Центра российских и евразийских исследований Гарвардского Университета Марк Крамер.