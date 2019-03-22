Украина в шоке: кандидат в президенты на переговорах в Москве

Председатель политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук встретился в Москве с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

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«По итогам 2018 года Россия для Украины главный торговый экономический партнер. Тот же экспорт из Украины в РФ, хоть и упал, <…> среди всех стран мира он самый большой. И самый большой импорт среди всех стран мира — это России по отношению к Украине», — заявил Медведчук (трансляцию встречи вел телеканал «112 Украина»).

Это событие вызвало довольно бурную реакцию на Украине и дало повод говорить чуть ли не о сговоре с Россией против украинской государственности.

Особо ситуацию накаляет тот факт, что на встрече присутствует и кандидат в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко.

«Бойко в Москве. Говорит, что готов сотрудничать с [кандидатом в президенты Юлией] Тимошенко и [партией] «Батькивщина». До этого в поддержку Тимошенко выступил Тарута, в программе которого официально прописан внеблоковый статус Украины. Все тайное становится явным. Единственная команда, которая будет бороться за мир через победу, а не капитуляцию, за вступление в НАТО и ЕС, — это команда [действующего президента Украины Петра] Порошенко», — написала в фейсбуке вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Бойко, к слову, уверенно занимает четвертую позицию в гонке за президентское кресло. Его рейтинг стабильно колеблется в пределах 10,5%, а некоторые аналитики даже предполагают, что при определенном раскладе он сможет преодолеть и Порошенко и занять третье итоговое место.

Вместе с тем кандидат, опирающийся на электоральное поле восточных регионов Украины, предупреждает, что украинцы могут негативно отреагировать на возможные фальсификации на предстоящих выборах, и если таковые факты будут обнаружены, то страну ждет очередная волна насилия и даже беспорядков.

«Из-за экономической ситуации на «майдан» не пойдут, а если обманули, отобрали голоса, если выбрали с нарушениями — это возможно. У людей такие настроения есть», — заявил Бойко накануне.

Стоит отметить, что основания для таких предположений у политика есть. Во-первых, уже в нескольких украинских городах произошли столкновения в преддверии выборов. Поводом для недовольства стало расследование портала Bihas.info. Журналисты выяснили, что приближенные к Порошенко должностные лица продавали предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%.

9 марта, на площади Независимости в Киеве собрались несколько сотен активистов Нацкорпуса. На митинге выступил депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Он потребовал от Порошенко привлечь к ответственности тех, кто занимался махинациями в оборонной сфере.

В тот же день президент посетил Черкассы, чтобы провести встречу с избирателями в рамках своего предвыборного тура. Однако митинг был сорван представителями «Национального корпуса». Они блокировали кортеж Порошенко, жгли файеры и дымовые шашки. В результате их действия вылились в силовое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе столкновений пострадали 22 силовика. Порошенко вынужден был срочно покинуть митинг.

В Житомире и в Чернигове встречи Порошенко с избирателями тоже прошли под недовольные лозунги членов «Нацкорпуса». Столкновения прошли и в Киеве, где меры безопасности были повышены, чтобы не допустить беспорядков.

Еще одним основанием для беспорядков после выборов могут стать уже прозвучавшие обвинения в подкупе избирателей, причем из уст главы МВД Арсена Авакова. Министр сообщил, что команда президента использует административный ресурс и средства бюджетной программы.

«Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — приводит слова главы ведомства издание «Зеркало недели».

Аваков рассказал, что подкупом занимается один из штабов «провластного кандидата» (очевидно, намек был на Порошенко). Агитаторы выбирают тех граждан, кто нуждается в деньгах, им предлагают проголосовать за определенного кандидата. После этого руководителей райсовета просят выделить по тысяче гривен тем, кто согласился, отметил он. «И этим людям выплачивают по тысяче гривен», — утверждает Аваков.

Министр сообщил, что подобные случаи были зафиксированы в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Также Аваков заявил, что в ведомство поступили сигналы о возможном подкупе избирателей и другими кандидатами в президенты — лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, главой «Гражданской позиции» Анатолием Гриценко и кандидатом от партии «Основа» Сергеем Тарутой.

Кроме того, в подкупе избирателей обвинил Порошенко председатель объединения «Стоп Фальсификация» Олег Кищук. По его словам, во время визита президента в город Бровары в палатках Блока Петра Порошенко кураторы получали деньги и раздавали их непосредственно участникам митинга, чтобы они потом голосовали за Порошенко.

Стоит также помнить, что именно по этой причине в 2004 году на Украине началась «оранжевая революция». Тогда Виктор Янукович одержал победу во втором туре президентских выборов. Однако его противник, лидер блока «Наша Украина» Виктор Ющенко, заявил о многочисленных нарушениях и фальсификациях в выборах. Он призвал граждан не мириться с этим.

Инцидент привел к массовым акциям протеста. Верховный суд Украины в итоге принял решение провести повторные выборы, по результатам которых победу одержал уже Ющенко.

Впрочем, не стоит забывать, что за проведением этих выборов будет следить не только Украина. Киеву, который стремится вступить в ЕС и в НАТО, очень важно продемонстрировать проведение честных выборов, и это понимает действующий президент. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что на Украине должны быть обеспечены все условия для полностью прозрачного и демократического процесса. Личную ответственность за это взял на себя глава МВД.

В феврале Аваков посещал США, где он встретился с заместителями госсекретаря, а также со спецпредставителем Госдепартамента по вопросам Украины Куртом Волкером. В частности, стороны обсудили и проведение выборов.

«Мы обсудили очень важные вопросы, которые интересуют американскую сторону. Речь идет об обеспечении процесса честных и прозрачных выборов в Украине, президентских выборов, затем парламентских выборов, и, конечно же, американская сторона этому уделяет большое внимание, и я понимаю почему. Я проинформировал наших коллег о том, что мы обеспечим все необходимые результаты», — заявлял Аваков.