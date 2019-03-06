Тяжелая рука Клинтон: как умирала «перезагрузка»

Символом «перезагрузки» подхода США к России стала знаменитая красная кнопка, подаренная тогдашним госсекретарем Хиллари Клинтон главе российского МИДа Сергею Лаврову. Она должна была символизировать новый старт отношений, однако

надпись на русском языке на этой самой кнопке была выполнена с ошибкой. Вместо слова «перезагрузка» там красовалось «перегрузка», что впоследствии дало экспертам много поводов шутить, что новая политика была обречена на старте.

Правда, узнав от своего российского коллеги об ошибке, Хиллари Клинтон нашлась что ответить: «Мы проводим перезагрузку, и из-за этого и я, и министр Лавров будем перегружены работой».

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Обе стороны были готовы к улучшению отношений, которые в конце правления президента США Джорджа Буша-младшего переживали не лучшие времена. Кульминацией стало столкновение России и Грузии во время грузино-осетинского конфликта, который в США, не обращая внимания на действия Тбилиси, считали агрессией Москвы.

Пришедший к власти в США Барак Обама дал надежду на улучшение отношений — новый американский лидер сумел наладить как рабочие, так и личные отношения с занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым, который, к слову, тоже был готов к «перезагрузке» диалога с Вашингтоном.

Архитектором новой политики в отношениях стал член команды Обамы, специалист по России Майкл Макфол. Именно он придумал название «перезагрузка», хотя, как утверждали источники в Белом доме, он же и ошибся в написании этого слова.

«Когда я пришел в Белый дом с администрацией Обамы, у нас была конкретная стратегия, которую назвали «перезагрузкой». Мы определили цели внешней политики, которых хотели достичь в отношениях с Россией. Мы заявили, что нам нужен новый договор по контролю над вооружениями, новые санкции для Ирана, увеличение поставки грузов в Афганистан. И для всего этого нужно было сотрудничество с Россией», — рассказывал Макфол, впоследствии посол США в России, в интервью «Газете.Ru».

При этом ведущий эксперт Центра за американский прогресс Самюэль Чарап подчеркивал, что «перезагрузка» является не «долговременной стратегией», а тактикой по изменению «атмосферы отношений» между США и Россией для администрации Обамы.

В те времена Обама, который много критиковал политику своего предшественника, действительно стремился наладить отношения с Москвой. В принятой в 2010 году Стратегии национальной безопасности Россия, наравне с другими членами БРИКС, была отмечена как страна, которая является одним из «ключевых центров влияния» в мире.

«У нас был большой список приоритетов, и это были конкретные цели, которые мы назвали в первые месяцы правления администрации Обамы. Кое-чего мы добились, и это был период хорошего сотрудничества», — вспоминал Макфол.

Приняв «перезагрузку», Россия приняла и ряд американских предложений. В частности, Москва согласилась помогать Вашингтону в доставке грузов в Афганистан, ввела санкции против Ирана, а также подписала с Вашингтоном договор об ограничении наступательных вооружений в 2010 году.

В свою очередь, США способствовали принятию России во Всемирно-торговую организацию (хотя многие сегодня называют этот шаг спорным), внесли определенные изменения в планы развертывания ПРО в Европе, сняли санкции с ряда российских оборонных компаний, а также перестали столь навязчиво продвигать планы по расширению НАТО на постсоветском пространстве.

«Я присутствовал во время большинства встреч президента и с Путиным, и с Медведевым, и я не помню разговоров о расширении НАТО — этот вопрос казался закрытым», — вспоминал Макфол.

Однако, нажав на кнопку «перезагрузки», Россия и США не смогли в одночасье избавиться от груза накопившихся проблем, да, похоже, и не стремились к этому. Москва полагала, что «перезагрузка» дает ей некоторую свободу действий на постсоветском пространстве, Вашингтон, в свою очередь, считал, что Москва будет закрывать глаза на действия США в других странах мира.

При этом в американском экспертном сообществе начали появляться доклады, в которых говорилось, что США должны перестать пытаться переделывать Россию, а сотрудничать с ней на взаимовыгодной основе. Один из них был подготовлен группой американских политологов под руководством бывшего сенатора от республиканцев Чака Хейгела, в дальнейшем главы Пентагона.

В докладе, авторы которого встречались с Медведевым, говорилось о необходимости учесть стратегические интересы России на постсоветском пространстве и не превращать его в «поле битвы».

В противовес этому они предлагали признать, что интересы США не всегда идентичны интересам России, а также предупреждали Обаму о необходимости избегать превращения США в инструмент шантажа Москвы со стороны постсоветских государств.

Сегодня этот доклад выглядит почти как фантастический роман, но тогда стороны действительно были готовы перейти к большему сотрудничеству.

Однако этого не случилось — тактическое взаимодействие уступило место новым противоречиям. Если шпионский скандал 2010 года с арестом «спящих» российских разведчиков можно было пережить, то события в Ливии дали толчок к значительному ухудшению отношений. После того как Россия воздержалась от вето по бесполетной зоне в Ливии, США решили использовать возможности для нанесения воздушного удара по этой стране. Цель Вашингтона состояла в помощи радикальным повстанцам, боровшимся против ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Занимавший на тот момент пост премьер-министра России Владимир Путин назвал действия США «крестовым походом». Сам Обама впоследствии оценил ливийскую операцию как «самую большую ошибку» своего президентства.

В своей последней книге «От холодной войны к горячему миру» Макфол отмечает, что после выборов 2012 года Владимир Путин изменил внешнеполитический вектор России.

Он пишет, что, когда он в 2011 году получил назначение послом в Россию, «ситуация подвисла». Путин уже заявил о своем возвращении на президентский пост, а сам Макфол отмечает, что у российского лидера «было мало энтузиазма» в отношении «перезагрузки». «Я стал послом для продвижения перезагрузки, и вместо этого я председательствовал на ее кончине», — пишет дипломат.

Часть экспертов с американской стороны считают, что «перезагрузка» закончилась сразу после возвращения Путина на пост президента, другие — что на нее повлияло дело Эдварда Сноудена, который прибыл в Россию в 2013 году. Ситуация со Сноуденом заставила Обаму отменить свой визит в Москву, хотя после этого стороны смогли договориться о ликвидации химоружия в Сирии — возможно, последнем «прости» политике «перезагрузки».

Идею «перезагрузки» позже будут много критиковать по обе стороны Атлантики, вспоминая о несбывшихся надеждах и завышенных ожиданиях.

Многие будут вспоминать и неправильную надпись на кнопке, и тот факт, что нажимала на нее нелюбимая многими в России Хиллари Клинтон. Однако впоследствии замглавы МИД РФ Сергей Рябков скажет, что у «перезагрузки» «были позитивные результаты». Правда, тогда же, в 2014 году, он заявил, что новой «перезагрузки» не ожидает. Хотя о том, что новая «перезагрузка» возможна, говорила в 2016 году кандидат в президенты Хиллари Клинтон: «Ну, это зависит от того, что мы за это получим».

Ее прогнозам не суждено было сбыться: Клинтон проиграла выборы Дональду Трампу, который пообещал собственную «перезагрузку» — поладить с Россией и с Путиным, за что его самого назовут «российским агентом».

Отношения стали при этом хуже некуда, достигнув через десять лет той самой «перегрузки» о которой предупреждала кнопка. Теперь любителям «перезагружать» отношения придется ждать как минимум до выборов 2020 года. Есть вероятность, что в США появится новый президент, а, может быть, новые идеи предложит в случае своего переизбрания президент США Дональд Трамп. Возможно, это сделает и президент России. Главное проверить, чтобы все было правильно написано.