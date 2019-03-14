«Для него есть только власть»: Саакашвили валит Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил действующую власть Украины в воровстве и заявил, что приедет, чтобы помочь народу страны отстоять награбленное.

«Вы не хотите, чтобы вам мешали воровать, вы уже довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе, может хватит кормить людей вашими сказками и пора начать паковать чемоданы?

— написал он в среду в фейсбуке, обращаясь к окружению президента Петра Порошенко. — Ваше позорное пребывание у власти заканчивается, и я вернусь помогать народу Украины наверстать упущенное время, в том числе не дать вашему хозяину вывезти награбленное и вернуть все, что украдено».

Реклама

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в фейсбуке заявила, что возвращение опального политика чревато хаосом и беспорядками. Саакашвили она назвала человеком, «для которого есть только власть, но нет Украины».

На фоне выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта, Саакашвили заявляет, что обязательно вернется в страну. Он намерен быть в Киеве уже 1 апреля, о чем политик сообщил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14:05 (по Киеву) я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур, и я более чем уверен, что

после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня на Украину», — сказал Саакашвили.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян прокомментировал заявление Саакашвили. Он отметил, что пограничники не намерены пропускать его на территорию страны.

«Данное лицо [Саакашвили] не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда на Украину до 2021 года», — приводит слова Слободяна издание «Украинформ».

Экс-президент Грузии начал политическую карьеру на Украине после госпереворота в 2014 году. По указу Петра Порошенко он получил украинский паспорт 29 мая 2015 года. Сразу после этого его назначили губернатором Одесской области.

В декабре того же года года указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили его лишили грузинского гражданства в связи с получением паспорта иностранного государства. В пресс-службе Саакашвили решение грузинских властей тогда комментировать отказались.

При этом именно из-за возможной потери грузинского гражданства Саакашвили отказывался от работы на Украине до 2015 года.

Еще в конце 2014 года Саакашвили был предложен пост вице-премьера в правительстве Арсения Яценюка, но от этой должности он отказался. Политик пояснял, что переход на работу в правительство заставил бы его получить гражданство Украины и отказаться от грузинского паспорта. «Но я этого не сделал. Я считаю, что моя страна [Грузия] имеет большое будущее», — говорил Саакашвили.

Однако даже после получения украинского гражданства он не раз подчеркивал, что намерен вернуться в Грузию. «Я потом сяду на самолет или паром и поеду назад в Грузию, и меня там примет мой народ с распростертыми объятиями — независимо от того, какой там российский олигарх будет сидеть», — говорил политик.

Саакашвили возглавлял Одесскую область в 2015–2016 годах, но очень быстро вступил в противостояние с кланом президента Петра Порошенко и ушел в отставку.

Он открыто говорил о своем несогласии с действиями киевских властей и даже создал собственную партию «Движение новых сил», которой удалось организовать серию крупных протестов под предводительством экс-губернатора Одесской области.

Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины 26 июля 2017 года. До сих пор он является человеком без гражданства. Позднее, после очередной серии протестов, 12 февраля 2018, года экс-президент Грузии был задержан в Киеве и депортирован в Польшу.

Это произошло в Музейном переулке Киева, где также находится офис партии «Движение новых сил». «Неизвестные в масках схватили и увезли в неизвестном направлении Михаила Саакашвили», — говорилось в сообщении на странице бывшего губернатора Одесской области в фейсбуке. Похитители уехали на трех минивэнах Volkswagen.

После задержания Саакашвили доставили на вертолете до аэропорта Борисполь, где посадили в самолет до Варшавы.

В августе того же года Михаил Саакашвили сказал, что вернется на Украину, когда Порошенко покинет занимаемый пост, а ему самому вернут украинское гражданство.