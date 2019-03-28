Второй тур на Украине: кого боятся фавориты выборов

Основным противником Петра Порошенко на предстоящих выборах президента Украины является президент России Владимир Путин, а не шоумен Владимир Зеленский или экс-премьер Юлия Тимошенко. Об этом действующий украинский лидер заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать. Моим оппонентом является Путин», — заявил Порошенко.

Украинский президент заявил, что Путина «усиливает все, что ослабляет Украину». В связи с этим перед украинцами якобы стоит выбор — или они за Украину, или «за Россию».

Однако 31 марта Порошенко придется столкнуться не с российским президентом, а другими 38 кандидатами. И у некоторых из них шансы на президентское кресло выше, чем у действующего украинского президента.

Если верить свежему опросу Центра Разумкова, который был проведен с 21 по 26 марта, популярность президента продолжает расти. Сейчас его готовы поддержать 22,1% от всех украинцев, кто собрался голосовать и определился с выбором.

Он уже оставил позади Юлию Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 14,8% избирателей и вплотную приближается к безусловному лидеру гонки Владимиру Зеленскому — шоумена поддерживают 24,8%.

Однако основным конкурентом президента его команда считает именно Тимошенко. Зеленский воспринимается как неизвестный фактор, но только в первом туре.

«Если с показателем Тимошенко нам пока все понятно, то

Зеленский может оказаться в первом туре как первым, так и четвертым. Зеленский — это джокер.

Но есть большая вероятность, что его сторонники попросту не придут на выборы», — цитирует слова одного из ключевых сотрудников предвыборного штаба Порошенко издание РБК-Украина.

Штаб Порошенко сохраняет оптимизм относительно его выхода во второй тур, однако там для президента начнется самый сложный этап гонки. Опросы показывают, что он проиграет там и Зеленскому и Тимошенко. Первому — с разгромным счетом, второй — несколько процентов.

Сама Тимошенко надеется увеличить существующий разрыв во втором туре с помощью дебатов. «Я просто мечтаю о дебатах с Порошенко, потому что это будут самые интересные дебаты для Украины. И поэтому я хочу для себя где-то на подсознании, чтобы он все-таки может прорвался в этот второй тур. Я хочу вызвать его на дебаты», — говорит она в недавнем интервью проекту «В гостях у Гордона».

При этом судя по ее заявлениям из того же интервью, она предпочитает встретиться во втором туре скорее с Зеленским, чем с Порошенко. «Хотелось бы, чтобы в первом туре люди дали адекватную оценку этой власти. И хочется все-таки с Володей Зеленским выйти во второй тур», — говорит она.

Возможно, подобные надежды Тимошенко связаны с тем, что она не воспринимает Зеленского как серьезного политического противника.

«Володя — это серьезный удар по лицу всему политикуму, который не делал, что обещал, и который довел страну до такого состояния. Но в тоже время Володя — это и своеобразный тест на способность нации к политическому самоубийству. Да, отплатить политикам нужно, но при этом не себе… Как человека я его очень уважаю, как политика я просто его не понимаю», — говорит о нем экс-премьер.

А вот сам шоумен хотел бы потягаться силами с экс-министром обороны Украины Анатолием Гриценко, который, по данным соцопросов, занимает пятую строчку в рейтинге.

«Это была бы честная и продуктивная конкуренция, между «новым» лицом в политике и самым порядочным и конструктивным представителем «старой системы», — говорит источник РБК-Украина в штабе Зеленского. Примечательно, что сам Гриценко тоже считает свое столкновение с артистом на втором туре выборов наиболее интересным сценарием.

А вот Тимошенко и Порошенко штаб Зеленского за достойных противников не считает. «Мы увидели две кампании страха. У Порошенко — это страх войны, у Тимошенко — страх нищеты. И только одну кампанию надежды — нашу. Порошенко провел классическую кампанию власти, только доведенную до абсолюта, никогда еще не было настолько откровенного подкупа избирателей со стороны власти. Тимошенко же мощно начала, но не рассчитала свои силы на всю дистанцию, и не смогла продвинуть свою прогрессивную изначально повестку, опять уйдя на темы цен и тарифов», — говорит один из политтехнологов штаба Зеленского.