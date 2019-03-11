Верховная рада: третий майдан Украина не выдержит

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в результате двух майданов экономика страны крайне ослабла. По его словам, в результате первого майдана или «Оранжевой революции», произошедшей в 2004 году, Украина потеряла 10% ВВП.

Реклама

«А что такое минус десять процентов ВВП — это как во время войны Советский Союз потерял 4,5% своего ВВП. Это значит, что крах абсолютный экономики», — рассказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Из-за госпереворота в 2014 году Украина потеряла еще 10% ВВП, но при этом также лишилась 10% территории, отметил парламентарий.

«Поэтому, когда говорят, что скоро будет третий майдан, я говорю: вы что, хотите полностью развалить государство, и чтобы не осталось той Украины, о которой вы постоянно нам рассказываете?», — пояснил он.

Кроме того, Рабинович считает, что нынешние власти хотят развалить страну, чтобы замести следы масштабных хищений. Все действия Киева, по словам депутата, идут во вред настоящему и будущему Украины.

При этом киевские власти постоянно врут, рассказывая, как поднимается экономика Украины, и «растут» прямые иностранные инвестиции, отметил он.

«Прямые иностранные инвестиции, что является одним из факторов для понимания, что происходит с экономикой, в 2018 году составили $1,5 млрд», — сказал Рабинович, подчеркнув, что этот показатель является самым маленьким за последние 15 лет, и свидетельствует о полном развале экономики страны во всех отраслях.

В начале февраля украинский президент Петр Порошенко заявил, что большинство жителей страны «выживает, а не живет». Ответственность за эти проблемы политик возложил на Россию, которая закрыла свой рынок для товаров, производимых на территории Украины. Порошенко в очередной раз высказал мнение, что

Россия якобы применила не только прямую агрессию, но и элементы гибридной войны для того, чтобы миллионы украинцев остались на улице без работы и средств к существованию и помогли Москве сменить действующую на Украине власть.

Несмотря на это, считает Порошенко, у украинцев есть основания оптимистично смотреть в будущее, так как в стране возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки.

«И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан», — резюмировал он.

Сейчас на Украине в разгаре предвыборная кампания. Кандидаты в президенты обещают исправить экономическое положение в стране. Так, Петр Порошенко обещает в случае своей победы поднять уровень жизни и начать борьбу с бедностью, сделать Украину одним из лидеров аграрного и IТ-секторов, транспортным хабом Восточной Европы и одним из самых посещаемых европейских государств. На этом экономическая часть программы заканчивается.

Другой претендент на президентский пост — Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина» предлагает молодым семьям доступную систему ипотечного кредитования. Остальным гражданам политик обещает повышение минимального размера оплаты труда, введение социальных, то есть льготных тарифов на газ, отопление и горячую воду. Тимошенко хочет обеспечить возвращение украинцев, в том числе предпринимателей, на родину, создание для них комфортной среды.

Наконец, лидер президентской гонки (согласно соцопросам) — шоумен Владимир Зеленский обещает сделать Украину богатой страной и с этой целью предлагает введение «нулевой декларации».

Каждый бизнесмен сможет задекларировать и легализовать свои доходы, уплатив 5% налога, а полученные средства можно было бы направить на уменьшение тарифов на ЖКХ для малообеспеченных.

Координатор Экспертной группы «Европейский диалог» на Украине Георгий Чижов, комментируя программы кандидатов, отметил, что они не отличаются сильной экономической частью. А те предложения в сфере экономики, которые обнародованы, не сильно улучшат положение в стране.

«Сейчас экономика Украины растет, по предварительной оценке, рост ВВП в 2018-м составит 3,4%. Но потребуется еще 2-3 года, чтобы страна вышла на уровень 2013 года, до потери Крыма», — пояснил Чижов.

Зарплаты украинцев хотя и растут, но в пересчете на доллары не достигли 2013 года даже наполовину, подчеркнул украинский эксперт. Кандидаты, понимая призрачность экономических реформ, делают ставку на политические лозунги.

По мнению Чижова, большинство предложений кандидатов труднореализуемы на практике.

«Порошенко, например, обещает, что со следующего года в Украину хлынут иностранные инвестиции, но что может привлечь инвесторов? Рост инвестиций Порошенко прогнозировал еще в 2014-м после ухода Януковича», — сказал Чижов.