«Пока Трамп не раствитит»: Помпео о своей отставке

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что надеется задержаться на своем посту, а также добавил, что обладает свободой действий, неся всю ответственность за внешнюю политику Вашингтона. Этим глава Госдепа поделился, выступая в Канзасе, сообщает издание The Hill.

«Я буду на своем месте, пока он [Трамп] не раствитит меня в отставку. На что я не рассчитываю, во всяком случае — сегодня», — пошутил госсекретарь.

По словам Помпео, Трамп — тот лидер, который предоставляет госсекретарю возможность руководить Госдепом самостоятельно.

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«Это дает нам реальную возможность сотрудничать и создавать коалиции по-разному. При этом <...> он возлагает на меня всю ответственность», — добавил госсекретарь.

Пассаж о нахождении во главе внешнеполитического офиса США до тех пор, пока Трамп не «раствитит» Помпео, отсылает к тому, что президент США Дональд Трамп уволил предшественника Помпео на посту госсекретаря Рекса Тиллерсона, объявив об этом в своем твиттере.

Причиной отставки Тиллерсона стали разногласия между главами Госдепартамента и Белого дома. У Помпео и Трампа при этом, по оценке The Hill, более «гладкие» отношения.

«Это огромная честь для меня — работать в его администрации. Он настоящий лидер, который меня наставляет», — добавил глава Госдепа.

Сам Дональд Трамп в декабре 2018 года в твиттере заявил, что бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон «глуп как пробка и чертовски ленив». По его словам, нынешний госсекретарь США Майк Помпео отлично справляется со своей работой. Он также добавил, что после ухода Тиллерсона в Госдепе совсем другой настрой.

В марте 2018 года президент США отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Однако он поблагодарил Рекса Тиллерсона за службу. По словам Трампа, причиной отставки стало расхождение во мнениях по внешней политике США. В частности, американский лидер назвал таким камнем преткновения иранскую ядерную сделку — по его мнению, она была «ужасной, но устраивала Тиллерсона».

Трамп подчеркнул, что долгое время обсуждал с Тиллерсоном их разногласия, и отметил, что «хорошо поладил» с ним, но «не думал одинаково», сообщает НСН. Напротив, с Майком Помпео он находится на одной волне «с первой минуты», добавил американский лидер.

В сравнении с Тиллерсоном экс-глава ЦРУ Майк Помпео занимает более «ястребиную» позицию, о чем он сам неоднократно сообщал. В апреле прошлого года, будучи еще кандидатом на пост госсекретаря, он заявил, что «мягкая политика» в отношении России «теперь закончилась». Россия и дальше «действует агрессивно» из-за того, что США придерживались этой «мягкой» политики на протяжении «многих лет», добавил Помпео.

«У администрации президента США есть длинный список мер, которые должны вынудить президента РФ Владимира Путина заплатить высокую цену», — заявил он в своей речи.

Спустя почти год Помпео угрожает военной силой другой стране — Венесуэле, столкнувшейся с политическим и экономическим кризисами. Фактически госсекретарь повторил идею Трампа, что вторжение остается «одной из опций» ради «светлого будущего венесуэльцев» и «торжества демократии». По его словам, одной из задач США является «низведение до нуля» позиций России и Кубы в Боливарианской республике, передает ФАН.

Одновременно с этим в американской прессе встречаются мнения, что ни одна администрация в современной истории не была столь менее подготовленной для разрешения внешнеполитического кризиса, чем администрация президента США Дональда Трампа. Такую позицию, в частности, в колонке для The New York Times выразил Энтони Блинкен, экс-заместитель госсекретаря в администрации Обамы.

«У наиболее успешных администраций всегда есть три общие черты: люди, процесс и политика», — пишет колумнист, который провел почти 25 лет в правительстве и потратил почти столько же на его изучение. «Однако в администрации Трампа, если рассматривать сквозь призму этих параметров, положение катастрофическое», — утверждает Блинкен.

Неспособность Трампа разработать внешнюю политику вместе с его тенденцией нивелировать действия дипломатов использованием твиттера вызвали серьезную путаницу во всем мире.

В последние два года большинство неудач Вашингтона во внешней политике были умеренными и в основном были сделаны самим Трампом, утверждают авторы. В следующие два года, говорится в статье, Соединенным Штатам «может очень сильно не повезти».