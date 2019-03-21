«Неприкасаемые»: кого США запретили сажать на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович еще при первой встрече с генпрокурором республики Юрием Луценко передала ему список неподсудных людей. Однако, как уверяет сам Луценко, он принял решение наказывать всех, кто виновен в преступлениях. Об этом пишет The Hill.

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«Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления», — отметил Луценко.

В посольстве США на Украине поспешили откреститься от подобных обвинений и заявили, что слова украинского генпрокурора Юрия Луценко о получении списка «неприкасаемых лиц» не соответствуют действительности.

В американском диппредставительстве на Украине посчитали, что слова Луценко направлены на то, чтобы испортить репутацию самой Йованович. Более того,

в ответе дипмиссии прямо говорится, что заявление генпрокурора является проявлением коррупции, а сами слова генпрокурора лишь «усугубляют решимость» США помочь Украине с коррупцией справиться.

Стоит отметить, что заявления Луценко сделаны им за неделю до выборов президента Украины — они назначены на 31 марта. При этом прокурор — одна из ключевых фигур в стране и может повлиять на ход кампании.

Несмотря на позицию, которую заняли США, случаи вмешательства Вашингтона в политическую жизнь Украины известны.

В 2014 году после событий так называемого «евромайдана» в интернете появился перехваченный разговор американских дипломатов, посвященный событиям на Украине, передает Reuters.

Предположительно, разговор ведется между официальным представителем Госдепартамента США Викторией Нуланд и Джеффри Пайеттом, занимавшим на тот момент пост посла США на Украине. Так, Нуланд говорит Пайетту, что не считает, что лидер оппозиционной фракции «УДАР» Виталий Кличко должен войти в состав нового украинского правительства.

Кроме того, в ходе разговора дипломаты обсуждали взаимодействие с другими оппозиционными политиками — Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.

Наконец, они не обошли вниманием и позицию касательно Европейского союза (ЕС). «К черту ЕС», — сказала Нуланд

(в оригинале она использовала известное слово на букву F — «Газета.Ru») «Именно», — парировал ей Пайетт.

Во время президентства Барака Обамы куратором Украины считался вице-президент США Джо Байден, который неоднократно бывал на Украине и выступал в Раде, а его сын занимался бизнесом в этой стране.

К услугам американских консультантов прибегал и экс-президент Украины Виктор Янукович, который нанимал американского политического консультанта Пола Манафорта, впоследствии работавшего в избирательной кампании Дональда Трампа.

Недавно Манафорт был приговорен в сумме на 7,5 лет тюремного заключения. Его обвинили в заговоре против США, в частности, незаконной лоббистской деятельности в пользу правительства Украины при президенте Викторе Януковиче, попытке влиять на свидетелей, мошенничестве в банковской сфере и уклонении от уплаты налогов.

При этом у экспертов есть ощущение, что Белый дом охладевает и к нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, который в настоящее время пытается переизбраться на второй срок.

США отказались поддержать Киев в намерении властей Украины совершить еще одну провокацию по незаконному пересечению российской госграницы в Керченском проливе, сообщают украинские СМИ со ссылкой информированный источник в американских экспертных кругах.

Опасения Вашингтона состоят в том, что страны Евросоюза могут не одобрить такое поведение Украины, а это, в свою очередь, может привести к несогласованности позиций западных стран. «Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме», — пояснил источник.

При этом поддержка Порошенко за три недели до проведения выборов, которые назначены на 31 марта, выросла на 2%. Настолько же снизилась готовность граждан страны отдать свои голоса за бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Рейтинг лидера партии «Батькивщина» упал до 13%.

Если бы выборы прошли в ближайшие дни, победителем во второй тур прошел бы шоумен Владимир Зеленский. По прогнозам аналитиков, в борьбе с Порошенко он смог бы выиграть с результатом 52% против 44%, а против Тимошенко его результат мог бы составить 55% против 41%.