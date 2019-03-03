«Надо договариваться»: у Бойко есть план по Донбассу

Если бы Россия гарантировала возможные соглашения Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, то это могло бы помочь «вернуть Донбасс». Такое мнение выразил народный депутат Верховной Рады, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, сообщает ФАН.

«Миру не известны другие способы невоенного решения конфликтов — позитивно, с возвращением территорий, людей — без переговоров между конфликтующими сторонами»,

— подчеркнул кандидат.

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По его мнению, противоборствующим сторонам нужно разработать проект мирного соглашения, чтобы принять его на общеукраинском референдуме. После этого можно начинать процесс «возвращения» Донбасса в состав украинского государства.

«Особый статус этих территорий на несколько лет — на восстановление мирной жизни и инфраструктуры; возвращение людей в реалии нашей страны и закон про амнистию для тех, кто не убивал и не совершал преступлений», — изложил Бойко суть своего проекта.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Новороссии, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

Донбасс – один из ключевых пунктов в предвыборной агитации кандидатов в президенты Украины. Бывшая премьер-министр, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, к примеру, пообещала «вернуть Крым и Донбасс под юрисдикцию Киева», в случае ее победы на выборах президента Украины. Кроме того, кандидат пригрозила привлечь Россию к ответственности как «государство-оккупанта», добавив, что Киеву нужно скорее вступить в НАТО и сформировать мощную армию по стандартам Североатлантического альянса.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе обращается к трем понятиям: «армия — вера — язык». Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем. Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.

Актер, шоумен и режиссер Владимир Зеленский, баллотирующийся в президенты Украины считает, что Киеву рано или поздно придется вести переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе. В эфире украинского телеканала Зеленский заявил, что это нужно ради сохранения человеческих жизней, передает НСН. При этом он добавил, что Киев «не будет торговать территориями страны».

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того, Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на

нежелание Киева выполнять свою часть Минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.

В июле 2017 года заместитель министра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у украинских властей нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сообщил политик.

Более того, в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российских войск в Донбассе нет.

«В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — заявил дипломат, отвечая на слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, заявившего, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт».