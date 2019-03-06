Чей Крым? США похвалили Белоруссию за позицию

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент похвалил Белоруссию за «непризнание российской юрисдикции над Крымом», передает РИА «Новости».

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Американский дипломат заявил, что в США и в «большинстве стран мира» поддерживают позицию Минска в вопросе административной принадлежности полуострова.

«Принципиальная позиция Белоруссии... приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами», — подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

В последнее время периодически звучат сигналы о сближении Вашингтона и Минска. Так, накануне, Белоруссия отменила ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске, которые действовали с 2008 года — об этом было сообщено на встрече главы белорусского МИД Владимира Макея с американской делегацией во главе с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.

В ходе встречи белорусская сторона также выразила надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между странами. Стороны обсудили состояние белорусско-американских отношений и обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня.

В прошлом месяце заместитель главы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что

белорусские власти хотели бы добиться смягчения санкций, введенных против страны Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что санкции являются «негативным элементом» в отношениях Белоруссии и США. Он напомнил, что они были введены в 2007 году, а в 2008-м усилены.

«Конечно, это что-то, что, на наш взгляд, не соответствует нынешнему, более высокому уровню отношений», — заметил дипломат.

Замглавы МИДа отметил, что недавно было принято решение о продлении срока приостановления санкций с шести до 12 месяцев.

«Это положительное решение, шаг в правильном направлении. Я надеюсь, что процесс смягчения санкций продлится», — заключил Кравченко.

За несколько дней до этого Белоруссия сняла ограничения на число дипломатов США, которые могут присутствовать в стране. Кравченко сделал такое заявление во время выступления на Атлантическом совете в Вашингтоне.

Авторы Foreign Policy сочли, что данное решение может привести к значительному улучшению отношений Минска и Вашингтона. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также ранее выразил надежду на улучшение отношений с Соединенными Штатами, добавив, что белорусская сторона стремится проводить предсказуемую и открытую политику.

«Произошли серьезные подвижки в наших отношениях [с США], но я не назвал бы их кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко ранее напоминал, что обозначал свою позицию по вхождению Крыма в состав России на Украине и тогда не услышал ни единого слова возражения в свой адрес.

«Окружили журналисты… и начали меня пытать, как я отношусь, чей Крым — российский или украинский.

Я и не готовился к этому вопросу, не хотел дискутировать на эту тему», — указал белорусский лидер.

В ответ на это он задал встречный вопрос журналистам — сколько погибло украинцев, защищавших Крым при якобы «нападении» на полуостров, и сколько было выстрелов. Кто-то в толпе крикнул, что «ни одного».

«Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Я рассуждал на эту тему прямо там у них, в Украине. И они не задали мне после этого ни одного вопроса… Поэтому я свою позицию высказал», — заключил Лукашенко.

Он также заявил, что при беседе с президентом России Владимиром Путиным эту тему не обсуждали.

«Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут. На Западе, может, кто-то заметит, еще где-то... У нас народ подумает, почему я влез в это, столько времени прошло... В Украине скажут «собака» и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?» — пояснил Лукашенко.

При этом в июне прошлого года сообщалось, что власти Белоруссии юридически признали Крым российским, хотя и не делали в связи с этим никаких официальных заявлений, передает ФАН.

Свидетельством того, что Минск рассматривает территорию полуострова, как российскую, является обращение министерства финансов Белоруссии в арбитражный суд Крыма

по делу о взыскании 191 тыс. рублей с местного жителя.

Суд отклонил исковое требование в связи со смертью должника, однако сам факт того, что Белоруссия обратилась за судебным разбирательством к России, а не к Украине, является важным политическим моментом, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Возможно, что Лукашенко попытается даже использовать этот случай для того, чтобы монетизировать его в российско-белорусских отношениях и попросить об очередных скидках на газ или бесплатных поставках оружия», — пояснил сотрудник Кремля.

В декабре 2017 года Белоруссия отказалась поддержать украинскую резолюцию ООН по Крыму, передает НСН.