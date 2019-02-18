Ушел от ответа: Абэ о выдвижении Трампа на премию мира

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не стал прямо отвечать на вопрос, выдвигал ли он кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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«В свете политики Нобелевского комитета о нераскрытии информации о тех, кто выдвигает кандидатов, и о самих кандидатах, в течение 50 лет, я отказываюсь комментировать», — сказал Абэ, отвечая на вопросы японского парламента.

15 февраля американский президент сообщил, что Абэ лично предоставил ему «самую красивую копию» пятистраничного рекомендательного письма в номинации на получение премии мира.

«Он сказал: я номинировал вас от лица Японии, я прошу их дать вам Нобелевскую премию мира», — сказал Трамп, не сообщив, когда именно Абэ показывал ему письмо.

В свою очередь, японский премьер не стал опровергать заявления Трампа. В ответ на прямой вопрос одного из парламентариев Юитиро Тамаки о том, «является ли рекомендация фактом», японский премьер ответил: «Я не говорил, что это не факт».

Ранее Тамаки в своем твиттере написал, что номинация Трампа «может послать неверное сообщение властям Северной Кореи и международному сообществу», учитывая отсутствие прогресса в переговорах с КНДР по различным вопросам.

В то же время Абэ отметил усилия американского президента, направленные на урегулирование ядерной проблемы КНДР. «Президент Трамп решительно действует для решения северокорейской ракетной и ядерной проблемы, в прошлом году он провел исторический саммит США - КНДР», — сказал он. Абэ также заявил, что рассчитывает на содействие США в урегулировании проблемы похищенных спецслужбами КНДР японских граждан.

Издание Washington Post отмечает, что уход Абэ от прямого ответа оправдан страхом критики со стороны японской общественности за преждевременные усилия по выдвижению Трампа. Это обусловлено тем, что японское общественное мнение все еще сконцентрировано на возвращении, по крайней мере, дюжины граждан страны, которые, как предполагается, «были похищены Северной Кореей» в 1970-1980-х годах.

Японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на анонимного правительственного источника также сообщала, что власти США «неформально» попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Сам Дональд Трамп считает, что заслуживает Нобелевской премии мира. Так, в ряду своих заслуг он перечислил налаживание отношений с КНДР и лично с его руководителем Ким Чен Ыном, предотвращение гибели мирных жителей в Идлибе. При этом президент США усомнился в том, что получит эту премию.

«Что касается меня, я, вероятно, никогда не получу ее (Нобелевскую премию мира — «Газета.Ru»), но это ничего. Они дали ее [экс-президенту США Бараку Обаме, и он даже не знал, за что», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Осенью прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что Трамп будет достоин Нобелевской премии мира в том случае, если администрации США удастся достичь денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, первая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в июне 2018 года.

Глава КНДР заявил о готовности провести денуклеаризации Корейского полуострова, в ответ президент США пообещали предоставить гарантии безопасности.

Следующие переговоры глав государств запланированы на 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова президента на встрече с журналистами.

Предшественник Трампа 44-й президент США демократ Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году. Члены Нобелевского комитета сочли достойными награды усилия Обамы «в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».

В 2008 году лауреатом Нобелевской премии мира стал финский дипломат Мартти Ахтисаари. Он получил награду за посредничество при урегулировании многих конфликтов на трех континентах, но наиболее известный как автор плана урегулирования конфликта вокруг Косово, приведшего в итоге к провозглашению независимости этой республики.

В 2007-м премия была присуждена бывшему вице-президенту США Альберту Гору, который позже стал одним из первых влиятельных американских политиков, поддержавших Обаму.