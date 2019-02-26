«Никогда не угрожай иранцу!» Перемены в Исламской Республике

Госсекретарь США назвал главу иранского МИДа Мохаммада Джавад Зарифа и президента Ирана Хасана Рухани «подставными лицами коррумпированной религиозной мафии», и, по мнению Вашингтона, решения в Тегеране принимаются аятоллой Хаменеи. Помпео подчеркнул, что политика американской стороны в отношении Ирана остается неизменной.

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что подает в отставку еще 25 февраля. Об этом он написал в своем инстагарме.

В публикации Зариф извинился за все «недостатки» в своей работе на посту министра иностранных дел. Также он поблагодарил население и власти Ирана за поддержку.

Один из самых известных за рубежом иранских дипломатов Зариф пользовался большим уважением — как в России, так и в странах Европы — как блестящий переговорщик и недюжинный интеллектуал.

За время длительных переговоров со своим американским визави — Джоном Керри, госсекретарем администрации Барака Обамы — он сформировал хорошие дружеские отношения с последним. Сам Керри высоко отзывался о Зарифе в своих мемуарах.

Правда, атмосфера переговоров была сложной, и, как пишет Керри, был момент, когда Зариф был готов разорвать все достигнутые договоренности.

Один раз недовольный каким-то пунктом он даже вскричал в адрес американского дипломата: «Это издевательство! Ты хочешь меня запугать! Никогда не угрожай иранцу».

Присутствовавший во время разговора глава российского МИДа Сергей Лавров решил пошутить — «И русскому!» — это разрядило обстановку.

В американских и европейских СМИ Зарифа называют «архитектором ядерной сделки», которая была впоследствии разорвана президентом США Дональдом Трампом. В то же время страны ЕС пока сохраняют ее и даже создали специальный механизм для торговли с Тегераном в обход американских санкций.

Это вызывает заметное раздражение Вашингтона, который недвусмысленно дал понять, что примет меры даже в отношении союзников, которые торгуют с Ираном.

Как отмечает агентство Bloomberg в связи с отставкой главы МИД Ирана, Зариф пользовался популярностью у реформаторов, которые хотели продолжения диалога с США.

«Выход США ободрил сторонников жесткой линии и ослабил Рухани, который пытался придумать способы сохранить некоторые из преимуществ соглашения на переговорах с другими подписавшими его сторонами»,

— отмечает Bloomberg.

При этом консервативные круги Ирана считали, что реформаторы проиграли, так как США вновь наложили санкции на Иран. Добро на переговоры, дал верховный правитель Ирана, Али Хаменеи, однако экономическая ситуация в стране не улучшилась, а в 2018 году в Иране прошли массовые акции протеста против ситуации в стране.

Сам Зариф упоминал об экономических трудностях в одном из своих выступлений. Как отмечает близкая к левым кругам израильская газета Haaretz, Зариф собирался поддать в отставку еще в январе после того, как у него возникли трения со Стражами иранской революции. По мнению министра, деятельность стражей привела к новым санкциям против Тегерана.

Обстановка в самом Иране достаточно сложная: недавно здесь произошел крупный теракт, жертвами которого стали 41 человек. Большинство погибших — военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. С начала года это уже третий и самый крупный теракт, осуществленный в отношении служащих правительственных войск Ирана в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан.

Иран постелет жестко

Оставка Зарифа пока не принята президентом страны Рухани. Стоит отметить, что против его ухода с министерского поста высказалась большая группа иранских парламентариев, которая опубликовала письмо к правительству, отмечает Euronews.

Как отмечает политолог-востоковед Алексей Малашенко, происходящее ведет к «ослаблению Рухани, который поддерживает Зарифа». По мнению эксперта,

уход дипломата осложнит отношения Ирана с Западом — теперь остается наблюдать, кто займет место главы МИД, будет ли это человек либеральных взглядов или, наоборот, ставленник консерваторов. Сам политолог полагает, что Зарифа может сменить сторонник более жесткой линии.

Уход Зарифа также может осложнить переговорный процесс по Сирии, поскольку Иран — один из участников «тройки» по урегулированию в Сирии и новому главе внешнеполитического ведомства понадобиться время, чтобы войти в переговорный процесс.

За ситуацией вокруг Зарифа внимательно следят и в Израиле, премьер которого Биньямин Нетаньяху собирается в среду, 27 февраля, встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Одной из важных тем переговоров как раз должен стать вопрос присутствия Ирана в Сирии. Израильский премьер положительно оценил факт отставки Зарифа, написав в твиттере: «Зариф ушел — хорошее избавление». Он также отметил, что пока он сам остается на посту премьера, у Ирана «никогда не будет ядерного оружия».

В последнее время конфронтация между Израилем и Ираном еще больше усилилась. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зариф заявил, что риск начала войны с Израилем очень высок. По его словам, действия Израиля и США увеличивают вероятность такого развития событий. «Определенно, некоторые люди ищут войны... Израиль», — сказал Зариф.

Дипломат подчеркнул, что риск высок, и он будет только расти, если США и Израиль продолжат «закрывать глаза» на серьезные нарушения международного права.