«Море по колено»: зачем Тимошенко говорит о встрече с Путиным

Кандидат в президенты и бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о своем намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, в случае своей победы на выборах. По ее словам, встреча должна проходить в Будапештском формате.

«В таком формате будет разговор, и я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным и результатом будет мир на Украине», — сказала лидер партии «Батьковщина» в интервью LB.ua.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной, США и Великобританией. Москва, Вашингтон и Лондон обязались уважать суверенитет и границы Украины. Взамен Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Реклама

Ситуация в Донбассе — это один из главных вопросов, который требует решения на Украине. Уже почти пять лет продолжается военный конфликт между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Эта тема остается, пожалуй, самым болезненным и главным вопросом для украинцев.

Накануне президентских выборов избиратели хотят услышать от кандидатов план по урегулированию военного конфликта. Юлия Тимошенко уверена, что главная цель президента — вернуть под юрисдикцию Киева территории Крыма и Донбасса. В ее предвыборной программе прописаны три основных пункта: «сильная дипломатия», «реинтеграция и восстановление освобожденных от оккупации территорий», «взыскание компенсации с России».

Также лидер «Батьковщины» считает, что возвращать территории нужно при помощи «военно-дипломатического» подхода. Тимошенко акцентирует внимание на возвращение диалога в рамки соглашений Будапештского меморандума.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя планы Тимошенко вернуть Крым в состав Украины, назвал ее планы такими же нереалистичным, как экспедиция к центру Земли. Иоффе выразил мнение, что такие обещания говорят о том, что

Тимошенко уверена в своем поражении и поэтому ей «море по колено».

«Она может пойти дальше в абсурдности своих действий и пообещать в ближайшее время, что создаст украинскую колонию на Марсе или снарядит экспедицию к центру Земли», — сказал Иоффе.

План Юлии Тимошенко примечателен еще и тем, что она отметает идею соблюдения минских соглашений. Более того, экс-премьер заявляет о разработанной альтернативе. Правда, в чем конкретно состоит суть этой альтернативы, — непонятно.

«Нашей командой разработана украинская программа реинтеграции Крыма и Донбасса, которая является альтернативой сегодняшней «минской формуле». Главная задача этой программы — разрушить стену страха, непонимания и ненависти, которая искусственно возводится между Украиной и оккупированными территориями. Главная задача этой программы — вывести миллионы людей из состояния стресса», — заявила Тимошенко в своей предвыборной программе.

Лидер «Батьковщины» долгое время занимала первую строчку президентского рейтинга. Однако в январе ее обошел шоумен Владимир Зеленский, который уверенно занял лидерскую позицию. Второе место, согласно последним соцопросам, занимает действующий президент Петр Порошенко. На третьей строчке расположилась Юлия Тимошенко, правда, с небольшим отрывом.

Впрочем, экс-премьер в своей победе уверена. Она также заявила, что что она с Порошенко «однозначно» выйдет во второй тур выборов.

«Мы с Порошенко во втором туре и после второго утра будут закрыты все аэропорты (чтобы он не выехал. — «Газета.Ru») и все его [Порошенко] окружение», — сказала Тимошенко.

Владимир Зеленский, кстати, тоже выразил готовность к переговорам с российским лидером на основе Будапештского меморандума.

«Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну,

вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — заявлял он.

По мнению кандидата, минские соглашения не работают должным образом. В своем интервью Дмитрию Гордону он заявил о готовности провести переговоры с Россией. «Придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — резюмировал он.