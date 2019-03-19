Конец эпохи: Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев во время обращения к нации заявил, что с 20 марта 2019 прекращает свои полномочия президента Республики Казахстан. Соответствующий указ Назарбаев подписал прямо в прямом эфире национального телевидения.

Обязанности главы государства до выборов будет исполнять спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, занимающий этот пост с 2013 года.

Токаев в советские годы работал на дипломатической службе в МИД СССР, а с 1992 года начал работать в МИД Казахстана. В разные годы он занимал должность главы МИД страны, также занимал высокие позиции в ООН. Именно его ранее местная пресса называла в качестве одного из возможных преемников Назарбаева.

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Да и сам уходящий с поста президента казахстанский лидер дал понять, что видит в Токаеве своего преемника. «Я верю, что Токаев — это тот человек, которому мы можем сегодня доверить управление Казахстаном», — отметил он.

Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента 20 марта 2019 года. «Это мой последний указ в качестве президента», — отметил Назарбаев и пожелал всем жителям страны удачи.

При этом 78-летний политик заявил, что продолжит работу качестве председателя Совета безопасности страны, а также председателя партии Nur Otan и члена Конституционного совета. «Я буду с вами», — заверил Назарбаев.

Фактически это означает, что Назарбаев сохранит в своих руках достаточно большие властные полномочия, по крайней мере, до объявления новых выборов, которые по конституции Казахстана должны состояться в 2020 году.

Уход Назарбаева с президентского поста не был спонтанным, он готовился заранее, однако в отставку глава республики подал за год до официального окончания своего пятого президентского срока (он как раз истекает весной 2020 года).

Харизматичный лидер, управлявший страной с 1991 года, еще в 2017 году подписал поправки к конституции Казахстана, обозначив переход от президентской к смешанной модели политической системы страны. Эти изменения, в целом, не стали неожиданностью для политологов, поскольку на протяжении последних нескольких лет эксперты говорили, что глава Казахстана создает платформу для политического транзита в республике.

Начало подобных политических маневров было положено в 2015 году, когда Назарбаев провел в стране досрочные выборы и переизбрался на новый президентский срок. Проводящиеся в стране реформы должны перераспределить часть властных полномочий. Так, правительство будет слагать полномочия не перед президентом, а перед вновь избранным парламентом.

Сторонник сильной власти, Назарбаев с помощью сочетания авторитарного управления и либеральных рыночных реформ превратил Казахстан в лидирующее государство Центральной Азии: страна поднялась с 51-го на 35-е место в рейтинге Мирового банка по удобству открытия бизнеса, активно направляет молодых специалистов учиться за границу, уделяет повышенное внимание развитию транспортной инфраструктуры.

Экономический рост Казахстана начинался не с нуля. Во времена СССР он был одной из самых развитых союзных республик — здесь были построены крупные заводы и энергетические комплексы. Осторожный республиканский реформатор времен перестройки, Назарбаев до последнего противился распаду СССР. Многие сегодня считают, что, назначь его Михаил Горбачев союзным премьером, страну, пусть и в новом виде, можно было сохранить.

Этому во многом способствовал фактор того, что генсек Леонид Брежнев благоволил Казахстану. Об этом писал и первый руководитель Компартии Казахской ССР Динмухаммед Кунаев, приложивший немало усилий для индустриализации республики. По воспоминаниям Кунаева, Брежнев часто включал его в состав делегаций СССР для поездок за рубеж.

Казахстан сегодня играет весомую внешнеполитическую роль. «Благодаря удобному географическому положению Казахстан занимает стратегическое место в Средней Азии, что дает ему возможность оказывать влияние на региональную и мировую политику», — отмечали авторы доклада, подготовленного экспертным центром «Валдайский клуб».

Уход с политической арены Назарбаева представляет собой определенный вызов для региона, учитывая влияние уже экс-президента на внешнюю политику страны, его личные связи со всеми мировыми лидерами. Казахстан, помимо этого, является главным союзником России в регионе, а Астана также является членом всех крупных союзов с участием России — ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Назарбаеву удавалось сглаживать определенные противоречия между различными этническими группами Казахстана — страны, где доля русскоязычного населения до сих пор достаточно высока и по некоторым оценкам достигает 20%.

Политический обозреватель Аркадий Дубнов ранее отмечал, что Назарбаев стремился сконструировать в Казахстане гражданскую нацию, чтобы снять противоречия между этническими казахами и другими национальными группами. Назарбаев ранее отмечал, что русский язык сохранит свой статус после перехода казахского языка на латиницу.