Травля или победа? Что ждет пророссийских кандидатов на Украине

События последних пяти лет сильно изменили Украину и ее электоральное поле. Если раньше на выборах основная схватка происходила между условно «пророссийским» Виктором Януковичем и условно «прозападным» Виктором Ющенко, сегодня ключевыми претендентами на президентский пост считаются действующий президент Петр Порошенко (рейтинг — 16,8%, здесь и далее — данные опроса «Центра Разумкова» от 20 февраля 2019 года) и лидер партии «Баткьвщина» Юлия Тимошенко (рейтинг — 13,8%).

Реклама

Взгляды этих кандидатов на будущее Украины фактически не отличаются, их риторика разнится лишь на уровне популизма. Электоральные предпочтения населения Юго-Востока Украины, традиционно тяготеющего к России, не берутся ими во внимание.

Однако несмотря на то, что Донецкая и Луганская области на этих выборах, вероятнее всего, выпадут из голосования,

голос Юго-Востока — все еще мощная сила, которая могла быть вывести условно «пророссийского» кандидата во второй тур выборов.

По оценкам директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, сделанным в январе в разговоре с «Газетой.Ru», единый кандидат от Юго-Востока Украины «теоретически мог бы рассчитывать на 25% поддержки».

Однако единого кандидата Юго-Восток предоставить не смог. За одну и ту же электоральную карту будут бороться сразу три претендента: самовыдвиженец Юрий Бойко (рейтинг — 7,1%), который идет на выборы при поддержке «Оппозиционной платформы — За жизнь», лидер партии «Наши» Евгений Мураев (1,7%) и выдвиженец от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул (1,8%).

На сегодняшний день Мураев и Вилкул в том числе и из-за низкого электорального рейтинга воспринимаются как менее серьезные претенденты, чем Юрий Бойко, чей политический опыт гораздо богаче. Бойко же занимает пятое место в февральском рейтинге центра Разумкова, отставая от четвертого места лишь на 0,2%.

Этих кандидатов отличает и объединяет их позиция по урегулированию конфликта в Донбассе: все трое выступают за выполнение Киевом условий Минских соглашений.

Бойко, например, считает, что единственный способ разрешения конфликта — переговоры. В своей программе он исправно следует плану, представленному в минских соглашениях, обещая инициировать диалог со всеми сторонами конфликта, в отличие от большинства других кандидатов, которые не готовы к переговорам с Москвой.

Более того, Бойко намерен «преодолеть противоречие со всеми странами-соседями, в том числе с Россией». Подобный пункт отсутствует практически у всех его соперников.

Похожий алгоритм действий предлагает и лидер партии «Наши» Евгений Мураев (1,7%). В своей предвыборной программе он отмечает, что выполнение Украиной минских соглашений и диалог со всеми сторонами конфликта — лишь первый шаг по урегулированию кризиса.

Бойко и Мураев исключают военные методы разрешения конфликта на Донбассе и оба предлагают вернуть внеблоковый статус Украине.

«Украина должна вернуть свой нейтральный, внеблоковый статус, навсегда освободившись от внешнего управления. Только отказавшись от вечного выбора стороны, мы сможем прекратить войну, вернуть утраченные территории и геополитическую субъектность. Решение о нейтральности и внеблоковости будет принято на всеукраинском референдуме и закреплено в Конституции как воля народа», — считает Мураев. Бойко в своей программе более лаконичен. Он заявляет о необходимости «обеспечить реальный нейтралитет и внеблоковость Украины».

Из трех кандидатов Юго-Востока самый радикальный подход предлагает Александр Вилкул. Он обещает остановить войну за сто дней, предлагая ввести на территорию Донбасса миротворцев «дружественных стран и нейтральных государств (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия)».

Бойко — наиболее предпочтительный для Москвы кандидат.

За ним стоит, пожалуй, самый пророссийский украинский политик на сегодняшний день — один из неформальных лидеров оппозиции Виктор Медведчук. За свои взгляды в отношении последнего недавно было открыто уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Госизмена».

Причиной для возбуждения уголовного дела стало предложение Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Эти высказывания генпрокуратура расценила как публичные призывы к сепаратизму. Более того, как сообщила Саранг, выступление политика можно истолковать как «предоставление помощи России в проведении подрывной деятельности против Украины».

Несмотря на это и то, что Медведчук многими воспринимается на Украине в первую очередь как «кум Путина», Киев не прочь использовать его для переговоров с Москвой и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

Петр Порошенко, например, признавал, что именно экс-глава администрации второго президента Украины Леонида Кучмы является самым эффективным переговорщиком в вопросах обмена пленными.

