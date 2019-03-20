«Был день, и была ночь»: чего ждать от нового главы Казахстана

«Вчера мы стали свидетелями исторического события. Отец-основатель казахстанской государственности, выдающая личность, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев добровольно сложил полномочия главы государства. Это волевое решение елбасы (отца народа. — «Газета.Ru») стало убедительным свидетельством его величия как политического деятеля глобального уровня и исторического масштаба», — так вступивший в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал решение Назарбаева сложить свои полномочия.

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Сам же Токаев оставил пост спикера сената, его место заняла старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига. »Дарига Назарбаева избрана председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана», — заявил вице-спикер палаты Бектас Бекназаров.

Во время церемонии передачи полномочий Токаева отдав должное первому президенту Казахстана как реформатору, а закончил речь во вполне восточных традициях — предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.

Вероятность, что подобное случится есть, хотя она и не высока: «культа личности» Назарбаева в Казахстане нет, однако само себе предложение демонстративный сигнал личной преданности.

Токаев — выпускник МГИМО, многие годы проработавший в структурах МИД СССР, а затем Казахстана и ООН, где он занимал пост замгенсека. Ему 66 лет, и он пользуется большим доверием Назарбаева: «Я верю, что Токаев — это тот человек, которому мы можем сегодня доверить управление Казахстаном», — заявил первый президент республики.

Касым-Жомарт Токаев прошел серьезную дипломатическую школу СССР и ООН, однако также известен как публицист и автор нескольких книг на международную тематику.

В 2007 году из-под его пера вышла книга «Свет и тень», где он рассказывал о перипетиях своей дипломатической карьеры: «Вся наша жизнь, по сути дела, это свет и тень. Еще древние заметили, что мир дуален: «И был день, и была ночь». Неизменными спутниками нашей жизни стали правда и кривда, ибо с хорошим всегда соседствует плохое. Что касается дипломатической деятельности, то для нее характерны компромиссы, которые, по существу, сочетают в себе давление и уступки, демарши и переговоры. Поэтому книга названа «Свет и тень», — писал автор в предисловии к работе.

Интерес к литературному труду Токаев унаследовал от отца, известного казахского советского писателя Кемеля Токаева, автора приключенческих романов. При этом, как говорят в самом Казахстане, несмотря на публичность, Токаев всегда был достаточно «закрытым» и о его личной жизни практически ничего не известно.

Встречавшийся с Токаевым депутат Госдумы Константин Затулин называет исполняющего обязанности президента, человеком, который «прошел огонь, воду и медные трубы вместе с Назарбаевым». При этом, как отметил депутат в интервью РИА «Новости»,

Назарбаев меньше всего «доверяет кому-то безоглядно». Поэтому он выстраивает такую очень сложную схему, при которой он будет продолжать руководить».

Даже в случае если Токаев будет избран президентом Казахстана в 2020 году, ему еще долгое время придется находиться в тени Назарбаева, который долгие годы выстраивал Казахстан согласно своему видению.

Да и сам глава республики не скрывает, что мнение Назарбаева будет играть довольно большую роль в определении направления развития страны. «Авторитетное мнение елбасы будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера», — отметил Токаев во время церемонии передачи полномочий.

Однако со временем Токаев может стать более самостоятельной фигурой, если сможет опереться на современных молодых управленцев, которых в Казахстане немало. От Токаева можно ожидать и определенной либерализации внутренней политики страны, учитывая его многолетний опыт работы за рубежом, однако это произойдет не скоро.

Политик, очевидно, будет учитывать опыт Китая и студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. В то время он работал в посольстве СССР в КНР и видел происходящее своими глазами. Происходившие тогда события он описывает в своей книге «Преодоление». «И, хотя буквально в ста метрах от парламента бушевало людское море банкет все же прошел в спокойной дружественной обстановке», — пишет Токаев о ситуации в КНР, происходившей во время визита в эту страну советского лидера Михаила Горбачева.

Эксперты ожидают, что, учитывая тот факт, что Токаев — профессиональный знаток Китая, он будет уделять немало времени отношениям с этой страной: Пекин — главный экономический партнер Казахстана в регионе. Эксперт аналитической группы GSA Теодор Карасик отмечает, что специалистом по Китаю является и нынешний глава Комитета по национальной безопасности, экс-премьер Казахстана Карим Масимов. По мнению эксперта, наличие двух специалистов по этой соседней стране на высоких постах — это «ключевой момент».

