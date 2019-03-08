Новый закон: Трампу разрешили признать Крым российским

Отныне только президент США имеет право де-юре или де-факто признать суверенитет России над Крымом – если это будет сочтено необходимым в интересах национальной безопасности Штатов. Другие американские чиновники и ведомства должны считать Крым «незаконно оккупированным», гласит единогласно одобренный комитетом по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

«Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика США заключается в том, чтобы не признавать суверенитет РФ над Крымом, его территориальными водами или воздушным пространством»,

— говорится в тексте короткого, всего на пару предложений, законопроекта. Чтобы «антикрымский» законопроект был принят, его должны одобрить сенат и президент США.

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Напомним, 4 марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

При этом, как пояснил Трамп, Москва продолжает серьезно угрожать безопасности и стабильности Украины. Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении России, пока Украине не будет возвращен полуостров Крым, заявил ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает НСН.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года, после выхода из состава Украины, где произошел государственный переворот. По итогам референдума, в котором приняли участие более 80% избирателей, за воссоединение с РФ высказались более 95% голосовавших.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации на правах ее субъектов. Спустя несколько лет российский лидер подчеркнул, что условия для «возвращения» Крыма в состав Украины «не сложатся никогда».

Вашингтон продолжает угрожать России санкциями после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля с экипажами. 6 декабря прошлого года спецпредставитель Госдепа Курит Волкер заявил, что

одной из мер воздействия может стать отключение Москвы от системы банковских транзакций SWIFT.

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он в интервью «Голосу Америки».

Он рассказал также, что ему нравится инициатива немецкого политика, «возможного следующего лидера ХДС Аннегреты Крамп-Карренбауер», запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. По словам Курта Волкера, проект строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию через Балтийское море также должен быть остановлен.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтверждал в декабре, что Белый дом рассматривает варианты, как помешать строительству газопровода. Посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд в свою очередь говорил, что Вашингтон располагает средствами для того, чтобы задержать реализацию «Северного потока — 2».

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров рассказал, как долго США будут вводить санкции в отношении России. Парламентарий считает, что введение антироссийских санкций США может продолжаться десятки лет. В разговоре с ФАН сенатор подчеркнул, что ограничительные меры — это часть противостояния Вашингтона и Москвы.

«Это вопрос противостояния США и России, санкции против нашей страны могут продолжаться довольно долго, десятки лет», — заявил Джабаров. Кроме того, Джабаров отметил, что в США президент не может отменить санкции, не получив согласия конгресса. По мнению парламентария, «нужно просто идти вперед своей дорогой».