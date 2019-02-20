«Со слезой вспоминает»: что Порошенко делал на Майдане

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что во время событий «евромайдана» в 2014 году он якобы находился «в гуще событий». Об этом он заявил в ходе своего выступления в Ивано-Франковске, сообщает ФАН.

«У фонтана была расположена цепь «Беркута», которая с помповыми ружьями стреляла в людей... Уже через 15 минут было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров»,

— рассказал Порошенко. По его словам, протестующие попросили его помочь из-за обстрелов со стороны «беркутовцев». Однако рассказ Порошенко сразу же был поставлен под сомнение.

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Редактор «Независимого бюро новостей» Татьяна Высоцкая «была крайне возмущена» тем, как Порошенко «мягко говоря, преувеличивает» свое участие и роль в «евромайдане».

«Президент Украины со слезой взялся вспоминать этот страшный день. <...> Начнем с того, что в 9 утра «беркутовцы» еще не стреляли. Про остальное — вообще без комментариев»,

— сообщила она на своем YouTube-канале. Порошенко, по ее словам, пытается переписать историю.

Массовые протесты в центре Киева начались в ноябре 2013 года. Поводом для выступлений послужило решение украинского правительства и президента Виктора Януковича отложить подписание договора об ассоциации с Европейским союзом. Вскоре площадь Независимости в центре украинской столицы стала эпицентром противостояния силовиков из «Беркута» и радикальных украинских националистов, а также возмущенных граждан страны. 18 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь по протестующим, что привело к многочисленным жертвам.

При этом о деятельности Петра Порошенко во время «евромайдана» говорят часто крайне скептически. Экс-советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Илья Кива в ноябре 2018 года заявил, что Порошенко пьянствовал во время тех событий.

«Я увидел этот второй этаж, где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком ворочал»,

— заявил Кива. По его словам, протестующие на площади Независимости делились на две неравные категории. Первые «с отмороженными пальцами стояли на улице в 40-градусный мороз», отметил бывший советник, а вторые «пьянствовали» в штабе оппозиции в Доме профсоюзов. Кроме Порошенко, он также якобы видел нетрезвого Виталия Кличко, который впоследствии стал мэром Киева. Кива добавил, что от таких впечатлений «у него в голове все перемешалось».

Участие Петра Порошенко в «евромайдане» началось практически тогда же, когда люди вышли на площадь Независимости — в конце ноября 2013 года. «Украина — це Европа! И этот Майдан стал возможен благодаря вам», — обращался тогда нардеп Порошенко к демонстрантам.

Спустя несколько дней, когда «Беркут» разгонял украинских студентов, Порошенко призвал украинцев объединяться против властей страны. «Кровавой субботы» более нельзя допустить, убежден он.

В январе 2014 года Порошенко уже был известен как один из лидеров «евромайдана» и будущий — после «победы революции» — кандидат в президенты Украины. «Обещаю после нашей победы за сутки восстановить брусчатку на Грушевского и отремонтировать стадион Динамо», — заявил нардеп, выступая на сцене перед манифестантами после наиболее яростных столкновений с полицией.

Кроме того, Порошенко признавал, что «спонсирует революцию едой, водой, дровами».

В результате силового противостояния в центре Киева, начавшихся захватов административных зданий и органов власти в столице и областных центрах, создания параллельных органов власти, организации неформальных силовых структур Украина оказалась на грани введения чрезвычайного положения. Переговоры между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами парламентской оппозиции, продолжавшиеся несколько дней, привели к уступкам со стороны властей.

21 февраля под давлением Запада президент Янукович подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса на Украине, предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в редакции 2004 года и проведение досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года, а также отказ от насилия. В тот же день Виктор Янукович бежал из Киева, как оказалось впоследствии — в Россию.

23 февраля обязанности президента Украины были возложены на нового председателя Верховной рады Александра Турчинова. До победы Порошенко на внеочередных президентских выборах 25 мая 2014 года именно он был врио главы Украины. После первого тура Петр Порошенко был объявлен Центризбиркомом Украины избранным президентом страны. Он набрал 54% голосов, передает НСН.

Очередные выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. Рейтинг Порошенко — порядка 15%, он на третьем месте по результатам соцопросов.