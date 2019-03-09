Мина в Шереметьево: что задумал американский дипломат

Иностранный гражданин, оказавшийся сотрудником посольства США, был задержан в субботу 9 марта в аэропорту Шереметьево при попытке вывезти в личном багаже мину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

В ведомстве не исключили, что сотрудник американского диппредставительства мог сделать это сознательно.

При этом подчеркивается, что мина не содержала взрывчатого вещества. Считается, что в таком виде мина не опасна. Однако, как сказал «Газете.Ru» эксперт в минном деле, наличие взрывателя в мине даже без взрывчатых веществ может представлять угрозу, так как взрыв самого этого элемента может привести к ранению.

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«Минометная мина со взрывателем у пассажира изъята... пассажир отпущен», — заявили в МИД. Тот факт, что пассажир был отпущен, говорит о том, что он является дипломатом, на которого распространяется Венская конвенция о дипломатических сношениях.

Американское посольство пока не отреагировало на инцидент с ее сотрудником, хотя, как сообщил МИД РФ, было извещено об этом происшествии.

«США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причем с задействованием сотрудников своего посольства. Одним из них, имеющим непосредственное отношение к американским вооруженным силам, предпринята провокация в отношении российского транспортного объекта», — прокомментировала инцидент официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В разговоре с ФАН Захарова также разъяснила, что в итоге произошло с американским дипломатом после инцидента: «Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14.35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины. Посольство США было незамедлительно извещено об инциденте линейным управлением МВД РФ по аэропорту «Шереметьево». Надеемся, оно разъяснит поведение своего работника.

С учетом высочайшего внимания, которое в самих США после терактов 2001 года уделяется обеспечению безопасности на воздушном транспорте, сотрудник посольства просто не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно. Значит, пошел на такой шаг сознательно».

Сам работник посольства рассказал СМИ, что мину приобрел для личной коллекции, которую собирает в США.

Однако вывоз из России любых предметов, относящихся к военному снаряжению или оружию, строго регламентирован: для этого необходимо получать соответствующее разрешение.

«Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия, относящегося к продукции военного назначения, при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении указанной продукции осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами. В иных случаях ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации оружия осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», — говорится в статье федерального закона об оружии.

Как правило, иностранные дипломаты покупают в России охотничье оружие, старинные ножи или предметы военного обихода, которые в США высоко ценятся коллекционерами.

Хорошо известна история попытки вывоза из России сабли, которая в 1996 году была подарена поп-певцу Майклу Джексону тогдашним начальником охраны президента Бориса Ельцина Александром Коржаковым. Сам Коржаков говорил о подарке как о «скромной сабельке» начала 20 века, которые состояли на вооружении уланов.

Однако cабля была отобрана на таможне как представляющая ценность. Коржаков заявлял, что это было сделано по распоряжению тогдашнего главы администрации президента Анатолия Чубайса.

Александр Неменов/ТАСС Майкл Джексон, приехавший в столицу России с гастролями, встретился в гостинице «Балчуг Кемпински» с бывшим начальником службы охраны Президента РФ Александром Коржаковым, 1996 год

Стоит отметить, что, выступая на недавней коллегии ФСБ, президент России Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы стремятся усилить свое влияние на события в России. Он призвал противодействовать этой тенденции.

«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа», — подчеркнул президент.

«Важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и прежде всего оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний, обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи», — сказал Путин представителям спецслужб.

Президент также обратил внимание, что в 2017 году в России удалось пресечь деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб, а в 2016 — 53 кадровых разведчиков и 386 агентов. То есть за год количество разоблаченных в России кадровых сотрудников иностранных разведок увеличилось почти в полтора раза, а за два года — в 2,5 раза.