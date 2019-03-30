«А я на диете»: почему Саакашвили не носит галстуки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал популярный в сети видеоролик от августа 2008 года, в котором он сидит в кабинете, разговаривает по телефону и жует свой алый галстук.

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Политик отметил, что не знал, что находится в прямом эфире. По его словам, в такой ситуации человек «может что угодно сделать». Саакашвили признался также, что рассказал, что привычка жевать галстуки у него осталась «еще с «Артека».

«Уже там к галстуку я был неравнодушен. Поэтому, видите — особенно их и не ношу», — сказал он, добавив, что сейчас находится на диете и «отказался от галстуков», передает ФАН.

В декабре прошлого года в квартиру Саакашвили Киеве пришли с обысками украинские силовики. Сам политик залез тогда на крышу здания в знак протеста. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали его по подозрению в содействии преступной организации.

В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у экс-губернатора Одесской области был тернистый политический путь.

«От поедания галстука до залезания на крышу он проделал определенный путь в политике. Путь был тернистый.

Ситуация у него сложная», — подчеркнул всю серьезность положения представитель Кремля.

В 2015 году активисты оппозиционного движения установили в Одессе у Воронцовской колоннады издевательский памятник тогдашним губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили и президенту США Бараку Обаме.

Две фигуры на пьедестале, одна из которых держит на поводке другую, жующую галстук, по словам организаторов, символизируют президента США и местного губернатора.

Тогда же член секретариата Союза писателей России, лауреат премии Ленинского комсомола Александр Проханов в эфире радио «Говорит Москва» назвал Михаила Саакашвили «воплощением невропатического русофоба».

«Саакашвили — человек глубинно чужой Украине и Одессе. Он потерпел сокрушительное поражение, он презираем у себя на родине, миф о Саакашвили как о чудотворце рухнул. Он приближен к Киеву скорее из русофобских соображений. Он воплощение невропатического русофоба», — пояснил литератор.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «шутами» Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.

«Родившийся шутом человек королем никогда не станет, если даже годами будет протирать штаны на королевском троне», — написал руководитель российского региона в своем инстаграме.

Он отметил, что американцы поймали Саакашвили и сделали президентом Грузии.

«А он, вместо того чтобы страной править, то галстуки ел, то в подворотнях прятался.

И этот шут гороховый, которого ищет родная полиция, чтобы посадить в тюремную клетку, дает советы Украине, как победить Россию», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также задался вопросом, «каким же шутом должен быть Порошенко, который слушает этого скомороха»? Он подчеркнул, что США используют таких «затейников», чтобы стравливать государства и держать мир в хаосе.

«Всю Россию никому и никогда не удавалось захватить. И тем более не удастся Саакашквили и Порошенко, которые безоглядно побегут к канадской границе, если в Москве один раз топнут ногой», — добавил Кадыров.

Он также выразил уверенность, что Россия и Украина будут жить в мире и согласии. «Россия никогда не ставила цель захватить Украину. Нам рядом нужна мирная, экономически развитая, свободная от фашизма, братская Украина!» — заключил глава Чечни.

В 2012 году спектакль Московского театра Олега Табакова «На всякого мудреца довольно простоты», показанный при полном аншлаге в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля на сцене Театра имени Руставели, завершился под бурные аплодисменты зрителей.

Между тем некоторые сторонники нынешних властей Грузии очень негативно отнеслись к спектаклю и, особенно к артисту Сергею Безрукову, выкрикнувшему в зал по-грузински одну из ключевых фраз спектакля:

«Подчиненный должен быть робок и постоянно трепетен!» — За этой фразой актер начал пожевывать галстук-бабочку.

Сторонники Саакашвили, показанные на грузинских телеканалах, заявили, что спектакль им не понравился, так как в нем они увидели сравнение с Российской империей и подвластной ей Грузией, а реакцию зала назвали «унизительной и провинциальной».

Подавляющее же большинство зрителей в театре, купившие весьма дорогие для Грузии билеты на спектакль (цена доходила до $80), долго аплодировали российским актерам стоя.

В 2009 году Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Украины Юлией Тимошенко дал совет тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко перед встречей с Саакашвили.

«Что можно еще посоветовать, порекомендовать — двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать «без галстуков». Галстуки нынче в цене... Ну, вы меня понимаете… Не ровен час… Слопает гость Ющенко его галстук», — сказал Путин.

Саакашвили обидели эти слова.«Это оскорбление Украины, таким тоном разговаривать о ком-либо с какой-либо стороны. Оскорбление российского народа, который я очень уважаю», — сказал грузинский политик, отметив, что Грузия и Украина «идут в Европу, на европейский путь развития».

Напомним, 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. За пять дней войны погибли более тысячи человек. Россия в этом конфликте поддержала Южную Осетию и 26 августа признала суверенитет страны, передает НСН.