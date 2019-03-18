«Если управленец не принимает решение, он не нужен»

Образовательный центр «Сириус» является хорошо знакомой структурой для всех, кто интересуется российской внутренней политикой. Обычно в нем работают с талантливыми детьми. Но вот уже второй год на его площадке проходит мероприятие несколько другого формата.

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В большом холле центра последние два дня на видном месте стоит большая картина. Она состоит из множества разных фрагментов. На ней можно увидеть и Кремль, и поезда с надписью »РЖД». В правом ее углу также виден медведь, поедающий рыбу. Обычно это животное ассоциируется с партией «Единая Россия». Однако в этот раз на нем красуется аббревиатура «ЛР».

Это творчество участников программы «Лидеры России».

Картину рисовали они. Каждый из участников был ответственен лишь за маленький фрагмент. Общим планом того, что должно получиться, владели только организаторы испытания.

Сам проект «Лидеры России» стартовал в прошлом году по поручению Владимира Путина и прочно ассоциируется с именем первого замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Его задача в том, чтобы отобрать 100 человек, обладающих высоким потенциалом управленцев. А смысл — показать, что в России все-таки есть прозрачные социальные лифты.

Напомним, что «Лидеры России» проходят несколько этапов.

Обязательно условие участия – наличие управленческого опыта. Потом надо пройти ряд тестов и поучаствовать в отборе на уровне федеральных округов. 300 лучших как раз и едут в Сочи на несколько дней под пристальное наблюдение специальных оценщиков-кадровиков, которые отберут их них сто победителей.

У проекта есть и критики. В частности, еще в прошлом году шли споры о том, не выходит ли так, что он помогает тем, у кого и так все хорошо. Высказывались также мнения, что даже 300 финалистов – это слишком мало, чтобы говорить о социальных лифтах. Организаторы в свою очередь отвечают, что конкурс привел к появлению аналогичных конкурсов в регионах и одна из его задач показать пример и задать тенденцию.

Один из первых дней финала организаторы решили потратить не на отбор, а на учебу.

Перед «лидерами», в частности, выступал глава Сбербанка Герман Греф. Он рассуждал о том, может ли лидер быть эгоцентричным, а также показывал участникам голливудский фильм про Нельсона Манделлу. Греф также призвал лидеров быть «билингвами» в обновленном понимании, то есть людьми, которые одинаково неплохо разбираются как в математической, так и гуманитарной сферах.

Показал он и слайды, которые одновременно призывали к креативности и системному мышлению. Впрочем, Греф сразу успокоил, что людей, которые это в себе сочетают, а также умеющих мастерски исполнять свои идеи, всего 2,5%. Их он назвал «шейкерами».

Однако наибольший фурор среди участников произвел сам Сергей Кириенко.

Его выступления в официальной программе мероприятия не значилось, однако чиновник все же решил выступить с лекцией о главных принципах управления. СМИ, к сожалению, могли увидеть только ее небольшой кусок. Но то, что попало в публичную плоскость, было образно и эмоционально.

«Если управленец не принимает решение, он не нужен», — уверенно говорил Кириенко. Он также сравнил управленцев, которые боятся принимать решения, с мастерами токарного цеха, которые не производят детали.

«На мой взгляд, это примерно конструкция, что есть станочник, он свой станок знает замечательно. Токарный. Правда, ни одной детали он на нем за смену не производит. Он его обслуживает, он его там смазывает и поглаживает. Но если станочник не производит детали, он не нужен», — отметил Кириенко.

Весь эффект выступления стал понятен вечером.

В главном зале всех участников попросили зайти на специальный сайт и ввести те слова, которые наиболее полно описывают их впечатление от сегодняшнего дня. На экране появился набор из слов. Три наиболее крупных оказались посередине: «Кириенко, интересно, круто».

Впрочем, сам первый замглавы администрации президента на закрытом мастер-классе до этого напомнил, для кого и по чьему поручению делается этот конкурс: «Я уже достаточное количество лет, считаю для себя честью работать в команде президента Путина. Началось это еще в 2000 году, когда он меня позвал и предложил стать полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе. Конечно, я у него учусь очень многому и признателен за эту возможность учиться», — видео с такими словами появилось в одном из телеграм-каналов.

В этом году участникам приходилось решать реальные кейсы, с которыми сталкивались их будущие наставники.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, например, поведал, что работал с «лидерами» над повышением туристической привлекательности края. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь заявил, что он задавал кейс, связанный с повышением «электоральной эффективности». Впрочем, не все «Лидеры России» готовы трудиться на благо ЕР. Один из участников конкурса рассказал «Газете.Ru», что он со своими коллегами по конкурсы скорее думает о создании новой партии.

В этом сезоне были заметны некоторые корректировки заданий по сравнению с предыдущим годом. Бросалось в глаза, что часто в ходе заданий информация у членов одной команды была разная. Задача состояла в том, как оперативно поделиться ею друг с другом и выработать общие решения. То есть акцент шел не столько на индивидуальные качества, а на умение работать ради общей цели, несмотря на необходимость конкуренции друг с другом.

Руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия-страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал «Газете.Ru», что в этом году основной акцент оценочных мероприятий действительно был сделан на командную работу и реальные кейсы от компаний-партнеров.

«Важный фактор — умение работать в команде. С нашей точки зрения, лидер — не тот, кто громче всех кричит, а тот, кто умеет организовывать работу коллектива, слыша других. Он ведет команду к принятию правильного решения», — отметил Комиссаров.

Еще одно отличие этого конкурса от предыдущего, на взгляд «Газеты.Ru», состояло в том, что в этот раз им гораздо более уверенно намекали на возможность трудоустройства.

В прошлом году спикеры конкурса постоянно напоминали, что у его организаторов нет задачи всех трудоустраивать. В этом подобных обещаний не давали, но еще на открытии Сергей Кириенко заявил, что за участников конкурса уже сейчас идет «конкуренция» и среди наставников.

В разговоре с «Газетой.Ru» Комиссаров отметил, что трудоустройство по-прежнему не является задачей конкурса. Однако, по его словам, в этом году к конкурсу присоединились 20 компаний-партнеров. Интерес к участникам у них выше. «У нас нет сомнений в том, что многие из них получат предложения о работе», — отметил Комиссаров.

На закрытии «Лидеров России» Кириенко упомянул, что итоги конкурса нельзя воспринимать как последнее испытание.

По его словам, в последующей жизни испытания будут сложнее. «Одно из самых сложных испытаний, что вас ждет – это испытание медными трубами», — добавил первый замглавы администрации президента, предостерегая участников против того, чтобы «зазвездиться». По его словам, все финалисты конкурса будут рассматриваться «под лупой», к ним будут ревность и зависть.

Главное же испытание самого проекта впереди. По информации «Газеты.Ru» 19 марта с победителями конкурса, как и в прошлом году, может встретиться президент РФ Владимир Путин. Скорее всего, именно на этой встрече станет понятно отношение главы государства к проекту, который реализуется для исполнения его поручения.