«Мы пытались использовать разные каналы коммуникации. Начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук», — говорил глава государства.

Недооценивать роль Медведчука в этом процессе действительно нельзя. Благодаря ему на Украину вернулись около 500 человек. В возвращении Надежды Савченко, например, роль Медведчука была ключевой. Политик занимается переговорами об обмене пленных с 2014 года. Он также ведет с российской стороной переговоры об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова.

«Когда люди говорят, что я помог освободить 481 человека, и это только с украинской стороны. В целом, их число достигает 800–900 человек. Я знаю, что я единственный, кто может это сделать. Другие пытались и потерпели неудачу», — заявлял он в интервью британской газете The Independent.

Украинские политики используют связи Медведчука с Москвой не только для переговоров, но и при нанесении оппозиции репутационных ударов.

Примечательно, что недавно этим приемом воспользовался и один из «юго-восточных» кандидатов Мураев. Свою партию «Наши» он создал после того, как в сентябре вышел из партии Медведчука и Вадима Рабиновича «За життя».

Вскоре он обвинил своих бывших соратников в том, что они представляют интересы Кремля, и положил начало конфликту среди сторонников «юго-восточной» оппозиции.

Мураев, делая это заявление, обратился к главе СБУ Василию Грицаку с призывом найти «пятую колонну Кремля» в «Оппозиционной платформе», от которой выдвигается Бойко и куда входит «За життя».

«В украинскую политику открыто идут партии, которые возглавляют люди, которые являются представителями президента Российской Федерации», — заявил Мураев, имея в виду Медведчука.

«Далеко не ищите и ничего не придумывайте. У вас все перед глазами. Я напомню, что недавно образовалась новая платформа («Оппозиционная платформа За життя»), представителем которой и кандидатом является непосредственно менеджер Дмитрия Фирташа, который когда-то возглавлял предприятие «РосУкрЭнерго», — заявил Мураев, намекая на Юрия Бойко.

Подобными заявлениями уроженец Харьковской области, очевидно, старался привлечь к себе электорат Порошенко и Тимошенко, однако эта попытка вышла ему боком.

За Мураевым закрепилось прозвище «стукача», а скандал стал символом раскола «юго-восточной» оппозиции.

В условиях, когда лидеры «юго-восточного блока» не доверяют друг другу, постоянно стремясь перехватить повестку, главным пророссийским кандидатом неожиданно может стать лидер президентской гонки, шоумен и популист Владимир Зеленский (рейтинг — 19%).

У него вполне подходящая для этой роли биография. Уроженец промышленного Кривого Рога в Днепропетровской области неоднократно подвергался нападкам со стороны украинских националистов за «пособничество культурной оккупации». И неудивительно: продукция его студии «Квартал 95» (в том числе популярный сериал «Сваты») выходит на русском языке, Зеленский заработал часть своего состояния именно на экспорте комедийных сериалов в Россию и, несмотря на поддержку «революции достоинства», выступал против разрыва культурных связей с Россией и ущемления русскоязычного населения Украины.

Зеленского отличает и пацифистская риторика в отношении войны в Донбассе, что также может привлечь уставших от войны жителей Юго-Востока.

В своем интервью Дмитрию Гордону он заявил о готовности провести переговоры с Россией. «Придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — говорил Зеленский.

Журналист Константин Скоркин в статье для Московского центра «Карнеги» также отмечает, что в случае, если Зеленский выйдет во второй тур, Украина вернется к традиционному для себя электоральному расколу по линии Запад/Юго-Восток. В таком случае разрыв между кандидатами на финальном этапе голосования может стать минимальным.

«И Тимошенко, и Порошенко предпочли бы оказаться во втором туре с кем-нибудь из бывших регионалов — это позволило бы им мобилизовать избирателей против реванша «злочынной влады». А вот Зеленский с его размытой популистской платформой куда менее удобный оппонент», — пишет Скоркин.

Однако то, что сейчас Зеленский является лидером гонки, не гарантирует ему выход во второй тур.

«Как правило, те, кто называет Зеленского, на выборы не ходят. Это своеобразный аналог голосования «против всех». Реально он этих процентов не получит», — рассказывал «Газете.Ru» Михаил Погребинский.

Как человек, не имеющий политического бэкграунда, комик вряд ли сможет предложить стройную и понятную программу, а потому строит свою кампанию на популизме. Директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара в фейсбуке называет Зеленского «остроумным и обаятельным», однако считает, что у него отсутствует «содержательность».

При этом нельзя исключать, что часть уставших от традиционных политиков украинцев может проголосовать именно за Зеленского, что будет вполне соответствовать трендам современной европейской политики.