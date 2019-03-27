Пять ножей в спину Мэй: кто возглавит Великобританию

Мэй выступит на заседании так называемого «Комитета 1922», который объединяет рядовых консерваров, но именно здесь может прозвучать ее нерядовое заявление. Она может заявить о своем уходе с поста, о чем накануне сообщил Reuters один из британских парламентариев.

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К уходу ради спасения Brexit подстегивает Мэй и британская The Sun. Таблоид отмечает, что издание поддерживало Терезу Мэй еще до того, как она заняла пост премьер-министра Великобритании, однако теперь она потеряла поддержку большей части страны. Тереза Мэй проявила мужество, она войдет в историю, однако ей нужно уволиться ради Brexit, пишет газета.

«Теперь она должна сделать следующий принципиальный шаг — показать, что она не просто еще один трусливый политик, решивший уцепиться за власть», — говорится в статье.

Хотя британский премьер заслуживает большого уважения, ее время вышло. Таблоид называет Терезу Мэй примерным чиновником, который в 2016 году взял на себя самый большой вызов со времен Второй мировой войны.

Филип Хэммонд. Защитник Мэй

В случае ухода Мэй, министр финансов Великобритании Филип Хэммонд — де-факто ее зам — считается одной из потенциальных фигур ей на смену. При этом политик предан Мэй и неоднократно выступал в ее защиту.

Он славится резко негативными оценками действий Москвы на международной арене и постоянно говорит о «растущей военной угрозе» со стороны России. Именно благодаря усилиям политика, Лондон в 2019 году увеличит расходы на оборонные нужды на 1 млрд фунтов стерлингов. А в 2016 году во время визита в Грузию он заявил, что «Россия игнорирует нормы международного поведения и нарушает правила международной системы».

Борис Джонсон. «Британский Трамп»

В случае, если Мэй уйдет, в игру за «престолонаследие» может вступить и экс-глава МИД Великобритании и Борис Джонсон. Политик, которого часто сравнивали с американским президентом Дональдом Трампом, — один из тяжеловесов.

Но в случае, если он встанет у руля, улучшений отношений с России также можно не ждать.

Несмотря на то что он называл себя «русофилом», Джонсон, говоря о «деле Скрипаля», заявил, что доказательства причастности Москвы к инциденту «ошеломляющие». Джонсон также заявлял, что президент России Владимир Путин якобы лично отдал приказ использовать химоружие на британской территории.

Дэвид Лидингтон. На должности Черчилля

Среди возможных кандидатов в премьеры британская пресса называет Дэвида Лидингтона, который в настоящее время занимает мало на что влияющую должность канцлера герцогства Ланкастерского.

Ее чаще всего считают синекурой для политиков, хотя в свое время ее даже занимал будущий премьер Великобритании Уинстон Черчилль.

У Лидингтона большие связи в партийном аппарате. Он работал как в правительстве Мэй, так и в правительстве ее предшественника Дэвида Кемерона, а с 2016 по 2017 год был лидером палаты общин. Однако он отрицательно ответил на вопрос журналистов о возможности занять место премьера. «Я не думаю, что у меня есть желание занять пост премьер-министра, я считаю, что она (Тереза Мэй — «Газета.Ru») делает фантастическую работу», — сказал Лидингтон.

Майкл Гоув. Человек из «Карточного домика»

Через запятую с Лидингтоном, как возможная фигура на пост премьера, звучала фамилия Майкла Гоува — главы министерства сельского хозяйства в нынешнем кабинете министров. До того, как стать политиком, Гоув работал журналистом и слыл бойким автором. В правительстве активно агитировал за выход Великобритании из ЕС.

Несмотря на маловлиятельную должность спеца по сельскому хозяйству Гоув — сильный политический игрок и мастер подковерных интриг.

«Вот был мэр Лондона Борис Джонсон, был его соратник Майкл Гоув, который должен был его поддерживать. Но после референдума Гоув неожиданно изменил свою точку зрения и сам стал метить на этот пост», — рассказывал «Газете.Ru» сценарист политического сериала «Карточный домик» британский драматург Эндрю Дэвис.

Джереми Хант. «Фанат» СССР

Амбиции занять пост премьера имеет и глава МИД Великобритании Джереми Хант, который до этого занимал пост руководителя британского минздрава. Он известный сторонник Brexit и даже как-то сравнил ЕС с СССР. Правда премьер Мэй не согласилась с его словами. «В Европейском союзе есть страны, которые были частью Советского Союза, но сейчас они — демократические страны, и я могу заверить вас, что эти две организации — не одно и то же», — сказала британский премьер.

Хант часто прибегает к сравнению с СССР, когда говорит и о России. В октябре 2018 года Хант в своей речи в исследовательском институте Policy Exchange подчеркнул, что Москва «заплатит очень высокую цену», если не изменит свое «поведение». «До недавней поры я думал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы, мы были очень рады возможности совсем новых отношений с Россией в сравнении с тем, что было во времена СССР», — говорил Хант.