Назарбаев не забыт: Астану переименовали в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы страны — города Астаны — в Нур-Султан. Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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В этой связи первый замглавы МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что переименование столицы страны из Астаны в Нурсултан «в имиджевом плане» будет выигрышным, передает ФАН.

«Реакцию мы будем мониторить, отслеживать, но я думаю, что имиджево мы будем выигрывать, потому что Казахстан хорошо известен, имя нашего президента хорошо известно, я думаю и уверен, что мировое сообщество положительно воспримет данное решение парламента и нового президента Казахстана», — отметил дипломат.

20 марта вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нур-Султан. Спустя несколько часов казахстанские депутаты приняли поправки в конституцию об изменении названия столицы в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Самому же Назарбаеву Токаев присвоил звание «Народный герой». Токаев подписал указ о вручении Назарбаеву знака особого отличия — «Золотой звезды» и ордена «Отечество». Награду экс-президенту Казахстана дали за исторический вклад в создание независимой страны и за заслуги в развитии разных сфер.

В тот же день президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым и Касым-Жомартом Токаевым.

«Владимир Путин еще раз выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также российский лидер поздравил 65-летнего Токаева с вступлением в должность и пожелал ему успехов.

Токаев же заявил, что планирует посетить Россию в ближайшее время — лидеры договорились об организации визита президента Казахстана в Москву в ближайшее время.

Стоит отметить, что 78-летний Назарбаев остался председателем Совета безопасности, наделенным серьезными полномочиями. Кроме того, он сохранил за собой пост председателя партии «Нур Отан», члена конституционного совета. Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева также стала председателем Сената парламента страны.

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин выразил мнение, что Токаев продолжит курс Назарбаева, передает НСН.

«Будет продолжен курс первого президента — Елбасы (Лидера нации) на то, чтобы обеспечить политическую стабильность в Казахстане. Я хочу сказать, что мы хорошо знаем, ценим и дорожим нашими отношениями с Касым-Жомартом Токаевым. В России его очень хорошо знают», — сказал российский дипломат.

Он выразил уверенность, что в Казахстане «будет сохранена преемственность». Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий признался, что отставка Назарбаева стала неожиданностью.

«Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана, ему всегда доверял казахский народ. Его сегодняшнее решение, наверное, на всех просторах СНГ вызвало небольшой шок: по какому пути пойдет Казахстан?», — задался вопросом депутат.

По словам парламентария,

Назарбаев понимал, что трудные вопросы можно решить только совместно с Россией,

поэтому казахстанский лидер всегда старался поддерживать дружеские отношения с бывшими странами СССР и заключать с ними взаимовыгодные договоры.

Уход Назарбаева с президентского поста не был спонтанным, он готовился заранее, однако в отставку глава республики подал за год до официального окончания своего пятого президентского срока (он как раз истекает весной 2020 года).

Токаев в советские годы работал на дипломатической службе в МИД СССР, а с 1992 года начал работать в МИД Казахстана. В разные годы он занимал должность главы МИД страны, также занимал высокие позиции в ООН. Именно его ранее местная пресса называла в качестве одного из возможных преемников Назарбаева.

Эксперты, между тем, отмечают, что уход с политической арены Назарбаева представляет собой определенный вызов для региона, учитывая влияние уже экс-президента на внешнюю политику страны, его личные связи со всеми мировыми лидерами. Казахстан, помимо этого, является главным союзником России в регионе, а Астана также является членом всех крупных союзов с участием России — ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.