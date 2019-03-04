За «подрыв демократии»: Трамп продлил санкции против России

Глава Белого Дома Дональд Трамп продлил санкции против России в соответствии с распоряжением от 6 марта 2014 года, введенные в рамках Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях для устранения угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, передает НСН.

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«Действия и политика правительства Российской Федерации подрывают демократические процессы и работу институтов на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствуют незаконному присвоению украинских активов», — говорится в комментарии.

Неделей ранее обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России был обнародован на сайте конгресса США. Документ называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года.

Документ называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA – «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Документ незначительно отличается от первоначального варианта, предложенного сенаторами в августе прошлого года.

Самая сильная часть пакета — запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу, передает ФАН.

Под санкции, если они будут приняты, попадут финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации».

Санкции США также предусматривают меры против инвестиций в российские проекты в области сжиженного природного газа за пределами страны.

По удар попали также проекты по разработке месторождений сырой нефти в России.

Под запрет могут попасть вложения стоимостью от $1 млн или от $5 млн суммарно за год. То есть, предлагается законодательно запретить американским компаниям участие в любых нефтяных проектах в России.

В новой версии санкционного пакета остались ограничения против олигархов, политических деятелей и членов их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

В тот же день председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков дал «Газете.Ru» комментарий по поводу предложения новых санкций против России в американском конгрессе.

По его словам решение американской стороны, скорее всего, отразится на американских инвесторах, имеющих высокодоходные бумаги.

«С учетом нашей «кубышки», профицита бюджета, для России это не страшное ограничение», — сказал парламентарий.

Он добавил, что реальных ограничений на вложения в госдолг России, скорее всего, не будет.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что Соединенные Штаты выбрали путь санкционных ограничений и теперь не могут с него свернуть.

«При этом требования американской стороны являются нереалистичными. Одним из требований является возвращение Крымского полуострова украинской стороне, что никогда не будет выполнено. США попали под это неразумное решение и вынуждены следовать по пути санкций. Нам уже ни холодно, ни жарко от этих санкций. Они принимаются, чтобы создать предпосылки для новых санкций», — сказал сенатор.

Зампостпреда США в ООН Джонатан Коэн заявил, что антироссийские санкции будут сохраняться, пока Россия не выполнит все необходимые условия. Об этом он рассказал на заседании Генассамблеи ООН по Украине. Коэн отметил, что основные условия — выполнение минских соглашений и возвращение Донбасса и Крыма украинскому правительству.

«США стоят плечом к плечу с Украиной... США не признали и не признают аннексию Россией Крыма». — подчеркнул Коэн.

По его словам, американская сторона будет в дальнейшем использовать дипломатические меры, а также санкции и помощь в целях обеспечения безопасности для того, чтобы поддержать Украину.