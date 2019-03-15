«Благодарю защитников врага»: конфуз Порошенко в Карпатах

Президент Украины Петр Порошенко насмешил присутствующих на митинге в Карпатах — глава государства в своей предвыборной речи поблагодарил всех, кто защищает врагов его страны.

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«Я благодарю Закарпатье за такую мощную поддержку украинской армии. Благодарю всех добровольцев, волонтеров, военных — всех, кто защитил врага и ваш прекрасный край и всю Украину», — сказал политик.

Также украинский лидер отметил, что основными врагами для страны являются Россия и бедность.

В прошлом месяце

Порошенко заявил, что Киев должен противостоять украинской агрессии.

К этому президент Украины призвал в ходе своего выступления в городе Жолква Львовской области на западе страны, куда он прибыл в рамках своего предвыборного тура.

«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — сказал украинский лидер.

Запнувшись, он сказал «российскому агрессору». Оговорка Порошенко вызвала смех избирателей на Украине — толпа оживилась. Судя по видео, до и после этого момента встречали кандидата не очень эмоционально. Заявления и призывы, звучавшие со сцены, не сопровождались аплодисментами, передает ФАН.

В сети сразу же отреагировали на слова Порошенко. Многие пользователи уверены, что лидер не оговорился, а «проговорился».

«Это фиаско, Петя! Язык твой хочет правду сказать...Правду не скроешь...он сделал чистосердечное признание», — так один из пользователей выразил лейтмотив большинства комментариев.

Месяцем ранее Порошенко в ходе выступления ко Дню соборности Украины оговорился и заявил, что землю в Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта».

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сообщил Порошенко, выступление которого транслировали украинские телеканалы.

Заявление президента Украины присутствующие встретили аплодисментами. В декабре прошлого года

Порошенко во время своего выступления оговорился и заявил, что никто лучше не знает «подлость украинского режима», чем украинцы.

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы», — заявил Порошенко.

Оговорку он сделал, когда рассказывал дипломатам о «российской агрессии». При этом свою ошибку Порошенко не исправил.

«Порошенко: «Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы». Оговорка, конечно, и все же...В России так не ошибаются», — написал в этой связи в твиттере председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Летом 2018 года украинский телеканал «Эспрессо TV» допустил ошибку в официальном твиттере, назвав российского лидера Владимира Путина «президентом Украины».

«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени», — было написано в микроблоге.

Публикация была приурочена к саммиту России и США в Хельсинки. Ошибку сразу заметили пользователи, сообщает НСН. Некоторые из них предположили, что за нее руководству телеканала придется отвечать перед министерством иностранных дел Украины.

Читатели твиттера с юмором встретили эти известия. Кто-то поинтересовался, ознакомился ли с такими кадровыми перестановками министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ряд других пользователей соцсети саркастично переспрашивали у канала,

куда же пропал Петр Порошенко: «Уже сбежал?».

«Как давно Путин стал президентом Украины?! Мы что-то пропустили?!»

Один из читателей твиттера украинского СМИ заявил, что россияне «своего Путина [украинцам] не отдадут» и пускай в Киеве «своего выращивают».

В мае 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман оговорился во время выступления в поддержку главы Закарпатья Геннадия Москаля в борьбе с контрабандистами. «24 канал» опубликовал видео с этой оговоркой на YouTube.

Председатель правительства Украины сказал, что будет делать все для того, чтобы положить конец беспределу, воровству и контрабанде на украинской границе. Именно в этот момент выступления он оговорился, сказав слово «покрасти» («украсть») вместо «покласти» («положить»).