Весь я не уйду

Уход с поста Назарбаева, правившего Казахстаном почти 30 лет, — это начало сложного политического транзита, за которым пристально будут наблюдать во многих мировых столицах и, прежде всего, в Москве, Вашингтоне и Пекине.

Главный союзник России в Центральной Азии — Казахстан — также многие годы выстраивал тесные отношения с Пекином и Вашингтоном, руководствуясь принципами многовекторной политики.

В то же время в своем выступлении Токаев подчеркнул роль Назарбаева в выстраивании таких союзнических проектов, как ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, что косвенно свидетельствует о том, что Астана не планирует резких движений в своей устоявшейся парадигме внешнеполитических коммуникаций.

Комментируя новости об уходе Назарбаева с президентского поста, официальный представитель Госдепа США отметил, что у Вашингтона и Астаны «крепкие двусторонние отношения, <…> и мы рассчитываем, что эта динамика продолжится».

Он также напомнил о сделанном ранее заявлении госсекретаря Майка Помпео, который сказал, что Казахстан занял ведущую роль на мировой арене в качестве партнера по укреплению мира и стабильности, экономическому развитию Средней Азии и других регионов.

США — один из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане в сфере нефти и газа, и в Вашингтоне не скрывают, что заинтересованы в стабильности в этой стране. Несмотря на определенную критику Казахстана за проблемы, по мнению американской стороны, с демократией, его лидер всегда был желанным гостем во многих мировых столицах.

Мировая пресса в материалах, посвященных Назарбаеву, отмечает, что, хотя казахстанский лидер покинул свой пост, он будет сохранять за собой бразды правления еще долгое время: «Не ожидайте, что Назарбаев исчезнет из картины», — пишет обозреватель CNN Нэтан Ходж, который напоминает, что уходящий президент обладает титулом лидера нации и сохранит за собой лидерство в правящей партии «Нур Отан», а также кресло главы Совбеза.

«Он не уходит совсем, и, учитывая, что полномочия Совбеза расширены, он будет обладать даже большими полномочиями, чем президент. Он хочет избежать резких перемен, которые могут создать проблемы для экономики безопасности и территориальной целостности страны»,

— говорит «Газете.Ru» эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. Эксперт отметил, что, пока Назарбаев в «добром здравии, он будет сохранять все рычаги воздействия на политику».

C этим мнением согласен и эксперт GSA Теодор Карасик: «Скорее всего, мы увидим плавный переход, поскольку Назарбаев по-прежнему впереди, но в более отцовской роли, почти аналогичной арабским государствам Персидского залива, где есть отец-эмир», — говорит эксперт. При этом он отмечает, что Казахстан будет осуществлять переход власти транспарентным путем, учитывая, что весь мир наблюдает за этим процессом».

Резкие перемены, действительно, могут стать весьма болезненными для Казахстана, сложного многонационального общества с большим количеством русскоязычного населения. Многие противоречия в стране были сглажены благодаря фигуре самого Назарбаева, который пользовался уважением у самых разных групп населения и политических оппонентов.

В Москве с большим вниманием следят за ситуацией в Казахстане — новость об уходе Назарбаева стала главной на российских телевизионных каналах. Хорошо известно, что российского президента Владимира Путина и Назарбаева связывают многолетние отношения. Незадолго до отставки оба лидера говорили по телефону.

Казахстан — один из ключевых участников главных международных союзов на постсоветском пространстве, куда входит и Россия. Это Евразийский экономический союз и военно-политический блок Договор о коллективной безопасности (ОДКБ). По мнению Суслова, «фундаментальных изменений ждать не стоит — Казахстан врос в евразийский союз и по этому поводу есть консенсус». «То же самое касается ОДКБ», — добавляет собеседник «Газеты.Ru».

«Связи, которые связывают Москву с Астаной, глубоки, и взаимодействие между двумя столицами достаточно сильно, хотя есть политические различия. Россия заинтересована в том, чтобы переход прошел гладко», — говорит Карасик из GSA.