Главный тормоз: Порошенко нашел виновника проблем с метро в Киеве

Медленное развитие метрополитена в Киеве связано с вмешательством Москвы — по крайней мере такое объяснение привел президент Украины Петр Порошенко на презентации новых станций метро Сырецко-Печерской линии, передает НСН со ссылкой на телеканал NewsOne.

«И, конечно, [агрессия РФ] затормозила планы развития киевского метро. Также сказываются атаки в гибридной войне. Только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании метрополитена»,

— заявил украинский лидер.

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Метро прекращало работать лишь однажды, добавил Порошенко — с 18 по 20 февраля 2014 года, в день обострения столкновений на столичной площади Независимости. Тогда же, по словам Порошенко, началась «российская агрессия», затормозившая строительство.

Однако «попытки РФ парализовать работу метро и жизнь Киева» провалились — украинцы «научились противостоять агрессии и на поле боя, и в городе», добавил президент Украины.

Киевский метрополитен, в советское время носивший имя В.И. Ленина, был открыт 6 ноября 1960 года. Метро в Киеве стало третьим в СССР после подземных транспортных систем в Москве и Ленинграде.

Ежедневно киевское метро перевозит около 1,5 млн человек. Общая длина линий — 67,6 км (на 2017 год). При этом Киевский метрополитен — 60-й в мире по длине, но 29-й по пассажиропотоку. В нем всего три линии.

Третью линию киевского метро начали строить в 1989 году, строительство дополнительных станций продолжалось и в независимой Украине. В ноябре 2013 года метро продлили от станции «Ипподром» до «Теремков», а после строительство прекратилось.

Президент Украины Петр Порошенко регулярно обвиняет Россию во всех проблемах, с которыми сталкиваются киевские власти. В конце февраля 2019 года он обвинил РФ в хакерских атаках на Центральную избирательную комиссию страны.

По его словам, украинские специалисты 24 и 25 февраля зафиксировали DDoS-атаку на ЦИК. В связи с этим СНБО, СБУ и департамент информационной безопасности вместе с американскими партнерами разработали механизмы защиты ЦИК. Впрочем, о каких конкретно мерах идет речь, Порошенко уточнять не стал.

Политолог Андрей Суздальцев заявил, что тему «вмешательства России» в украинские выборы будут активно раскручивать не только Порошенко, но и другие участники президентской гонки. По его словам, любой неудачный результат на выборах украинские политики, вероятнее всего, объяснят вмешательством извне, сообщает ФАН.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того,

Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на нежелание Киева выполнять свою часть минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

В своей предвыборной программе Порошенко обращается к триаде «армия — вера — язык». Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.

По словам Порошенко, украинские власти каждый день работают для того, чтобы «приблизить день вашего освобождения от враждебного ига». Более того, украинский лидер регулярно заявляет, что «Москва аннексировала Крым» (полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума), чтобы заставить Украину отказаться от «избранного пути», а именно — от вступления в НАТО и Евросоюз.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.