«Салам Аскер!»: Путин удивил Киргизию

Президент России Владимир Путин 28 марта посетил с официальным визитом Киргизию. При этом встречали российского лидера по новому протоколу. За несколько дней до приезда Путина заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков ни много ни мало обещал «удивить гостей».

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Церемония в итоге, действительно, выглядела достаточно красочно. У борта самолета его встретили национальным блюдом боорсоки — жареное во фритюре тесто с медом. После вместе с с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым Путин проследовал в резиденцию главы государства «Ала-Арча», где специально к приезду гостя выстроили мраморный шатер, в котором нес службу караул нацгвардии, а один из гвардейцев шагал рядом главой Киргизии, держа в руках длинную саблю.

Владимир Путин тоже удивил принимающую сторону — караул он поприветствовал на киргизском: «Салам Аскер!» («Здравствуй, войско!»).

В целом, и сам план поездки российского президента, и открытая часть мероприятий не демонстрировали ничего, кроме доброжелательности сторон по отношению друг к другу.

Тем временем, в самой России набрал обороты скандал, связанный с ограничением приема на работу мигрантов в Якутии. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев подписал указ, в котором наложен запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в 33 экономических областях.

В частности, речь идет о социальных услугах, охоте, лесном и сельском хозяйстве, такси, строительстве, торговле, рыболовстве и рыбоводстве.

Указ Николаев подписал после серии акций протеста жителей Якутии против мигрантов из Киргизии, которые начались после того, как гастарбайтера заподозрили в изнасиловании местной жительницы. Именно на основе этого факта в СМИ появились предположения, что решение главы Якутии было направлено против мигрантов-киргизов.

Председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что меры, предпринятые в отношении мигрантов в Якутии, являются «очень жесткими».

Тем не менее, в пресс-службе Айсена Николаева в Москве подчеркнули, что его указ не касался непосредственно граждан Киргизии, так как мигрантам из этого госоударства не требуется патент на работу, поскольку Киргизская Республика является членом ЕАЭС, а ограничения же касались только граждан тех стран, которым для работы в России требуется патент.

Этот инцидент никак не отразился на ходе переговоров Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. Так, российский лидер подчеркнул, что в нашей стране создаются все необходимые условия для работников из Киргизии.

«Отмечу, что в России многое делается для создания комфортных условий для киргизских трудовых мигрантов.

В октябре-декабре прошлого года по просьбе президента Кыргызстана проведена миграционная амнистия. Она позволила тысячам граждан Кыргызстана, по тем или иным, как правило техническим, причинам нарушившим режим пребывания на российской территории, выехать на родину и вернуться обратно без привлечения к административной ответственности,

О чем мы с Сооронбаем Шариповичем [Жээнбековым] договаривались и, как видим, сделали», — заявил Путин, добавив, что теперь амнистия продлена до конца апреля текущего года.

Более того, в совместном заявлении двух политиков была зафиксирована «важность создания благоприятных условий для взаимных поездок, пребывания и трудовой деятельности граждан двух стран на территории сторон».

В ходе визита Путина в Киргизию было подписано 17 соглашений. Одно из ключевых касается военной базы «Кант». Площадь арендуемых под нее площадей увеличится на 60 га. Впрочем, это повлекло и повышение арендной платы — теперь использование будет обходиться в $4,791 млн ежегодно, что на $291 тыс. в год больше, чем было до этого.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Россия окажет Киргизии безвозмездную помощь в размере $30 млн, а до этого стало известно, что Москва списала госдолг дружественной страны на $240 млн.

В завершение встречи Владимир Путин пригласил своего киргизского коллегу посетить Россию, а также заявил, что 2020 год станет перекрестным годом — Киргизии в России и России в Киргизии.

В конце дня Путин и Жээнбеков выступили на конференции «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции». Помимо них, в мероприятии приняли участие министр экономики Киргизии Олег Панкратов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин, а также ряд российских губернаторов и киргизских деятелей.

А после завершения официальных мероприятий стало известно, что президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской породы тайган.