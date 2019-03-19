Назарбаев ушел: что дальше?

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении с себя полномочий главы республики. Он сделал это в прямом эфире во время обращения к нации, которое транслировали все телеканалы страны.

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«Я принял непростое для себя решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан», — сказал он.

Дата для принятия этого решения была выбрана красивая — 19 марта 2019 года. Возможно, именно ради этого он не стал дожидаться круглой даты — в июне бы исполнилось его 30 лет во главе республики.

В 1989 году он занял пост первого секретаря ЦК КП Казахстана. Однако уже через год на безальтернативных выборах Назарбаев сменил свой статус на президентский и держал его за собой до сих пор.

Назарбаев — отец казахстанской нации. Именно он создал доселе никогда не существовавший независимый Казахстан и отстоял его право на суверенность.

«Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана. Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международно-правовое признание Республики Казахстан. Поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства. У нас есть свой флаг, гимн, герб», — подвел он итоги своего правления.

Назарбаев переизбирался президентом независимого Казахстана пять раз. И каждый раз его поддерживало подавляющее большинство жителей страны. Последние президентские выборы в стране состоялись в 2015 году. И тогда, при явке 95,11%, за его переизбрание проголосовали 97,5% жителей страны.

До окончания президентских полномочий Назарбаева оставался всего год — они истекают в апреле 2020 года.

Действия Назарбаева напоминают уход с поста первого президента России Бориса Ельцина, который в новогоднюю ночь с 1999 на 2000 год сказал стране: «Я устал. Я ухожу». Однако сходство есть лишь в форме, но не в содержании.

«До конца своих дней буду с вами, буду служить. Заботы страны и народа остаются моими заботами», — вот что Назарбаев пообещал соотечественникам в последнем президентском обращении.

Он сохраняет за собой статус Ебалсы — Первого Президента и Лидера нации, что скорее ритуальный титул. А вот другая должность Назарбаева, которую он сможет занимать пожизненно — председатель Совета Безопасности — наделена серьезными полномочиями как во внутренней, так и во внешней политике страны. Кроме того, Назарбаев остается председателем правящей партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.

Уход Назарбаева — не что иное, как мягкая форма транзита власти, на что он сам намекает в своем обращении: «Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования».

Досрочных выборов в Казахстане можно не ждать. Они состоятся в соответствии с планом — в 2020 году.

В соответствии с президентским указом, полномочия президента «на оставшийся срок с момента принесения присяги», то есть с 20 марта, на себя возьмет председатель сената Казахстана. С 2013 года этот пост занимает Касым-Жомарт Токаев.

Станет ли такой выбор преемника окончательным или нет — большой вопрос. Токаев действительно выглядит неплохим кандидатом на пост президента Казахстана. 65 лет, опытный дипломат, окончивший МГИМО. Дважды занимал пост министра иностранных дел республики (в сумме — 10 лет), был председателем правительства страны и имеет серьезный опыт работы в международных структурах — с 2011 по 2013 год он был заместителем генсека ООН.

Токаев — оптимальная фигура в том числе и с точки зрения его международных связей.

Российские парламентарии поспешили вспомнить о нем как о «давнем и надежном партнере России», выражая уверенность, что отношения Москвы и Астаны продолжат двигаться в проложенном векторе.

Глубокие связи у нового исполняющего обязанности президента Казахстана есть и с другим приоритетным партнером страны — Китаем. Он свободно владеет языком этой страны, проходил там стажировки во время учебы, работал в советском посольстве в Пекине.

Однако несмотря на все свои достоинства, Токаев может в любой момент потерять президентские полномочия. У Назарбаева есть почти два года, чтобы найти альтернативного преемника.

Им, например, может стать дочь Ебалсы и депутат сената Дарига Назарбаева. Или его любимый племянник и председатель Комитета национальной безопасности Самат Абиш.

Однако кто бы ни стал преемником первого президента Казахстана, новым Назарбаевым ему (или ей) не бывать никогда.

В 2017 году Ебалсы провел конституционную реформу, которая значительно сократила президентские полномочия и сделала правительство ответственным перед парламентом. Эти нормы начнут действовать как раз тогда, когда к власти придет следующий президент.

Назарбаев выстроил схему управления страной так, что по сути останется у власти вне зависимости от того, кто в дальнейшем займет пост главы государтсва.

«Токаев может быть, а может не быть президентом. Но самое главное заключается в том, что президентом по сути у Казахстана останется Назарбаев, как бы он ни назывался. Назарбаев хочет реализовать схему, которую в Китае использовал Дэн Сяопин — находиться рядом с властью, занимать какой-то важный пост, но при этом уступить первое место другому и контролировать этого другого», — сказал первый зампред Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Константин Затулин РИА «Новости».

«Он человек подконтрольный, ему 65 лет, он прошел огонь, воду и медные трубы вместе с Назарбаевым, — говорит Затулин о Токаеве. — Я вспоминаю, что в 1994 году, когда я был депутатом первой Государственной думы, молодым политиком, он как раз стал министром иностранных дел Казахстана. Мы встречались с ним в казахском посольстве в Москве. Он вполне может быть таким человеком. Меньше всего, я думаю, Назарбаев доверяет кому-то безоглядно. Поэтому он выстраивает такую очень сложную схему, при которой он будет продолжать руководить».