Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег

Президент Украины Петр Порошенко намерен совершить побег из своей страны, рассказал бывший украинский министр экономики Владимир Лановой.

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По его словам, глава государства «затягивает войну» ради получения доходов, а за этот год он задекларировал в 82 раза больше, чем за прошлый. Лановой также напомнил о том, что Порошенко хочет продать завод «Ленинская кузница».

«Это позволяет сделать вывод о подготовке его бегства с Украины из-за безнадежности победы на выборах», — указал экс-политик.

При этом в июне прошлого года Порошенко решил оспорить законность лишения Виктора Януковича должности главы государства в 2014 году. Официальное обращение Порошенко в КСУ было зарегистрировано и размещено на сайте суда.

Действующий президент указал на то, что при лишении Януковича поста был нарушен ряд статей конституции Украины. В частности, Януковича отстранили от должности в обход процедуры импичмента.

Некоторые украинские политики и общественные деятели критически отнеслись к действиям Порошенко, указав, что таким образом он пытается обезопасить себя от подобного сценария в будущем. В частности, об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича звания президента. Зачем он это делает?! Разве что примеряет на себя судьбу Януковича», — написал Ляшко в фейсбуке.

Украинский журналист Александр Дубинский также предположил, что

Порошенко опасается сценария, при котором он может лишиться президентской должности в обход процедуры импичмента.

«С учетом обостряющейся политической борьбы Порошенко сам боится лишиться звания президента таким же путем, как его лишился Янукович. То есть без процедуры импичмента. Для импичмента требуется конституционное большинство в 300 голосов [депутатов]. Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, можно принять простым большинством», — пояснил Дубинский на своем сайте.

Годом ранее депутат Госдумы Виталий Милонов также указывал на реальную возможность со стороны Порошенко оставить Украину при удобном случае.

«Вот для нее все сделать готовы. Но она не хочет жить по правилам, учиться и трудиться. Ей подавай легкое и доступное богатство. Вот так выглядит желание Порошенко переметнуться в Европу. Он готов отдать свою страну на пользование европейским структурам. Для него где хорошо — там и Родина», — указывал парламентарий.

В марте 2017 года бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил на своей странице в фейсбуке, что Петр Порошенко перевез в Испанию свои деньги и отправил туда принадлежащие ему художественные ценности.

«Получил информацию от таможенников и службы СБУ , что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями», — заявил экс-нардеп от Партии регионов.

По его словам, статус груза в документах был указан как дипломатический.

«Посол в Испании — друг Пети, которого он назначил в 2016 году. Главная его дипломатическая миссия — присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью»,

— добавил Олейник.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко долгое время занимала первую строчку президентского рейтинга. Однако в январе ее обошел шоумен Владимир Зеленский, который уверенно занял лидерскую позицию. Второе место, согласно последним соцопросам, занимает Тимошенко. Далее — с небольшим отрывом – идет Порошенко, передает ФАН.

Стоит отметить, что Тимошенко уже заявляла, что сядет за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если станет главой Украины. Политик отметила, что беседа с российским лидером будет проходить в Будапештском формате.

«Я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным, и результатом будет мир на Украине», — подчеркнула Тимошенко.

Ранее о своем намерении провести переговоры с Россией в случае победы на выборах говорил и Зеленский. По словам шоумена, этот шаг необходим для «сохранения жизней людей».