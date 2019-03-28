И смех и грех: Порошенко пришел в храм в бронежилете?

Внешний вид президента Украины Петра Порошенко вновь позабавил пользователей сети. В этот раз, сообщает сайт kp.ru, у Порошенко топорщился пиджак.

Из-за этого создавалось впечатление, что украинский президент надел в собор бронежилет или «украл церковную утварь», заявил журналист Александр Дубинский.

По словам одной из пользовательниц сети, Порошенко «вынашивает томос», а по мнению другого шутника, он «позабирал у прихожан мобильники, чтобы не снимали неудобные вопросы», отмечается в публикации.

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Ранее бурный смех вызвала фотография Порошенко, на которой он стоит с заправленным в брюки пиджаком. Фотография была опубликована в январе пресс-службой Порошенко. Вскоре снимок удалили.

Кроме того, в Сети высмеяли Порошенко за помятые штаны на семейных фотографиях с Рождества. По мнению юзеров, к протокольной фотосессии по случаю торжества следовало подойти с большей ответственностью.

В конце сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко насмешил пользователей соцсетей, надев точно такой же костюм с красным галстуком, что и президент США Дональд Трамп.

По словам пресс-секретаря украинского президента Станислава Цеголко, одинаковый внешний вид призван «символизировать единство позиций стратегических партнеров».

В апреле 2016 года Петр Порошенко встретился с Бараком Обамой, когда тот все еще занимал пост президента США. Фото рукопожатия политиков, сделанное по завершении этой встречи, было опубликовано в официальном аккаунте аппарата президента в твиттере и подверглось насмешкам со стороны американских и украинских пользователей социальной сети.

На снимке слишком отчетливо виднелась каждая складка всего костюма Порошенко, чтобы в секции с комментариями не появились твиты, наполненные вниманием к деталям и бесконечной заботой о президенте Украины, которому советовали купить себе специальный отпариватель в дорожном формате или хотя бы небольшой утюг.

В тот раз помялись не только брюки политика, но и его пиджак, что смотрелось особенно плачевно в контрасте с идеально выглаженным костюмом Обамы.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов. По данным ТАСС, рейтинг представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского вырос до 32,1%. Следом идут Порошенко с 17,1% и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 12,5%.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе обращается к трем понятиям: «армия — вера — мова». Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем.

По словам Порошенко, не Зеленский и не Тимошенко будут основными противниками Порошенко на выборах президента Украины, а президент России Владимир Путин. «Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать. Моим оппонентом является Путин», — заявил Порошенко, передает НСН.

Украинский президент заявил, что Путина «усиливает все, что ослабляет Украину». В связи с этим перед украинцами якобы стоит выбор — или они за Украину, или «за Россию». Он добавил, что присутствие российских наблюдателей на президентских выборах на Украине «недопустимо» и назвал РФ «страной-оккупантом».

По словам Порошенко, политический диалог с Москвой станет реальным исключительно после того, как Россия «прекратит оккупацию» Крыма и Донбасса, а также отпустит украинских «политзаключенных». К этой категории Порошенко отнес моряков ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе.

Как сообщает ФАН, Порошенко также рассказал в интервью украинским телеканалам о своем плане «П» и намерении стать депутатом Европарламента.

«Да, у меня есть план. Только он не план «Б». В отличие от плана «Ю», или плана «Зе», у меня есть план «П», — сказал Порошенко.

Он заявил, что его план заключается в «построении великой страны», где будут жить «богатые и счастливые» люди. Кроме того, идея Порошенко заключается в том, чтобы привести Киев к полному членству в Евросоюзе и НАТО. Президент Украины добавил, что власти страны проделали «огромную работу». Речь идет не только об изменениях в конституции государства, но и о реформах, которые, по его мнению, готовят Украину в соответствие критериям членства в организациях.