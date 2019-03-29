«Пять лет разочарований»: Коломойский вступился за Россию

Провокацию в Керченском проливе организовал президент Украины Петр Порошенко. Такое мнение выразил украинский олигарх Игорь Коломойский, передает ФАН.

«Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали», – заявил Коломойский.

Бывший губернатор Днепропетровской области добавил, что украинские власти создали провокационную ситуацию, отправив «23 или 24 человека в плен». По словам Коломойского, он не желает, чтобы Порошенко был переизбран на второй президентский срок.

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«Потому что первые пять лет, я считаю, были пятью годами разочарований. Война, разруха, снижение ВВП, эмиграция большой части населения, уменьшение количества трудоспособного населения в Украине», — подчеркнул олигарх.

Он добавил, что в период президентства Порошенко не было ничего хорошего, и он не может «ничего записать ему в актив». К примеру, ВВП Украины за 2018 год составил 116 млрд, а доход на душу населения — $2700 в год, и это «меньше, чем в странах Африки или Азии», заявил олигарх.

«И куда дальше идти? Хватит. Пусть уже кто-то другой делает что-то полезное», — подытожил Коломойский.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что если Петр Порошенко снова станет президентом, он незамедлительно устроит новую провокацию: например, он может снова отправить корабли в Керченский пролив или «ударить ракетой».

«Он хочет войны, чтобы посадить в тюрьмы инакомыслящих украинцев. Сделать в стране концлагеря. Порошенко и его система к этому готовы. <...> Порошенко очень выгоден и верхушке США, и верхушке Европейского союза. Все готово к мощнейшей фальсификации и узурпации власти», — заявил эксперт.

По мнению Соскина, выборы президента на Украине «будут своеобразной дымовой завесой» с фальшивыми бюллетенями, взятками и подкупом избирателей.

«Запад закроет на это глаза. Кого-то подкупит, кого-то поощрит, кого-то запугает, а кого-то возьмет в союзники, кому-то преференции раздаст. [Порошенко] — высшего уровня барыга», — добавил политолог.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему подал иск против телеканала «1+1», который принадлежит Игорю Коломойскому. Порошенко заявил, что канал перешел «красную линию», выпуская пропагандистские материалы о нем. Украинский лидер подчеркнул, что судится именно с каналом, а не с журналистами.

«Это элемент защиты украинского государства от посягательств самого большого олигарха-беглеца, который сейчас сидит за границей и думает, что ниточками будет управлять украинскими марионетками», — отметил Порошенко.

Политик добавил, что Коломойский пытается дестабилизировать ситуацию в стране, но не ему решать, кто будет следующим президентом.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу России и направились из Черного моря в сторону Керченского пролива. Украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате корабли ВМСУ с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ на борту были задержаны.

Позже украинские моряки признались в том, что сознательно пошли на провокацию, и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. Сейчас они находятся в заключении в московском СИЗО «Лефортово» как нарушители государственной границы России.

После этого Порошенко пожаловался, что в Кремле не отвечают на его звонки. В ответ на это Путин сказал, что не хочет быть участником предвыборных акций украинского лидера.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов. По данным ТАСС, рейтинг представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского вырос до 32,1%. Следом идут Порошенко с 17,1% и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 12,5%.