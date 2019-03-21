Визит в Москву: Ким расскажет о провале Трампе

Северокорейский лидер Ким Чен Ын хочет поехать в Россию. Об этом пишет южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на экс-главу центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима, однако откуда у него эта информация разведчик не сообщил.

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Кроме того, собеседник издания добавил, что северокорейский лидер также хочет посетить Китай, при этом глава КНДР все еще намерен вести диалог с Соединенными Штатами.

На недавнем саммите Кима и президента США Дональда Трампа, который прошел во Вьетнаме, стороны не пришли ни к какому соглашению о денуклеаризации КНДР. Главным камнем преткновения для достижения предварительных договоренностей по ряду принципиальных вопросов между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном на двусторонних переговорах в Ханое стало требование американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна тайный завод, на котором ведутся работы по обогащению урана.

На пресс-конференции по результатам саммита глава Белого дома заявил, что КНДР хотела добиться отмены всех рестрикций в обмен на уничтожение ядерного объекта в Йонбене, но США такой ход событий не устроил.

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне в середине марта заявил, что

Северная Корея рассматривает возможность приостановки переговоров с Соединенными Штатами о денуклеаризации Корейского полуострова.

Замминистра подчеркнул, что КНДР не намерена идти на уступки, которых требовал Трамп на встрече с Ким Чен Ыном в Ханое.

«[У нас] тем более нет желания вести такого рода переговоры [с США]», — добавил Цой Сон Хи.

Однако в любом случае окончательное решение о судьбе переговоров с США в ближайшее время примет Ким Чен Ын, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо, в свою очередь, сообщил, что Пхеньян на переговорах предложил только частичную отмену санкций, а не полную, о чем говорил Дональд Трамп.

В то же время в США предполагают, что КНДР может готовиться к проведению ракетного пуска. В распоряжении американской радиостанции National Public Radio появились спутниковые фотографии компании Digital Globe, на которых виден научно-исследовательский центр «Санумдон», где производили первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты.

На снимках изображены легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Также вблизи центра замечены железнодорожные вагоны и подъемные краны.

По словам директора программы по нераспространению в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, штат Калифорния, Джеффри Льюиса, это может означать, что КНДР готовится к запуску ракеты.

На днях агентство Reuters сообщило, что

американские сенаторы Кори Гарднер и Эд Марки призвали администрацию президента США Дональда Трампа усилить санкции против Пхеньяна.

По данным журналистов, сенаторы направили соответствующее письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов страны Стивену Мнучину.

Как отмечается, Гарднер и Марки считают, что темпы введения новых санкций в отношении КНДР «значительно замедлились». При этом сенаторы приветствовали дипломатические усилия правительства США по денуклеаризации Северной Кореи.

В России также считают, что вопросы денуклеаризации Корейского полуострова необходимо прорабатывать, а проблему северокорейской ядерной программы решать обстоятельно и осмотрительно. Об этом ранее говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В случае если лидер КНДР посетит Москву, это будет его первый визит в Россию. Он еще не встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Однако в России бывал с визитами отец Кич Чен Ына — Ким Чен Ир. Покойный лидер КНДР был в России дважды — в 2002 и 2011 годах. Он приезжал сюда на бронированном поезде и даже делал остановки в нескольких российских городах.