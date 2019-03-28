Весь в отца? Появилось видео с пьяным сыном Порошенко

Видеозапись с пьяным сыном президента Украины Михаилом Порошенко просочилась в сеть. Изначально ролик был опубликован в сообществе издания «Русская весна». Однако на момент написания заметки видео из соцсети было удалено, но осталось на сайте.

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На кадрах видео запечатлен молодой юноша, находящийся в неадекватном состоянии. «Миша, папа приехал!» — говорят ему за кадром. Сначала герой видеоролика склонился над унитазом, после чего шли кадры, на которых молодой человек — вероятно, младший сын Петра Порошенко — заснят с цветком между ягодиц.

При этом ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявлял, что анонсировал видео с Михаилом Порошенко в своем канале, однако ролик «слили» без его разрешения. Сам Шарий опубликовал видео, в котором заявил, что раз уж скандальное видео опубликовано, то ему нет никакого смысла повторяться.

Сын украинского президента Михаил — ученик престижного колледжа Concord в Великобритании. В 2017 году в сети были опубликованы фотографии юноши в свитшоте с надписью Russia. По словам Порошенко, его сын надел эту толстовку на вечеринку по случаю Хэллоуина.

Михаил Порошенко родился в 2001 году. У него есть брат Алексей 1985 года рождения, а также сестры Евгения и Александра, родившиеся в 2000 году.

При этом сам Порошенко стал объектом для упреков в его пристрастии к алкоголю — количество скандалов, связанных с тем, что президенту Украины появляется на некоторых мероприятиях подшофе, в последнее время только возрастает. Еще в декабре бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что у Порошенко «точно есть проблемы» с алкоголем.

«Дело в том, что любой человек при таких психических, физических и моральных нагрузках не в состоянии так долго держаться. Ясно, что ему нужно снимать стресс, а Порошенко находится в постоянном стрессе. Спортом он не занимается, о другом нам не известно, поэтому у него есть единственный инструмент — это напиться и забыться.

Сейчас, видимо, доза ему нужна меньшая, так как алкогольное опьянение переходит в перманентное состояние», — выразил убеждение Соскин.

По его словам, у Порошенко даже есть специальная «машина жизни», в которой украинского президента «постоянно накачивают специальными растворами, которые помогают организму функционировать».

В феврале 2018 года журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором, как она утверждает, запечатлен пьяный президент Украины. По ее словам, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался коротко и выглядел не особо трезвым. На кадрах видео можно увидеть, как «веселый» Порошенко выходит из лифта, жмет руку журналисту и уходит.

В ноябре экс-советник главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива сообщил, что во время событий «евромайдана» видел Петра Порошенко пьяным. Об этом он рассказал, выступая на общественно-политическом шоу «Украинский формат». По его словам, участники революционных событий делились на несколько категорий. Одна из них находилась «на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами» на улицах Грушевского и улице Институтской. Другая — якобы пьянствовала в Доме профсоюзов, где у «евромайдана» «был штаб».

«Я <...> увидел этот второй этаж [Дома профсоюзов], где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил», — заявил Кива.

Кроме того, в канун 2018 года российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Порошенко от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как сообщил Лексус, украинский лидер был подшофе.

Порошенко был рад звонку «генсека» и отметил, что это для него очень важно. Он также поздравил псевдо-Столтенберга с Рождеством и Новым годом. «Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» — сказал один из пранкеров. После этого Порошенко посоветовали закусывать, и президент Украины немедленно повесил трубку.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов. По данным ТАСС, рейтинг представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского вырос до 32,1%. Следом идут действующий президент Петр Порошенко с 17,1% и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 12,5%.