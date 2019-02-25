Демократичнее России: Порошенко рассказал про Украину

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что «самой свободной и демократичной» среди бывших республик Советского Союза является его страна, передает ФАН.

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«За исключением балтийских стран, Украина является самой свободной из бывших советских республик с самым высоким уровнем демократии и самым высоким уровнем свободы», — заявил украинский лидер в ходе выступления перед студентами.

По его словам президента Украины, президентские и парламентские выборы в стране должны стать «примером демократии».

Тремя днями ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова председателя ПА ОБСЕ Георгия Церетели о том, что Москве не следует направлять наблюдателей на украинские выборы, чтобы не создавать предпосылок для провокаций.

Дипломат указала, что

Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала: киевский режим пойдет на провокации, лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами президента Украины, которые намечены на 31 марта.

«И еще две важные ремарки. Первая. Дело в том, что международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва. Вторая. Именно представители ОБСЕ настоятельно просили Россию направить наблюдателей на украинские выборы», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина, в свою очередь, назвала беспрецедентной ситуацию, когда наблюдателям на выборах президента Украины не могут гарантировать безопасность, передает НСН.

«Конечно, ситуация беспрецедентная и ненормальная, когда, с одной стороны, проводятся выборы, которые должны проходить в обстановке конкурентности и безопасности. А тут наблюдателям не может быть гарантирована безопасность», — сказала представитель российского избиркома.

По ее словам, это противоречит самим выборам, которые должны проводиться в обстановке безопасности для того, чтобы их можно было назвать свободными и честными.

Между самими кандидатами также нет особого диалога. Так глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко призвала граждан страны не отдавать свои голоса на выборах главы государства за тех кандидатов, которые не знают, что делать на президентском посту. Таким образом она ответила на вопрос о возможной победе шоумена Владимира Зеленского на выборах.

«Каждый бюллетень, который вы будете опускать, — этот бюллетень будет или за развитие, возрождение и становление Украины, или за эксперимент, который несовместим с жизнью Украины», — сказала экс-премьер Украины.

Она добавила, что в настоящее время страна находится «на лезвии бритвы», а

после выборов Украина либо «продолжит катиться в пропасть» в результате очередного эксперимента, либо ее «поднимут» знающие люди.

Сам же Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором он произносит речь на пародийных «похоронах» Петра Порошенко. На кадрах видно скорбящую толпу, оркестр, а также самого Зеленского, произносящего траурную речь. Оратор сожалеет, что президента нельзя похоронить, так как земля занята построенным Порошенко жилищным комплексом.

«Мы даже не могли сжечь его тело в крематории, ведь цена на газ, о которой именно он договорился, мягко говоря, — умереть не встать. Но ничего, именно благодаря этой цене ему и так гореть в аду», — сказал Зеленский.

Также комик объясняет отсутствие имени «покойного» на надгробной плите тем, что при жизни президент «переписал свою смерть» на жену и родственников.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами.

По словам парламентария, сторонники Порошенко ищут людей, которые готовы продать свой голос за тысячу гривен (около 2,4 тыс. руб.). При этом, заверил нардеп, агитаторы будут получать по 250 гривен (около 600 руб.) за каждого человека, которого удастся подкупить. Также политик рассказал, что Порошенко использует свой административный ресурс для массового подкупа перед выборами.