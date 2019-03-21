Хитрый план Украины: хроника провала

Политическая часть соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, в которой говорилось о партнерстве Киева и ЕС в области безопасности и борьбы с терроризмом, было подписано с украинской стороны 5 лет назад тогдашним премьером Арсением Яценюком. Уже летом 2014 года только президент Украины Петр Порошенко подписал экономическую часть соглашений, где говорилось о зоне свободной торговли.

Работу над документами ассоциации Украины и ЕС вело предыдущее правительство Украины. Однако президент Виктор Янукович отказался от его подписания в последний момент, что и спровоцировало события «евромайдана».

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Позже в интервью ТАСС он отмечал, что власти поняли — подписание приведет к тому, что украинские товары станут неконкурентоспособными на внешних рынках, поскольку Киев не имел дотаций как производители ЕС. К тому же, Украина опасалась реакции Москвы.

«Россия предупредила, что в случае подписания соглашения с ЕС, она будет защищать свой рынок и поднимет для Украины таможенные пошлины, опасаясь реэкспорта, — сказал Янукович. — Таким образом, для украинских предприятий, работающих в сфере АПК и смежных отраслях, была реальная угроза остановки, а, значит, и потери рабочих мест — это катастрофа!» — говорит экс-президент.

Отказ Януковича подписать соглашения вывел на улицы Киева тысячи недовольных что стало катализатором событий «евромайдана», а затем вооруженного конфликта в стране.

При этом нынешний президент Украины Петр Порошенко, который вновь участвует в выборах, считает, что именно благодаря ему Украина стала частью «европейской семьи». Украинский президент назвал ратификацию соглашения Советом Евросоюза «поражением Кремля».

Однако, по мнению политологов, договор был заключен второпях, руководствуясь политическими амбициями. Об экономических последствиях тогда никто не думал. Политическая часть соглашений начала действовать в том же 2014 году, а с 2016-го вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.

При этом пользы украинской экономике это не принесло. Согласно данным национальной статистики, у Киева сложилось отрицательное сальдо торгового баланса с большинством стран ЕС.

Так, с Германией по итогам девяти месяцев 2018 года этот показатель составил минус $3 млрд, с Францией — минус $684 млн, Великобританией — минус $219 млн, Австрией — минус $28 млн.

В свою очередь, введенные Россией ограничения в ответ на ассоциацию Украины и ЕС ударили по взаимной торговле. После введения взаимных ограничений в 2014 году товарооборот между Россией и Украиной обвалился, хотя и начал постепенно восстанавливаться с 2017 года. По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 25,6% — до $12,9 млрд.

Но даже эти относительные успехи не меняют общей картины. Разрыв двусторонних связей, потеря Крыма, военные действия и блокада Донбасса, а также экономическая политика киевских властей привели к обнищанию населения. «Экономический кризис, начавшийся на Украине в 2014 году, привел к тому, что уровень бедности сейчас выше, чем пять лет назад.

Если в 2014 году за чертой бедности жили 15% населения Украины, то сегодня — 25%»,

— заявляла в прошлом году директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

В свою очередь, советник главы украинского МИДа Тарас Качка в недавно признал, что Украина не становится частью внутреннего рынка Европейского союза: «Хотя Брюссель готов помогать и поддерживать Киев, сближения в области бизнес-процессов пока не происходит», — пишет эксперт в статье для издания «Зеркало недели».

«Европейский Союз по-прежнему не видит возможности для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. Несмотря на внимание к внедрению Соглашения об ассоциации со стороны Евросоюза, понимание того, как ее выполнение соотносится с экономической интеграцией, все еще нет», — признает чиновник.

В этой связи на Украине давно растет недовольство соглашениями с ЕС. Ранее депутат Верховной рады Виктор Бондарь даже заявила, что Европа «надурила» Украину по экономическим соглашениям. «Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — говорил политик.

Недавно один из кандидатов в президенты страны, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что ЕС выигрывает от ухудшения ситуации в его стране. «Европейцев устраивает и конфликт, который происходит на Украине, и коррупция, которая выживает людей за пределы нашего государства», — заявил он в эфире телеканала «Наш».

По его словам, около шести миллионов украинцев живут и работают в странах Европы. Там же они платят пенсионные взносы, то есть они не собираются возвращаться. По данным Национальной государственной службы статистики Украины, население страны за 2018 год сократилось на 233,2 тыс. человек.

Возможность ездить в страны Европы без виз — чуть ли не единственная ощутимая польза от ассоциации. Благодаря ей, украинские граждане имеют право пребывать в государствах ЕС сроком до 90 дней. Правда, эти поездки должны осуществляться лишь в туристических целях — права на работу они не дают, но украинцы устраиваются на работу нелегально.

Что принципиально важно в условиях избирательной гонки для Порошенко — сама по себе ассоциация с ЕС не гарантирует для Украины скорого вступления.

Недавно глава МИД Украины Павел Климкин заявил на пресс-конференции, что стране проще войти в состав НАТО, чем Евросоюза (ЕС).

По мнению министра, украинской стороне легче стать членом Североатлантического альянса, так как в этом случае речь идет о «фокусе на реформирование сектора безопасности и обороны». В отношении ЕС он заметил, что для вступления в организацию в среднесрочной перспективе необходимы выполнение соглашения об ассоциации и следование европейским стандартам.

«Сколько это будет лет — или это будет десять или восемь лет, — это спекуляции, сегодня я этого сказать не могу», — признал Климкин.