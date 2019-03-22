«Не провоцируйте»: Кремль о словах Трампа по Голанским высотам

В Кремле прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, что США должны признать Голанские высоты в Сирии территорией Израиля. Там надеются, что призыв американского лидера не возымеет никакой силы.

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Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные слова главы Белого дома могут дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Российский президент Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности РФ ранее напомнил, что ситуация на Ближнем Востоке является сложной, и страны, участвующие в ее урегулировании, не должны провоцировать участников конфликта, отметил представитель Кремля.

К этому заявлению присоединилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что на процесс мирного урегулирования подобные провокационные высказывания со стороны США могут повлиять только негативно.

Мировое сообщество играет большую роль в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке, добавила дипломат.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже поблагодарил американского лидера за желание признать суверенитет Израиля над регионом. «В момент, когда Иран намеревается использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент Трамп смело признает израильский суверенитет над Голанскими высотами. Спасибо, президент Трамп», — написал политик на своей странице в твиттере.

21 марта президент США заявил, что Голанские высоты должны принадлежать Израилю, поскольку они представляют особый стратегический интерес для Тель-Авива. При этом американский лидер в интервью телеканалу Fox Business заявил, что его заявление связано лишь с обеспечением безопасности в регионе, а не с желанием поддержать Нетаньяху на парламентских выборах, которые пройдут в Израиле 9 апреля.

Каждый предшествующий президент США не мог решить вопрос Голанских высот, напомнил Трамп. По его словам, он и сам он долгое время думал о том, чтобы признать суверенитет Израиля над этой территорией.

Помимо России слова Трампа уже осудили многие страны. Во внешнеполитическом ведомстве Сирии отметили, что подобное намерение нарушает резолюцию ООН, за которую члены Совета Безопасности, в том числе и США, проголосовали единогласно.

Официальный представитель президента Государства Палестина Набиль Абу Рудейна сказал, что любое решение по этому вопросу, принятое Вашингтоном, не будет иметь никакой силы и «не узаконит израильскую оккупацию»: «Только палестинцы и сирийцы будут определять законный статус Иерусалима и Голан».

По его мнению, мир не будет достигнут до тех пор, пока не будут реализованы резолюции ООН и арабская мирная инициатива, «призывающая Израиль покинуть все оккупированные территории в обмен на мир с арабскими и исламскими странами».

В Турции и странах ЕС также заявили о планах придерживаться норм международного права, согласно которым Израиль временно оккупировал сирийские Голанские высоты в 1967 году в результате Шестидневной войны.

Так, в ФРГ заявили, что считают неприемлемыми односторонние шаги в урегулировании вопроса о принадлежности Голанских высот. Как пояснила заместитель официального представителя германского правительства Ульрике Деммер, территория принадлежит Сирии, отметив, что при изменении национальных границ необходимо сделать это мирным путем и в результате диалога между заинтересованными сторонами.

Официальный представитель МИД Франции напомнил, что если Вашингтон признает Голанские высоты израильской территорией, это пойдет вразрез с международным правом, «в частности, с обязательством государств не признавать незаконную ситуацию».

Голанские высоты — это горное плато площадью 1,8 тыс. кв. км, расположенное на юге Сирии и севере Израиля. Высоты являются важной стратегической территорией. Многочисленные реки и ручьи, формирующиеся там, стекают в реку Иордан и Тивериадское озеро, которое является для Израиля важным источником питьевой воды (по некоторым оценкам, до трети потребляемой Израилем воды). На высотах плодородная почва, благодаря чему они являются удобным регионом для ведения сельского хозяйства. Кроме того, в 2015 году там было открыто нефтяное месторождение с потенциальным объемом свыше 1 млрд баррелей.

В ходе Шестидневной войны в 1967 году израильская армия захватила Голанские высоты, принадлежавшие Сирии. В 1981 году израильский парламент принял закон, согласно которому высоты объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон, и в том же году организация приняла резолюцию №497, которая осудила одностороннее признание Голанских высот территорией Израиля.

В ходе гражданской войны в Сирии ключевой город на Голанах — Кунейтра, расположенный на демаркационной линии между Сирией и Израилем, — был захвачен повстанцами и исламистами. Летом 2018 года Сирийская арабская армия сумела выбить из Кунейтры отряды боевиков и установить над сектором, примыкающим к израильским территориям, свой контроль. 2 августа прошлого года сирийские солдаты подняли флаг САР над Голанскими высотами.