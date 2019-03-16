«Лицемерие и цинизм»: Россия ответит на санкции ЕС

В МИД РФ заявили, что предлог для введения Евросоюзом санкций против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе «поражает своим лицемерием и цинизмом», так как речь идет о пограничниках, которые «мужественно выполняют свой долг». В ведомстве отметили, что, по мнению властей ЕС, «вина» этих пограничников заключается в том, что они пресекли «грубую провокацию» Киева.

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В дипведомстве подчеркнули, что решение Совета ЕС демонстрирует неуважение к праву России на защиту собственной государственной границы. Действия Брюсселя министерство охарактеризовало как «безответственный путь», поощряющий украинскую сторону к продолжению провокаций, угрожающих безопасности как России, так и других причерноморских государств, в том числе самих стран-членов ЕС.

Российские дипломаты указали на то, что корабли ВМС Украины нарушили морскую границу РФ в месте, которое являлось территорией России еще до марта 2014 года, когда к стране присоединился Крымский полуостров.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что действия российских пограничников в отношении украинских военных кораблей и их экипажей осуществлялись в полном соответствии с международными нормами, конституцией и законодательством РФ.

«Украинские моряки впоследствии публично признали провокационный характер организованного с их участием инцидента»,

— обратили внимание в министерстве.

В Москве выразили сожаление, что введением ограничительных мер в отношении российских граждан Евросоюз фактически выступил на стороне украинских властей, которые перевернули события в Керченском проливе «с ног на голову». К тому же там отметили, что такое решение было принято перед президентскими выборами на Украине.

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — заверили в МИД РФ.

Днем ранее стало известно, что власти Евросоюза, США и Канады ввели санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом было сказано в официальном журнале ЕС.

«В связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, <...> Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — указали в документе.

В «черный список» попали глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму, в состав которой входят пограничные сторожевые корабли «Изумруд» и «Дон», Руслан Ромашкин, начальник службы пограничного управления ФСБ России по Крыму в Керчи Алексей Шатохин, командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, командир корабля «Дон» Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.

Помимо этого, было принято решение продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении «частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в фейсбуке, что новые санкции против России — это «триединый трансатлантический удар».

«Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив», — отметил он.

Украинский лидер также поблагодарил США, Евросоюз и Канаду за то, что санкции были введены в преддверии пятой годовщины присоединения Крыма к России. Он подчеркнул, что украинско-трансатлантический фронт — «как никогда единый и крепкий» в защите суверенитета и границ Украины.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини отметила, что пока для снятия антироссийских санкций подходящих условий нет, поскольку Кремль не предпринимает каких-либо позитивных шагов в конфликтных вопросах. При этом она признала, что эти санкции не могут длиться вечно.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года, когда три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направились из Черного моря в сторону Керченского пролива. Украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. После этого судна с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Три члена экипажа были ранены, но им предоставили медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Киев винит в случившемся Москву, обращая внимание, что российские корабли, как считают украинские власти, «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины». К тому же украинский президент не согласен с обозначением происшествия как «инцидента». По его мнению, это «война».

В то же время президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, подчеркнув, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. К тому же он уверен, что провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины накануне выборов главы государства.