«Стой и отвечай»: Порошенко сбежал от националистов

В Черкассах украинские националисты из организации «Национальный корпус» пытались прорваться на предвыборный митинг президента Украины Петра Порошенко. Они требовали арестовать бывшего заместителя секретаря Службы национальной безопасности (СНБО) Олега Гладковского и его сына. Действующему президенту пришлось скрываться от разъяренной толпы.

Согласно информации «Страна.ua», все началось еще в Киеве, где лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий организовал акцию «Свинарчуков Порошенко — за решетку!» с требованием наказать виновников масштабного воровства в сфере обороны.

После этого активисты отправились в Черкассы, куда Порошенко прибыл на свой предвыборный митинг. Митингующие хотели получить от главы государства ответы на вопросы о коррупции и взять обещание о наказании Гладковских. Но к сцене, где находился Порошенко, их не пустили. Тогда националисты вступили в конфликт с правоохранителями, которые охраняли митинг Порошенко.

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Организаторы акции выкрикивали лозунги: «Стой на сцене и отвечай на наши вопросы!», «Президент от нас не убежит».

Но украинский лидер скрылся за спинами своих охранников, которые быстро проводили его к кортежу, и глава государства уехал. Затем националисты зажгли файеры и начали распылять газ. В стычках с сотрудниками органов правопорядка пострадал начальник областной полиции Валерий Лютый.

Громкая история, о которой националисты пытались поговорить с Порошенко, произошла в конце февраля. Журналисты украинской телепрограммы «Наши деньги», которая проводит расследования в области коррупции, обнародовали данные о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как выяснили расследователи, некоторые чиновники с 2016 года продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. При этом одну часть этих запчастей завозили со складов украинских воинских частей, а другую — якобы с территории России. Сумма сделок, по сведениям журналистов, составила 250 млн гривен (порядка $9,3 млн).

Они заявили, что к этим махинациям причастны близкие к президенту Украины должностные лица, в том числе сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его бизнес-партнеры и «Укроборонпром».

Впрочем, Порошенко не единственный кандидат в президенты Украины, который в ходе предвыборной гонки подвергался нападениям со стороны избирателей. В похожей ситуации в феврале оказалась и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В украинской столице задержали несколько человек, которые с прикрытыми лицами пришли к месту выступления кандидата в президенты Украины. При себе у них были зеленка, газовые баллончики и ножи.

Полицейские заставили их объясниться и отпустили, но некоторое время спустя к отделению пришли их «товарищи», устроившие потасовку и применившие против силовиков газовые баллончики. В полиции сообщили, что хулиганы также пытались повредить входные двери.

«В результате всех активных участников задержали, а это — около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия», — отметили в сообщении киевской полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Захват государственных зданий», «Хулиганство» УК Украины.

Незадолго до случая в украинской столице от рук избирателей чуть не пострадал другой кандидат в президенты Украины — Владимир Зеленский. Группа протестующих хотела сорвать его концерт во Львове. Мероприятие, организованное «Студией Квартал 95», должно было состояться вечером 8 февраля в Львовском государственном цирке. До начала представления у здания собрались около 150 человек. По сообщению полиции, они выражали «недовольство претендентом на пост главы государства».

«Между ними и организаторами действа возникла словесная перепалка, которая переросла в давку. Силами полиции стороны были разведены», — отметили в силовой структуре.

Как сообщили правоохранители, они не допустили дальнейшего усугубления конфликта, поэтому протестующие довольно быстро разошлись, и концерт начался вовремя.

Впрочем, Зеленому удалось ощутить отношение к себе во Львове еще за день до этого. В Сети начали обсуждать видео, на котором шоумен у входа во львовский Дворец культуры вступил в словесную перепалку с протестующими участниками конфликта в Донбассе.

Судя по кадрам, Зеленскому преградили дорогу бывшие военные. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные фразы в адрес кандидата в президенты. С одним из них Зеленский начал разговаривать на повышенных тонах. Когда в толпе спросили, считает ли шоумен русских братьями, он ответил: «Россияне для нас не братья» — и ушел во Дворец культуры.