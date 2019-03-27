Визит в Москву: кто хочет посадить Бойко и Медведчука

На Украине против председателя политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко возбудят уголовное дело за незаконное пересечение границы. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на заседании правительства.

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«Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин министр внутренних дел, с вашего позволения сообщу о том, что сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку», — заявил Луценко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Госавиаслужбе, Госпогранслужбе и другим ведомствам провести соответствующую проверку и доложить о нарушениях. Авиасообщение между Украиной и Россией отсутствует.

«Я поручаю Госавиаслужбе, пограничникам, «Украэроруху» проверить, кто действовал и в каких границах, где были допущены нарушения закона Украины, с соответствующим информированием кабинета министров», — заявил Гройсман.

Дело возбуждено после визита политиков в Россию. 22 марта Медведчук и Бойко встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«По итогам 2018 года Россия для Украины главный торговый экономический партнер. Тот же экспорт из Украины в РФ, хоть и упал, <…> среди всех стран мира он самый большой. И самый большой импорт среди всех стран мира — это России по отношению к Украине», — сказал Медведчук.

Он также заявил о желании сохранить транзит российского газа путем создания газотранспортного консорциума.

Юрий Бойко придерживается той же позиции. В ходе встречи он заявил о необходимости заключить между Киевом и Москвой контракт на прямые поставки российского газа. Украинский политик также выразил готовность предложить варианты продления контракта по транзиту российского газа по украинской территории.

«Самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», — подчеркнул он.

В свою очередь, глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину в страны Европы.

«Что касается транзитного договора, «Газпром» готов продолжить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта», — сказал Миллер.

Правительство Украины негативно отреагировало на визит политиков в Россию.

«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у [президента России Владимира] Путина?» — заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его мнению, Медведчук и Бойко хотят опять посадить страну на «российскую газовую иглу».

«Они экономику обсуждают. Они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских», — заявил украинский лидер.

После визита политиков в Москву, Служба безопасности Украины заявила о проведении правовой проверки инцидента. По словам главы ведомства Василия Грицака, российские спецслужбы таким образом отвлекли внимание украинских граждан от «коррупционных схем» финансирования выборов в интересах того кандидата, «который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль». При этом о ком именно из 39 кандидатов идет речь, руководитель СБУ не пояснил.

Помимо этого, в СБУ предположили, что визит Бойко и Медведчука в Россию мог быть опосредованно связан с терактом, который сотрудники ведомства предотвратили в харьковском метрополитене. В подготовке этой атаки Киев обвинил российские спецслужбы.

В свою очередь, Юрий Бойко после своего визита в Россию заявил, что действовал исключительно в интересах Украины, не нарушая законы своей страны.

Политик заявил, что эта встреча была необходима, чтобы обсудить прикладные, экономические вопросы, которые накопились за последние пять лет, в частности вопросы возвращения российского рынка и газовые вопросы.

Он также отметил, что не боится, что ему могут инкриминировать какие-то правонарушения.