«Я этого не стыжусь»: Порошенко назвал своего главного врага

Не Зеленский и не Тимошенко будут основными противниками Порошенко на выборах президента Украины, а президент России Владимир Путин. Об этом заявил действующий украинский глава Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Кто мой оппонент? Мой оппонент, и я также этого не стыжусь и говорю это открытым текстом, единственный, поскольку другие боятся это делать. Моим оппонентом является Путин», — заявил Порошенко.

Украинский президент заявил, что Путина «усиливает все, что ослабляет Украину». В связи с этим перед украинцами якобы стоит выбор — или они за Украину, или «за Россию». Он добавил, что присутствие российских наблюдателей на президентских выборах на Украине «недопустимо» и назвал РФ «страной-оккупантом».

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По словам Порошенко, политический диалог с Москвой станет реальным исключительно после того, как Россия «прекратит оккупацию» Крыма и Донбасса, а также отпустит украинских «политзаключенных». К этой категории Порошенко отнес моряков ВМС Украины, задержанных российскими пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу России и направились из Черного моря в сторону Керченского пролива. Украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. После этого корабли ВМСУ с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, впоследствии задержанных моряков взяли под стражу. Сейчас они находятся в заключении в московском СИЗО «Лефортово» как нарушители государственной границы России.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого «за» воссоединение с Россией высказались более 95% из проголосовавших 89,5% избирателей. Киев, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом. Тем не менее, территориальные воды Крыма также относятся к России.

Президент Украины Петр Порошенко свою предвыборную риторику основывает в том числе и на «крымском вопросе».

19 марта он заявил, что выступает за усиление санкционного давления на Москву и не собирается «варить кашу» с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ФАН. «Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать», — заявил Порошенко.

Украинский президент также добавил, что его администрация «мобилизовала мировую поддержку Украины» в ужесточении санкций против Москвы по крымскому вопросу.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что Порошенко «заварит кашу на крови», если переизберется на второй срок.

«Нужно посмотреть, кому и в России, и на Украине война принесла самые большие дивиденды. Это Порошенко и его окружению. Он стал долларовым миллиардером, а также вывез все свое семейство. А здесь убивают украинцев. Поэтому он знает, что если он станет президентом, то должен будет развязать еще более кровавую бойню. Она принесет ему уже не миллиарды, а десятки миллиардов долларов», — отметил Соскин.

По мнению бывшего советника Кучмы, если между Россией и Украиной «начнется тотальная война», то именно Порошенко будет «кровавым кашеваром».

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе обращается к трем понятиям: «армия — вера — мова». Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов. По данным ТАСС, рейтинг представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского вырос до 32,1%. Следом идут Порошенко с 17,1% и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 12,5%.