Выборы помешали: почему Нетаньяху не едет в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил РИА «Новости», что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден перенести визит в Россию на несколько дней из-за политической ситуации в своей стране.

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«Да, по внутриполитическим причинам. У них к выборам [подготовка], поэтому визит перенесен на несколько дней», — пояснил он.

Ранее об отмене встречи сообщала израильская газета Haaretz со ссылкой на дипломатический источник. По данным издания, вместо этого политики проведут переговоры по телефону. Новая дата личной встречи будет выбрана позднее. В качестве причины отмены визита источник также называл политическую ситуацию в преддверии апрельских выборов.

Об отмене визита израильского премьера написала и газета Jerusalem Post со ссылкой на Hadashot. Там отметили, что 21 февраля, то есть в день, на который были запланированы переговоры Путина и Нетаньяху, премьер-премьер-министр встретится с главой правой партии «Еврейский дом» Рафи Перетцом и лидером блока «Национальное единство» Бецалелем Смотричем.

В Израиле сейчас вовсю идет подготовка к парламентским выборам. В конце декабря прошлого года правящая коалиция приняла решение самораспуститься и провести досрочные выборы.

Выборы запланировали на 9 апреля. По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.

Сам Нетаньяху называет решение о проведении досрочных выборов ненужным и неправильным, учитывая непростую ситуацию в сфере безопасности. «В период, столь чувствительный с точки зрения безопасности, идти на выборы ненужно и неправильно», — подчеркнул он на заседании правительства.

Возвращаясь к отложенной встрече Нетаньяху и Путина, отметим, что на ней политики планировали обсудить двустороннее сотрудничество и текущую ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование и обстановку в Сирии.

Три дня назад израильский премьер сообщил о намерении обсудить на встрече с российским президентом усиление координации между военными двух стран в Сирии для предотвращения столкновений между ними. Еще одной темой разговора должно было стать положение Ирана в Сирии. «Очень важно продолжать противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии. Во многом мы остановили это наступление, но мы настроены на то, чтобы продолжать его блокировать, не давать Ирану открыть новый фронт против нас прямо здесь, напротив Голан», — подчеркивал Нетаньяху.

Функционирование канала связи для предотвращения опасных авиационных инцидентов в Сирии российские и израильские военнослужащие, по данным Минобороны, обсуждали еще в декабре прошлого года. Встреча проходила в Москве. Россию на ней представлял замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Василий Трушин, а Израиль — начальник оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Аарон Халива.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что на встрече стороны поднимали вопросы обстановки в САР и прямого канала связи между авиабазой Хмеймим и командным центром израильских ВВС. В результате переговоров стороны договорились продолжать взаимодействие в этой области.

Незадолго до этого Нетаньяху и Путин по инициативе Израиля провели телефонный разговор об операции Тель-Авива на израильско-ливанской границе, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер напомнил своему собеседнику, что стабильность в регионе необходимо обеспечивать в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координации со стороны Временных сил ООН в Ливане. Путин также призвал Израиль к улучшению взаимодействия по военной линии. В Кремле тогда же отметили, что политики договорились провести очередную личную встречу.

Тема улучшения взаимодействия России и Израиля по военной линии на данный момент действительно является актуальной. Отношения двух стран в этой области довольно неоднозначные, и камнем преткновения в большинстве случаев является ситуация в Сирии. Колумнист газеты Haaretz Амос Харель в ноябре прошлого года писал, что из-за России у Израиля есть трудности при планировании и проведении военных операций на Ближнем Востоке.

Там подчеркнули, что после того, как российский военный самолет Ил-20 был сбит, Москва развернула в небе над Сирией «защитный зонт», а это, по мнению автора публикации, означает, что Россия либо «разозлилась из-за потери транспортника», либо таким образом диктует свои правила в регионе.

Харель убежден, что инцидент с Ил-20 оказал явно негативное влияние на отношения двух стран.

«Россия дала понять Израилю, что статус-кво изменился. Активность израильских ВВС рушила их [России] главный план — восстановление режима [президента Сирии Башара] Асада (...) и заключение с ним контрактов, которые будут защищать стратегические и экономические интересы России в регионе», — отметил он.

При этом Москва не раз объясняла, что приоритетной целью российской стороны в республике является не сохранение власти Башара Асада, а борьба с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России).