«Россия вступила в эту игру»: зачем Нетяньяху приехал в Москву

«Во время встречи лидеры России и Израиля планируют актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Реклама

Биньямин Нетяньяху — частый гость в России, однако этот визит имеет важное внешнеполитическое значение, так как он, возможно, станет последним перед внеочередными парламентскими выборами в Израиле, которые пройдут в апреле.

Этот визит должен был состояться еще 21 февраля, однако израильский премьер перенес его из-за предвыборной ситуации в стране — ему необходимо было провести переговоры о вхождении в его коалицию националистической партии.

Решение перенести визит критически оценил один из лидеров оппозиции Израиля Яир Лепид: «Премьер-министр Нетаньяху расчистил свой график в последние несколько дней и отменил важный дипломатический визит».

Встреча с Путиным — это возможность для Нетяньяху отдохнуть от критики. Оба лидера достаточно доброжелательны друг к другу, хотя отношения двух стран переживают определенный кризис из-за ситуации в Сирии.

Кульминацией кризиса стало крушение российского транспортного самолета в этой стране. В сентябре 2018 года Ил-20 был сбит силами ПВО Сирии, которые пытались атаковать самолеты израильских ВВС. В результате того инцидента погибли 15 российских военнослужащих.

Израиль не скрывает своего негативного отношения к действиями Ирана в Сирии. Тель-Авив опасается, что эта страна использует сирийскую территорию для угроз еврейскому государству. «Иран угрожает Израилю. Израиль отвечает, чтобы не дать Ирану обосноваться в Сирии и выстроить там свою инфраструктуру.

Россия здесь ни при чем, но она вступила в эту игру и должна искать решения»,

— говорил «Газете.Ru» экс-посол Израиля в России Цви Маген во время недавней конференции Валдайского клуба в Москве.

Эксперт не сомневается, что несмотря на противоречия между Израилем и Россией, в Сирии по вопросу Ирана компромисса можно достичь. Он отметил, что Россия уже предлагала США и Израилю минимизировать иранское присутствие в Сирии, однако стороны не пришли к соглашению. «Если кто-то делает такие предложения, это значит, что он может их реализовать, а, значит, возможности для компромисса есть», — считает экс-посол.

Переговоры лидеров Израиля и России пройдут через две недели после встречи в Сочи, где судьбу политического урегулирования в Сирии Путин обсуждал с президенами Турции и Ирана. Израиль не является участником этих переговоров, однако косвенно принимает в них участие посредством диалога с Москвой.

«Реализовать соглашения в Сочи без Израиля невозможно», — уверен Маген.

Незадолго до встречи со своим присутствием в Сирии определился и Вашингтон. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение оставить в этой стране группу из 400 военных. По мнению большинства экспертов, это количество вряд ли можно считать серьезной силой.

«Я не вижу никакой добавленной стоимости в том, что США останутся в Сирии с таким небольшим количеством войск, которые никак не смогут повлиять на ситуацию, однако уязвимы перед возможным нападением со стороны противника», — сказал ранее «Газете.Ru» бывший советник премьер-министров Италии Романо Проди и Сильвио Берлускони по ближневосточному мирному процессу Марко Карнелос.

Цви Маген, в свою очередь, считает, что в самом факте присутствия США есть «позитивный эффект». К тому же, отмечает эксперт, Вашингтон не уходит с Ближнего Востока:

«Даже если они выводят контингент, в регионе остаются базы и флот, а это — возможность быстрого реагирования».

При этом эксперт отмечает, что сегодня «Россия остается дежурной по Сирии» и ей будет важно договариваться со всеми игроками в регионе для урегулирования конфликта. Найти общий язык с Вашингтоном будет сложно, так, как, по его мнению, в Белом доме хотят, чтобы у России «не получилось».

Еще одна тема, которая может быть поднята на переговорах Нетаньяху и Путина — палестинское регулирование. Этот вопрос также сталкивается с новыми обстоятельствами. Известно, что в Вашингтоне анонсировали новый план подготовки урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Его основная идея — привлечь к переговорам арабские страны, с которыми Израиль в последнее время активно налаживает отношения.

Этот план активно продвигает помощник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер. Он в настоящее время совершает турне по странам Персидского Залива, где обсуждает с руководителями стран региона идею мирного плана. Как отмечает Маген,

Россия «не участвует в этом плане, но ищет возможности подключиться к нему».

В Москве действительно наблюдают за усилиями Вашингтона в этой сфере, однако глава МИД России Сергей Лавров отметил ранее, что, хотя без США невозможно достичь договоренности в арабо-израильском урегулировании, в одиночку у Вашингтона тоже ничего не выйдет.

Поэтому, считает Лавров, необходимо возвращаться к коллективным форматам — квартету международных посредников США, Россия, ООН, Евросоюз, причем в координации с Лигой арабских государств.

«Нас тревожат попытки, я уже об этом говорил, подорвать международно-правовые основы палестино-израильского урегулирования, которые закреплены в решениях, в том числе, обязательных решениях Организации Объединенных Наций», — добавил Лавров.

Во время нынешнего визита в Москву Нетаньяху также собирается встретиться с представителями еврейской общины России. Как отмечается в сообщении посольства Израиля, встреча «призвана продемонстрировать солидарность в борьбе против антисемитизма — порочного явления, поднимающего голову в разных странах, и противодействии попыткам отрицания Холокоста и переписывания истории Второй мировой войны».