Захват телевидения: протестующим в Сербии не дали эфир

Участники антиправительственной акции в Белграде вечером в субботу, 16 марта, закидали яйцами и временно блокировали здание Радио и телевидения Сербии. Несколько десятков человек во главе с лидером оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичем вошли в офис РТС, обклеили его листовками.

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К Обрадовичу присоединился другой оппозиционный политик, бывший мэр Белграда Драган Джилас. Демонстранты и представители оппозиции, протестующие против внутренней политики президента страны Александра Вучича, потребовали предоставить им эфир для выступления, но получили отказ.

Вскоре на место на место прибыла полиция и освободила здание РТС от митингующих. Глава МВД Небойша Стефанович отметил, что в ходе акции был задержан один демонстрант, пытавшийся ударить полицейского, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич осудила данное нападение демонстрантов на РТС и заявила, что государство не потерпит насилия.

«Я решительно осуждаю насилие и ту часть участников протеста, которая проникла в здание РТС, угрожая журналистам и редакторам государственной службы. Этот вандализм Джиласа и Обрадовича ясно показывает, что с первого дня они планировали начать беспорядки и насильственно сменить законно избранное правительство», — сказала политик.

По ее словам,

Сербия является демократической страной, в которой граждане имеют право мирно протестовать, но никто не имеет права давить на государственную службу и ставить под угрозу жизнь журналистов.

Премьер-министр также поблагодарила сотрудников министерства внутренних дел за профессиональную и организованную реакцию, которая позволила избежать эскалации конфликта, передает сербский портал B92.

В связи с происходящим Александр Вучич выступит в воскресенье, 17 марта, перед нацией. Трансляция его речи будет вестись из президентской резиденции и начнется в 12.00 по местному времени (14.00 мск).

В январе нынешнего года президент России Владимир Путин перед визитом в Сербию дал интервью изданиям «Политика» и «Вечерняя Сербия», в котором дал оценку действиям США на Балканах. Глава государства назвал дестабилизирующим фактором попытки США и некоторых западных стран закрепить свое доминирование в регионе.

В ходе самого визита лидеры двух страны подписали ряд важных соглашений и достигли договоренностей в сферах энергетики, общественной жизни, транспортной инфраструктуры, а также военно-технического сотрудничества.

Тогда же на пресс-конференции Путина и Вучича журналисты в своих вопросах озвучивали опасения, что после этой встречи возрастет давление Запада на Белград – с тем, чтобы Сербия сознательно испортила отношения с Россией.

«Мы внимательно смотрим, конечно, за тем, что происходит в регионе. Иногда складывается впечатление, что принимавшиеся ранее решения принимались только для того, чтобы растащить сербский народ по разным государственным квартирам», — так ответил на данный вопрос президент России.

Примечательно, что через два дня после встречи Путина и Вучича по центру Белграда прошли около 10 тысяч человек, протестуя против Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СНС), требуя свободы СМИ в качестве предварительного условия для проведения справедливых выборов.

Протестующие, собранные «Альянсом за Сербию» — группировкой из 30 оппозиционных партий и организаций — надели значки с надписью «Это началось».

«Единственное требование, которое мы выдвигаем – это прекращение правления плохого политического режима. Мы хотим выборов, но свобода должна быть на первом месте», — сказал Бранислав Трифунович, актер, который обратился к толпе, как он это делал в ходе предыдущих подобных акций.

Более того – за день до визита Путина сербские власти сообщили о задержании 21-летнего Армина Арибашича, готовившего покушение на президента России. Внимание правоохранителей привлек его рюкзак, в котором позже была обнаружена винтовка с оптическим прицелом, передает НСН.

После инцидента в доме задержанного был проведен обыск, в результате которого был найден целый арсенал оружия и компоненты, необходимые для создания взрывчатки. Также в квартире боевика был обнаружен флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) и другие материалы.

Позднее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер сообщил, что Вашингтон и страны Евросоюза готовят стратегию по противодействию «российскому влиянию» на Балканах.

По его словам, Россия якобы стремилась к подрыву договоренностей между Грецией и Северной Македонией. Кроме того, помощник главы Госдепа упомянул, что Москва якобы «подогревает» сепаратистские настроения боснийских сербов. Дипломат обвинил Москву в намерении принести на Балканы «хаос и недоверие». При этом Палмер добавил, что с увеличением числа стан-участниц НАТО усилила свои позиции на Балканах, передает ФАН.