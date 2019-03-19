Последний разговор президента Назабаева: что сказал Путин? LIVE

Летом прошлого года получивший президентские полномочия Токаев уже говорил, что Нурсултан Назарбаев вряд ли будет вступать в очередную президентскую гонку. Позже он отметил, что последнее слово «по вопросам внутренней и внешней политики» будет за Назарбаевым. Учитывая то, что председатель Совета безопасности (эту должность Назарбаев сохраняет за собой) в соответствии с законами действительно наделен очень серьезными полномочиями в этих областях, реализуемый сейчас вариант транзита планировался уже давно.