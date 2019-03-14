«Высшее свинство»: в чем обвинили Порошенко

Депутат Верховной Рады от Социал-демократической партии Нестор Шуфрич назвал «свинством» отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Украиной. Такое заявление парламентарий сделал в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Это высшее свинство со стороны власти — заставлять людей летать в Россию через Минск», — заявил Шуфрич.

Он подчеркнул, что Евросоюз не примет Украину в свои ряды «в ближайшие 25 лет». Поэтому украинцам экономически выгоднее покупать нужные товары в России. «За то, что дороже, но не российское, платит не президент Петр Порошенко, а платят люди», — добавил нардеп.

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С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, оно было прекращено по инициативе Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине и присоединения Крыма.

Сейчас между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд «Москва — Кишинев — Москва». Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Железная дорога — главный способ приехать в Россию для тысяч украинцев, работающих в российских городах. По статистике украинского МИДа, в России находятся около 3 млн мигрантов с Украины, а, например, в Польше — до 2 млн.

Ранее в государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав «Киев — Москва». В среднем он заполнялся на 77% и принес более $5 млн. Вместе с тем пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине были в целом глубоко убыточными. Общий убыток составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиардов рублей), передает ФАН.

В феврале 2019 года в украинской компании-операторе железных дорог «Укрзализныця» и вовсе заявили, что пассажирские поезда из Харькова и Одессы в Москву теперь будут ходить раз в два дня, а не ежедневно. Об этом сообщается на сайте компании. Отмечается, что изменения вступили в силу 5 февраля. В компании объяснили это решение сокращением пассажирского потока. Так, по заявлению представителей компании, в 2018 году украинские поезда перевезли 772 тыс. человек, что на 20% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Отсутствие самолетов в Москву и снижение интенсивности железнодорожного сообщения — далеко не предел киевского «разрыва с Россией». Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян летом 2018 года заявил, что его ведомство разработало проект, вводящий запрет на автобусное и железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Если этот документ будет одобрен, то «в Москву будут ходить только медведи». По словам Омеляна, украинцам «нечего ездить в Россию». Как сообщает НСН, министр добавил, что авиасообщение с Россией было прекращено именно по его инициативе.

«Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть», — заявил Омелян, подчеркнув, что Украина должна идти в Европу.

Переводы от мигрантов при этом — важная часть экономики Украины. Первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила в начале 2019 года, что украинские трудовые мигранты перевели в страну около $11 млрд в 2018 году. По словам Рожковой,

Нацбанк ожидает замедление роста данных поступлений в этом году на фоне «охлаждения миграционных процессов».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что «сотни тысяч и миллионы» украинских граждан ездят в Россию, поскольку там находятся их родственники или с целью заработка.

Климкин подчеркнул, что на проблему надо смотреть «не путем политических лозунгов». «Я готов обсуждать эту проблему, но она должна быть решена в контексте борьбы с Россией как агрессором, и понимая, что люди не должны страдать», — отметил глава украинского МИДа. Климкин добавил, что сдержанно относится к возможному закрытию сообщения, так как посещение родственников является «человеческим» вопросом.