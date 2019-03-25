«Юля не верит»: Тимошенко готова оспорить результаты выборов

Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко, которая претендует на пост президента Украины, уверена в своей победе. В случае, если результаты выборов будут не в ее пользу, экс-премьер-министр может оспорить итоги голосования, заявив о нарушениях.

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«Юля не верит, что Порошенко может честно выиграть. Это невозможно без скупки, каруселей и фальсификации... И в рейтинг Зеленского Тимошенко также не верит. Она считает его надутой пустышкой. Поэтому она видит себя во втором туре и верит, что может выиграть», — рассказал один из штабистов лидера «Батькивщины» «Украинской правде».

Более того, Юлия Тимошенко намекнула на возможность нового Майдана, если выборы пройдут с нарушениями. При этом, фальсификации политик связывает с действующим президентом Петром Порошенко. Лидер «Батьковщины» уже не один раз обвиняла Порошенко в подкупе избирателей.

«Я знаю, что за последние годы они довели страну до того, что украинцы не воспринимают ни президента, ни его коррумпированное окружение. Если они продолжат подготовку к масштабной купле выборов, то украинцы этого терпеть не будут, — заявила Тимошенко в феврале. — А как бороться за свои права украинцы знают и умеют».

О нарушениях со стороны президента лидер «Батьковщины» говорила также с главой представительства ЕС на Украине Югом Мингарелли. По ее словам, происходящее вокруг выборов на Украине, «несовместимо с демократией». Одновременно с этим Тимошенко уверена, что «однозначно» выйдет во второй тур выборов.

«Мы с Порошенко во втором туре, и после второго утра будут закрыты все аэропорты (чтобы он не выехал. — «Газета.Ru») и все его [Порошенко] окружение», — говорила она, выражая уверенность в своей победе.

Впрочем, исследования и рейтинги говорят обратное. Юлия Тимошенко была лидером гонки лишь до тех пор, пока о своем выдвижении не объявил шоумен Владимир Зеленский.

После этого лидер «Батьковщины» держала второе место, обходя Петра Порошенко, однако последние соцопросы свидетельствуют, что теперь она уступает и ему. Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии с 14 по 22 марта, Тимошенко значительно уступает и Зеленскому, и Порошенко. «Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев», — говорится в исследовании.

На втором месте находится нынешний президент Украины Петр Порошенко с 17,1%, а за ним следует Юлия Тимошенко с показателем 12,5%.

Украинские эксперты и политологи считают, что лидер «Батьковщины» в случае поражения может также снова рассчитывать на пост премьер-министра. Сама Тимошенко, комментируя подобные догадки, не стала исключать такую возможность. «Я буду делать все, что нужно стране, где бы я ни была», — сказала она.

Кстати, экс-премьер – не единственная, кто предупреждает о новом Майдане. Юрий Бойко, представляющий юго-восток Украины, согласен с Тимошенко. 22 марта он заявил, что в случае фальсификаций страну ждет очередная волна насилия и даже беспорядков.

«Из-за экономической ситуации на «майдан» не пойдут, а если обманули, отобрали голоса, если выбрали с нарушениями — это возможно. У людей такие настроения есть», — заявил Бойко накануне.

Стоит отметить, что у Тимошенко и Бойко есть все основания для подобных прогнозов. Во-первых, ситуацию на Украине накануне выборов нельзя назвать безмятежной. Уже в нескольких украинских городах произошли столкновения в преддверии выборов. Поводом для недовольства стало расследование портала Bihas.info. Журналисты выяснили, что приближенные к Порошенко должностные лица продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

9 марта, на площади Независимости в Киеве собрались несколько сотен активистов Нацкорпуса. На митинге выступил депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Он потребовал от Порошенко привлечь к ответственности тех, кто занимался махинациями в оборонной сфере.

В тот же день президент посетил Черкассы, чтобы провести встречу с избирателями в рамках своего предвыборного тура. Однако митинг был сорван представителями «Национального корпуса». Они блокировали кортеж Порошенко, жгли файеры и дымовые шашки. В результате их действия вылились в силовое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе столкновений пострадали 22 силовика. Порошенко вынужден был срочно покинуть митинг.

В Житомире и в Чернигове встречи Порошенко с избирателями тоже прошли под недовольные лозунги членов «Нацкорпуса». Столкновения прошли и в Киеве, где меры безопасности были повышены, чтобы не допустить беспорядков.

Кроме того, обвинения в подкупе избирателей сопровождают почти весь этап предвыборной гонки. Причем эти заявления звучат из уст главы МВД Арсена Авакова. Министр сообщил, что команда президента использует административный ресурс и средства бюджетной программы.

«Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — приводит слова главы ведомства издание «Зеркало недели».

Аваков рассказал, что подкупом занимается один из штабов «провластного кандидата» (очевидно, намек был на Порошенко). Агитаторы выбирают тех граждан, кто нуждается в деньгах, им предлагают проголосовать за определенного кандидата. После этого руководителей райсовета просят выделить по тысяче гривен тем, кто согласился, отметил он. «И этим людям выплачивают по тысяче гривен», — утверждает Аваков.

Министр сообщил, что подобные случаи были зафиксированы в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Также Аваков заявил, что в ведомство поступили сигналы о возможном подкупе избирателей и другими кандидатами в президенты — лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, главой «Гражданской позиции» Анатолием Гриценко и кандидатом от партии «Основа» Сергеем Тарутой.

Стоит также помнить, что именно так в 2004 году на Украине началась «оранжевая революция». Тогда Виктор Янукович одержал победу во втором туре президентских выборов. Однако его противник, лидер блока «Наша Украина» Виктор Ющенко, заявил о многочисленных нарушениях и фальсификациях в выборах. Он призвал граждан не мириться с этим.

Инцидент привел к массовым акциям протеста. Верховный суд Украины в итоге принял решение провести повторные выборы, по результатам которых победу одержал уже Ющенко.

Предпосылки для повтора этой истории на Украине наблюдаются уже сегодня. Если Юлия Тимошенко заявит о нарушениях и выведет людей на Майдан, то Украину ждет новый политический кризис.