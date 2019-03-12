Миллиарды из госбюджета: Украина платит за Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал ICTV, как устроена схема подкупа украинских избирателей. По его словам, для этих целей нанимается один из штабов «провластного кандидата», затем агитаторы выбирают «сто человек, как правило, самых бедных», приходят к ним и спрашивают, готовы ли они проголосовать за определенного кандидата.

Затем руководителей райсовета просят выделить по тысяче гривен тем, кто согласился, отметил он. «И этим людям выплачивают по тысяче гривен», — утверждает Аваков.

Министр сообщил, что подобные случаи были зафиксированы в Киевской, Харьковской и Одесской областях.

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По его словам, штаб президента Украины Петра Порошенко для реализации такой системы подкупа избирателей использует административный ресурс и средства бюджетной программы. «Очередное производство будет в очередной раз открыто. Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков», — приводит слова главы ведомства издание «Зеркало недели».

Министр уточнил, что количество средств, выделенных под такую схему, оценивается в сумму до 1,5 млрд гривен (3,6 млрд рублей). «И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме [схеме Порошенко] средства привлекаются из госбюджета», — обратил внимание глава МВД. Он отметил, что, по разным данным, планируемый охват такой «избирательной кампании» — от 700 тыс. до шести млн человек.

По словам Авакова, полиция ведет проверку по сообщениям о возможном подкупе избирателей и другими кандидатами в президенты — лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко, главой «Гражданской позиции» Анатолием Гриценко и кандидатом от партии «Основа» Сергеем Тарутой.

По словам главы ведомства, следственное управление Нацполиции направляет повестки двум тысячам человек, оказавшимся внутри схемы в качестве покупателя, покупаемого или посредника.

Подкуп избирателей — одна из самых актуальных тем, касающихся предстоящих выборов на Украине. Днем ранее заместитель начальника главного следственного управления национальной полиции Максим Цуцкиридзе привел статистику по открытию уголовных дел в связи с подкупом избирателей, сообщала «Украинская правда».

Он отметил, что больше всего дел было возбуждено из-за попыток склонить украинцев поддерживать кандидатов Юлию Тимошенко и Петра Порошенко — 21 и 16 дел соответственно. «…два в пользу кандидата Таруты и по одному в пользу кандидатов Ляшко, Садового, Зеленского и Шевченко», — уточнил Цуцкиридзе.

Ранее о подготовке штабом Порошенко массового подкупа избирателей сообщало со ссылкой на представителей штаба президента и чиновников из областных госадминистраций издание «Страна.ua». По данным журналистского расследования, разработанная штабом политика способствует получению Порошенко «дополнительных 7–-10% голосов избирателей из расчета, что явка на выборах составит 60%». Авторы расследования полагают, что это поможет действующему главе государства выйти во второй тур.

Что касается «сетки» подкупа избирателей со стороны штаба Юлии Тимошенко, об этом всего спустя день рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ).

По словам зампредседателя ведомства Виктора Кононенко, сотрудники правоохранительных органов выявили целую «избирательную пирамиду», созданную на базе штабов «Батькивщины».

По его сведениям, организаторы такой схемы искали местных жителей, которых за определенную плату обязывали проводить «соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей».

По версии СБУ, за такую деятельность платили лишь в отдельных случаях с ноября прошлого года. По словам Кононенко, по данному делу сотрудники ведомства провели обыски в штабах Тимошенко.

Кстати, сама Тимошенко регулярно обвиняет в подкупах избирателей действующего президента. В середине февраля она сообщила, что МВД страны возбудило два уголовных дела против команды Порошенко по ее заявлениям о фальсификациях на предстоящих выборах. Она даже дала показания по этим двум делам, о чем написала в своем фейсбуке.

Одно дело, по ее словам, будут расследовать по заявлению о масштабном подкупе избирателей, запланированном командой Порошенко по всей Украине.

«По нашей информации, по тысяче гривен планируют раздать шести млн украинцев. И таким образом купить себе выход во второй тур. Но наша команда не даст этого сделать. Выборы должны пройти честно», — подчеркнула политик.

Второе возбужденное дело связано с аномальным увеличением реестра избирателей. Лидер партии «Батькивщина» решила, что таким образом команда Порошенко собирается использовать во время голосования на выборах «мертвые души».

Но в избирательном штабе Порошенко эти обвинения категорически опровергли. «Мы считаем, что это специальная технология: с одной стороны для того, чтобы привлечь внимание к себе, с другой стороны для того, чтобы дискредитировать команду Петра Порошенко», — заявил представитель штаба президента Олег Медведев на брифинге, который транслировал телеканал «Прямой».