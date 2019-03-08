Удар по Европе: Марин Ле Пен недовольна санкциями

Санкции против России нанесли «сокрушительный удар» по экономике стран Европейского союза, заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL, передает НСН.

«Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать русских и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС», — заявила националистка Ле Пен.

По ее мнению, Евросоюзу стоит учесть этот негативный опыт и не повторять таких опрометчивых шагов в будущем. Отдельно Ле Пен обратила внимание на процесс выхода Великобритании из ЕС — Brexit.

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По ее мнению, Брюссель не защищает европейские интересы, делая Brexit столь болезненным, а кроме того — Евросоюз «рискует ситуацией, в которой худшие последствия ожидают вовсе не британцев, а, возможно, ЕС».

Двумя неделями ранее Марин Ле Пен назвала ЕС «машиной для истребления народов». По ее словам, панъевропейское политэкономическое объединение представляет собой «идеологическую конструкцию», заменяющую нации глобальной организацией.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз получился не таким, как задумывался изначально. Из-за большого количества государств в организации много разногласий, однако последнее слово чаще всего остается за ведущими странами — Германией и Францией. Многие другие страны-участницы ЕС оказываются под давлением, как это получилось в ситуации с антироссийскими санкциями, передает ФАН.

«Но я думаю, что не все так грустно, если ЕС не будет замыкаться в собственной структуре, а начнет налаживать широкие контакты с другими интеграционными структурами, такими как Евразийский союз, например. ЕС должен понять, что замыкаться нельзя, иначе ему будет тяжело», – отметил сенатор.

Марин Ле Пен, соперничавшая с Эммануэлем Макроном на выборах президента Франции в 2017 году, регулярно выступает в поддержку Российской Федерации. Лидер французской политической партии «Национальное объединение» в ноябре 2018 года заявила, что Евросоюз оказывает на Россию недопустимое давление.

По ее словам, ЕС совершает ошибку, продолжая политику санкций в отношении России. Она также добавила, что Евросоюз «подталкивает» Россию к сотрудничеству с Китаем.

Впервые Европейский союз ввел санкции против Российской Федерации 31 июля 2014 года сроком на один год, в сентябре того же года они были усилены. Причинами ограничительных мер стали присоединение к России Крыма и начало военного конфликта в Донбассе. После этого санкции неоднократно расширяли и продлевали. Президент России Владимир Путин считает, что эти ограничения «не могут быть универсальными». Рано или поздно станет очевидным, что их применение «вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив», отметил глава государства.

При этом летом 2018 года в Банке России заявили, что антироссийские санкции могут сохраняться на протяжении как минимум ближайших трех лет. «В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен», — пояснили в Центробанке.

В декабре того же года Европейский союз на полгода продлил экономические санкции в отношении России. Об этом в твиттере сообщил председатель Евросоюза Дональд Туск.

«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал он.

Ограничительные меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. В частности, трем оборонным структурам, трем энергетическим компаниям, пяти основным российским госкомпаниям, их дочерним структурам ограничен доступ к рынку Евросоюза. Санкции запрещают этим компаниям экспортировать в страны ЕС вооружение и товары военного назначения. Кроме того, попавшие под санкции компании не могут получать кредиты от европейских банков и имеют ограниченный доступ к европейским технологиям.