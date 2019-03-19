Последний разговор президента Назабаева: что сказал Путин? LIVE

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Незадолго до отставки Назарбаева состоялся его телефонный разговор с Владимиром Путиным. «Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Пресс-служба Кремля сейчас никак это не комментирует», — добавил он.
Опубликован текст подписанного Назарбаевым указа:
1. В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции Республики Казахстан прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение полномочий Президента Республики Казахстан.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции Республики Казахстан полномочия Президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Республики Казахстан с момента принесения присяги народу Казахстана.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции Республики Казахстан по согласованию с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность Президентом Республики Казахстан на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан в 12 часов 00 минут 20 марта 2019 года.
4. Настоящий Указ вводится в действие с момента подписания.
Собственно, о подготовке транзита власти в Казахстане «Газета.Ru» писала еще 2 года назад. «Транзит еще не начался, но готовится. И учитывая, что лидера, которому Назарбаев мог бы передать полномочия, пока нет, он хочет создать коллективного преемника через переход к парламентско-президентской республике», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» политолог, специалист по Центральной Азии Алексей Пилько.
«До конца своих дней буду с вами, буду служить. Заботы страны и народа остаются моими заботами», — говорит Назарбаев в своем обращении. Весь смысл своего ухода он объясняет тем, что видит своей обязанностью передачу власти новым поколениям руководителей.
Летом прошлого года получивший президентские полномочия Токаев уже говорил, что Нурсултан Назарбаев вряд ли будет вступать в очередную президентскую гонку. Позже он отметил, что последнее слово «по вопросам внутренней и внешней политики» будет за Назарбаевым. Учитывая то, что председатель Совета безопасности (эту должность Назарбаев сохраняет за собой) в соответствии с законами действительно наделен очень серьезными полномочиями в этих областях, реализуемый сейчас вариант транзита планировался уже давно.
Церемония присяги назначена на совместное заседание палат парламента 20 марта 2019 года.
«Это мой последний указ в качестве президента», — отметил Назарбаев.
Назарбаев подписал указ о своей отставке в прямом эфире. Полномочия на оставшийся срок тем же документом переданы председателю парламента республики с момента принесения присяги народу Казахстана. То есть сохраняется вероятность, что досрочные выборы назначены все же не будут.
Официально срок полномочий президента Казахстана должен был истечь только через год — в апреле 2020 года.
Токаев, который в ближайшее время будет руководить республикой, является выпускником МГИМО. Свою карьеру он сделал именно на дипломатической службе. Более 10 лет он занимал пост министра иностранных дел страны, также около трех лет возглавлял правительство страны. В 2011-2013 годах работал заместителем генерального секретаря ООН. В своей парламентской деятельности известен как сторонник перевода казахского языка на латинский алфавит и запрета на продажу земли иностранцам. При этом не факт, что именно Токаев станет следующим президентом страны.
Но несмотря на преклонный возраст, полностью уходить из политики Назарбаев пока не собирается. «Я буду продолжать [работать] главой Совбеза и партии «Нур Отан», — сказал он в своем обращении.
Кроме того, Назарбаев был самым пожилым руководителем страны на пост-советском пространстве. В июле ему исполнится 79 лет.
Назарбаев занял пост президента Казахстана еще до распада СССР — 24 апреля 1990 года. С тех пор он переизбирался пять раз. Последние президентские выборы в стране прошли в 2015 году. Тогда Нурсултан Назарбаев получил 97,5% при явке 95,11%.
Исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — говорит он в своей речи.
«Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам я стал президентом», — приводит его слова портал Zakon.kz.
Об этом уже экс-глава республики заявил в своем обращении к нации, которое транслировали все каналы страны.
Добрый день, дорогие читатели!
В Казахстане происходят поистине исторические события. Первый и единственный президент страны Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия.
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